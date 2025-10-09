“มารายห์ แครี่” ถึงไทยแล้ว! ก่อนเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ 11 ต.ค. ฉลอง 20 ปี ‘The Emancipation of Mimi’ จุดพลัง Soft Power ดนตรีโลก

มารายห์ แครี่ (Mariah Carey) ศิลปินดีวาเสียงทรงพลังระดับตำนานแห่งวงการเพลงโลก เดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมาถึงสนามบินดอนเมือง ท่ามกลางบรรยากาศต้อนรับอบอุ่นจากคณะผู้จัดงานเบนซ์ธนบุรี นำโดย บิ๊กบอสกลุ่มธนบุรีพานิช“ปภณ วิริยะพันธุ์” และ แม็กซ์ อิมเมจ “วิวรรณ กรรณสูต” เพื่อรอพบเจ้าของเสียงอมตะจากเพลง Hero, We Belong Together และ All I Want for Christmas Is You อย่างใกล้ชิด
ดีว่าระดับโลก ปรากฏตัวด้วยรอยยิ้มสดใส แต่งกายเรียบหรูในสไตล์เฉพาะตัว โบกมือทักทายแฟน ๆ พร้อมส่งความรักถึง “ไทยแลนด์” ก่อนจะพักผ่อนและเตรียมเที่ยวชมสถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ ก่อนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ “Mariah Carey Live in Bangkok 2025 – The Celebration of Mimi World Tour” ในวันที่ 11 ตุลาคมนี้ ที่อิมแพ็คชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี
การมาเยือนไทยในรอบเกือบ 10 ปีครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของทัวร์ “The Celebration of Mimi” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีอัลบั้มระดับตำนาน The Emancipation of Mimi ที่มียอดขายกว่า 15 ล้านชุดทั่วโลก โดยมารายห์กล่าวก่อนเริ่มทัวร์ว่า
“เรากำลังจะพา The Celebration of Mimi ทัวร์ไปทั่วโลก! ฉันแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะได้พบกับทุกคนในปีครบรอบพิเศษของอัลบั้ม Mimi แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้”
เบื้องหลังการนำศิลปินระดับโลกมาเยือนไทยในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของ เบนซ์ธนบุรี กรุ๊ป ภายใต้แนวคิด “Culture-level Marketing” ที่มุ่งผลักดันพลังของศิลปะและดนตรีให้เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงประเทศไทยกับเวทีโลก พร้อมขับเคลื่อน Soft Power ไทยผ่านพลังของศิลปินหญิงระดับโลกที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความยืนหยัดและแรงบันดาลใจ
แหล่งข่าวในวงการบันเทิงเผยว่า คอนเสิร์ตครั้งนี้จะไม่ใช่โชว์ธรรมดา แต่จะมีการออกแบบโปรดักชันพิเศษสำหรับแฟนไทยโดยเฉพาะ ทั้งในด้านแสง สี เสียง และการร้อยเรียงบทเพลงฮิตตลอด 3 ทศวรรษให้เป็นการเดินทางทางดนตรีของ “ดีว่าในตำนาน” ที่ไม่เคยหยุดสร้างแรงบันดาลใจ
ในส่วนของโชว์ “The Celebration of Mimi” จะนำเสนอเพลงดังจากอัลบั้ม The Emancipation of Mimi อาทิ Say Somethin’, Shake It Off, It’s Like That, Don’t Forget About Us, We Belong Together และ Fly Like A Bird รวมทั้งเพลงใหม่จากอัลบั้ม Here For It All ได้แก่ Play This Song, In Your Feelings, Type Dangerous และ Sugar Sweet ที่จะถูกแสดงสดบนเวทีเป็นครั้งแรก ๆ ของโลก
มารายห์ยังมีส่วนร่วมออกแบบโชว์ด้วยตัวเอง ทั้งการจัดลำดับเพลง การเลือกแฟชั่นการแสดง และการเตรียมชุดคัสตอมพิเศษสำหรับทัวร์เอเชีย โดยจะมีทั้งมินิเดรสและกาวน์หรูประดับเพชร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเธอ
แม้คอนเสิร์ตของมารายห์จะไม่ได้ใช้เทคนิคตระการตาเทียบเท่าคอนเสิร์ตระดับโปรดักชันใหญ่ แต่ความโดดเด่นของเธออยู่ที่ พลังเสียงสดและอารมณ์การถ่ายทอด ที่สะกดใจผู้ชมทุกครั้ง โดยมีทีมดนตรีและคอรัสที่ร่วมงานกับเธอมานานกว่าสิบปีมาร่วมเสริมความสมบูรณ์แบบ
ทั้งนี้ การเลือกประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ทัวร์นี้จะมาเยือน สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมของเอเชีย โดยความร่วมมือจาก “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” และภาคเอกชนที่ต้องการผลักดัน “Soft Power ไทย” ให้ปรากฏบนเวทีโลกผ่านพลังของศิลปินระดับตำนาน
คอนเสิร์ต Mariah Carey Live in Bangkok 2025 จะจัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2568 ที่ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์เมืองทองธานี บัตรเริ่มต้นไม่ถึงหมื่นบาท โดยบางโซนถูกจองหมดตั้งแต่เปิดขายวันแรก คาดว่าจะมีผู้ชมจากหลายประเทศในเอเชียเดินทางมาร่วมชมคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์นี้
การกลับมาของ Mariah Carey ครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองอัลบั้มแห่งยุค แต่ยังเป็นการต่อยอดพลังของดนตรีให้กลายเป็น Soft Power ที่สะท้อนถึงพลังของศิลปินหญิง และบทบาทของประเทศไทยบนเวทีบันเทิงระดับโลก
แฟนเพลงเตรียมพบกับการแสดงสดแบบจัดเต็มจากตำนานดีว่าระดับโลก “มารายห์ แครี่” โอกาสสุดพิเศษและหายากที่ทุกท่านไม่ควรพลาดกับคอนเสิร์ต Mariah Carey : The Celebration of MIMI Live in Bangkok วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคมนี้ ที่อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์เมืองทองธานี บัตรราคา 20,000 / 15,000 / 12,000 / 9,000 / 7,500 บาท ซื้อบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ โทร. 02-405-8818
#MariahCareyLiveInThailand#MariahCareyLivelnBangkok #PPKritxMariahCarey #MariahCareyThailand#TheCelebrationOfMimi #MariahCarey#ThonburiPhanich #BenzThonburi #BenzThonburiEvents #ThonburiGroup #ThaiTicketMajor
หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติม (จากที่ มารายห์ เคยให้สัมภาษณ์)
o Mariah Carey เผยว่า “เรากำลังจะพา The Celebration of Mimi ทัวร์ไปทั่วโลก! ฉันแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะได้พบกับทุกคนในปีครบรอบพิเศษของอัลบั้ม Mimi แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้" โดย เมื่อครั้งปี 2014 ที่เธอเคยมาทัวร์ The Elusive Chanteuse Show ที่ไทย Mariah Carey ได้พูดประโยค “ฉันรักคุณค่ะไทยแลนด์” ขึ้นอยู่บนมอนิเตอร์เป็นซัพคาราโอเกะว่า Chen Luck Coon Ka Thailand และมีช่างภาพจับจังหวะนั้นได้จนเป็นไวรัลในโลกอินเตอร์เน็ตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการมาไทยในรอบล่าสุดนี้ เตรียมชมว่าเธอจะมีประโยคไหนมาเอาใจแฟนเพลงชาวไทย และกลุ่ม Thai Lambily
o เจ้าตัวเผยเพิ่มเติมว่า การ World Tour ในครั้งนี้ เพราะเป็นการฉลองครบรอบ 2 ทศวรรษ อัลบั้ม The Emancipation of Mimi โดยมียอดขายกว่า 15 ล้าน unit ทั่วโลก ไม่ใช่ใครทุกคนที่จะทำได้ในขณะที่ออกอัลบั้มมาแล้วกว่า 10 ชุด ในเวลากว่า 15 ปี ณ ขณะนั้น เชื่อว่าแฟนๆ ทุกคนต้องเป็นเจ้าของอัลบั้มนี้ในยุค physical CD แน่นอน และจากการจัดทัวร์เฉพาะใน USA เธอได้ขยายทัวร์ไปยัง Southeast Asia, Japan และ Australia ตามเสียงเรียกร้องจากแฟนๆทั่วโลกที่ต้องการเติมแม่หมี
o ไฮไลท์ของ World Tour ในโซน SE Asia เป็นช่วงที่ Mariah Carey เพิ่งมีอัลบั้มใหม่ Here For It All ซึ่งตามธรรมเนียมของศิลปินที่เวลามีอัลบั้มใหม่หรือเพลงใหม่ก็จะนำเพลงมาเล่นโชว์ด้วย ซึ่งเพลงจากอัลบั้ม Here For It All ได้แก่ Play This Song, In Your Feelings, Type Dangerous และ Sugar Sweet จะนำมา Live บน World Tour เป็นที่แรกๆ นอกจากนั้นยังมี deep cut อื่นๆ อีกมากมายนอกจากเพลงฮิตที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว อาทิ I'm That Chick, และ Your Girl เป็นต้น
o คอนเสิร์ตของ Mariah ไม่ได้มีเทคนิคตระการตา สิ่งที่โฟกัสคือการพรีเซนต์vocal ของมารายห์ movement, และ interactive ต่างๆ นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าแฟนๆ จึงสนใจสิ่งเหล่านี้มากกว่าโปรดักชั่นที่ยิ่งใหญ่ สิ่งที่จะช่วยเสริมเสน่ห์ให้กับโชว์ครั้งนี้คือทีมงานดนตรี แบนด์และคอรัสที่มารายห์ฟอร์มทีมมาเอง บางท่านทัวร์กับเธอมามากว่า 10 ปี
o นอกจากแฟชั่นเสื้อผ้าสวยๆ ที่เธอมักจะ custom ใหม่เมื่อเปลี่ยนสถานที่โชว์ แน่นอนว่าเธอจะมาพร้อมกับชุดสำหรับแสดงใหม่ใน SE Asia ไม่ว่าจะเป็น Mini dress หรือ Gown ก็ดี พร้อมด้วยเครื่องเพชร กำไลเพชร สร้อยเพชร ต่างหูเพชร สำหรับการดีไซน์โชว์ คุณ Mariah Carey ได้มีการร้อยเรียง Set List สำหรับโชว์ขึ้นมาใหม่ โดยไม่ซ้ำกับ Las Vegas Residency แต่ยังคงคอนเซปต์การเฉลิมฉลองให้กับ The Emancipation of Mimi ที่ครบ 20 ปีในปีนี้ โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของโชว์ด้วยเพลงจากอัลบั้มนี้กว่า 7 เพลง ได้แก่ Say Somethin', Your Girl, Shake It Off, It's Like That, Don't Forget About Us, We Belong Together, และ Fly Like A Bird
o แม้ว่าทิศทางแนวทางเพลงของโลกที่เปลี่ยนไป ศิลปินอุบัติใหม่ขึ้นมากมาย คุณ Mariah Carey กลับมาพร้อมกับอัลบั้มใหม่ Here For It All สตูดิโออัลบั้มลำกับที่ 16 ซึ่งเธอเผยในเครดิตของ booklet อัลบั้ม Here For It All เล่าถึงจุดเริ่มต้นว่า ท่ามกลางการคัดค้านและแรงต้านจากรอบข้างกลับยิ่งเป็นเชื้อไฟให้เธอตั้งใจสร้างอัลบั้มนี้ขึ้นมา เมื่อมารายห์ถูกท้าทาย มันยิ่งกระตุ้นให้เธอสร้างสรรค์ ทุกคำว่า ‘ไม่’ ทุกประตูที่ปิด ทุกกฎเกณฑ์ที่ตีตรา กลับกลายเป็นพลังให้ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างไม่ต้องเสียใจด้วยประการใด และด้วยอัลบั้มนี้ เธอตั้งใจที่จะเผยทุกแง่มุมของตัวเองออกมา ไม่ว่าจะเปราะบางหรือไม่สมบูรณ์แบบเพียงใดก็ตาม -- นั่นคือการยืนยันถึงความซื่อสัตย์ต่อหัวใจตนเอง ที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แฟนๆแลมบิลี้รักเธอมาเสมอ
o ดังนั้น The Celebration of Mimi ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ต แต่คือการเดินทางย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาที่เราเติบโตมา ได้ผ่านเหตุการณ์สุขและเศร้าแห่งความสุขความทรงจำ และในปีนี้ เราทุกคนมีโอกาสได้กลับไปสัมผัสช่วงเวลานั้นอีกครั้ง
o ที่มาจากการเป็น World Tour ในครั้งนี้ เพราะเป็นการครบรอบ 2 ทศวรรษ อัลบั้ม The Emancipation of Mimi ซึ่งเป็นที่มาของการทัวร์นี้ และมียอดขายกว่า 15 ล้าน unit ทั่วโลก -- ไม่ใช่ใครทุกคนที่จะทำได้ในขณะที่ออกอัลบั้มมาแล้วกว่า 10 ชุด ในเวลากว่า 15 ปี ณ ขณะนั้น เชื่อว่าแฟนๆ ทุกคนต้องเป็นเจ้าของอัลบั้มนี้ในยุค physical CD แน่นอน และจากการจัดทัวร์เฉพาะใน USA เธอได้ขยายทัวร์ไปยัง Southeast Asia, Japan และ Australia ตามเสียงเรียกร้องจากแฟนๆทั่วโลกที่ต้องการเติมแม่หมี