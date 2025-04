ยิ่งใหญ่แบบตัวแม่! “ธนบุรี พานิช” presents Mariah Carey “The Celebration of Mimi”Concert

ยิ่งใหญ่สมการรอคอย กับการกลับมาของ Diva ตัวแม่ในรอบหลายปี กับคอนเสิร์ตที่รวบรวมเพลงฮิตจากทุก ๆ อัลบั้มที่ผ่านมาที่เคยทำยอดขายถล่มทลายมาแล้ว กับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 ณ Impact Challenger เมืองทองธานีคือ นักแต่งเพลง นักธุรกิจ นักการกุศล โปรดิวเซอร์ และศิลปินผู้ได้รับรางวัลมากมาย เธอเป็นศิลปินหญิงที่มียอดขายสูงสุดตลอดกาลมากกว่า 200 ล้านอัลบั้ม และมี 19 ซิงเกิลที่ขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard Hot 100 (ซึ่ง 18 เพลงในนั้นเป็นผลงานแต่งเพลงของเธอเอง) มากกว่าศิลปินเดี่ยวคนใดในประวัติศาสตร์ ด้วยขอบเขตเสียงที่กว้างถึงห้าช่วงเสียง ความสามารถในการแต่งเพลงที่อุดมสมบูรณ์ และความสามารถในการผลิตเพลงที่โดดเด่น มารายห์จึงถือเป็นต้นแบบของการแสดงป็อปสมัยใหม่นอกจากนี้ มารายห์ยังเป็นสมาชิกใน Songwriters Hall of Fame และได้รับการยกย่องด้วยรางวัล Grammy Awards มากมาย, American Music Awards, 3 รางวัล Guinness World Records, รางวัล "ศิลปินแห่งทศวรรษ" และ "ไอคอน" จาก Billboard, รางวัล World Music Award สำหรับ "ศิลปินหญิงขายดีที่สุดของมิลเลนเนียม", รางวัล Ivor Novello Award สำหรับ "PRS for Music Special International Award" และรางวัล BMI "Icon Award" จากความสำเร็จอันยอดเยี่ยมในด้านการแต่งเพลง เป็นต้นอิทธิพลทางวัฒนธรรมของมารายห์ แครี่ ได้ข้ามขอบเขตวงการเพลงไปสร้างรอยตราตรึงในโลกกว้าง ในปี 2009 มารายห์ได้รับรางวัล Breakthrough Performance Award ที่งาน Palm Springs International Film Festival จากการแสดงบทบาทที่ได้รับคำชมอย่างมากในภาพยนตร์เรื่อง Precious ของลี แดเนียลส์ นอกจากนี้ เธอยังได้รับรางวัล Congressional Award และได้ทุ่มเทเวลาและพลังงานในการสนับสนุนโครงการการกุศลหลากหลายที่เธอใส่ใจ เช่น Save the Music, Make-A-Wish Foundation, World Hunger Relief และ Elton John AIDS Foundation เป็นต้นเป็นผู้สนับสนุนใหญ่ในการช่วยเหลือการกุศลเพื่อเด็กทั้งในประเทศและต่างประเทศ มารายห์ยังได้ก่อตั้ง Camp Mariah ร่วมกับ Fresh Air Fund ซึ่งเป็นแคมป์เพื่อเด็กจากเมืองที่มีโอกาสสำรวจและพัฒนาทักษะในอาชีพต่าง ๆ ในปี 2020 มารายห์ได้เผยแพร่บันทึกความทรงจำที่ทรงพลังของเธอในหนังสือ The Meaning of Mariah Carey ซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นหนังสือขายดีอันดับ 1 ของ New York Times เมื่อเปิดตัว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.mariahcarey.com