“อิเกีย” หั่นราคาสู้กำลังซื้อซบ ลุยB2B-พร้อมบุกตลาดอีสาน

ผู้จัดการรายวัน360 – “อิเกีย” เดินเกมสู้ภัยเศรษฐกิจซบ ทุ่ม 200 ล้านบาท ปรับลดราคาสินค้าลงกว่า 2,500 รายการ มากกว่าปีที่แล้ว กดราคาเริ่มที่ 29 บาท พร้อมลุยช่องทางB2B เป็นทางการปีนี้ ด้วยเป้าหมายรายได้ที่ 170 ล้านบาท ซุ่มเจรจาพาร์ทเนอร์องค์กรต่างๆหวังออเดอร์ใหญ่ระยะยาวต่อเนื่อง เล็งผุดสาขาภาคอีสาน
นางลีโอนี่ ฮอสกิ้น ผู้จัดการรฝ่ายธุรกิจค้าปลีก อิเกีย ประเทศไทย และเวียดนาม กล่าวว่า ภาพรวมปีงบประมาณ 2568 ที่ผ่านมา (กันยายน 2567 - สิงหาคม 2568) เศรษฐกิจไทยในปี 2568 เผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นอุปสงค์ภายในประเทศที่ชะลอตัว ระดับหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น ความไม่แน่นอนทางการเมือง และความตึงเครียดทางการค้าโลก ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายของผู้บริโภค
แม้จะมีแรงกดดันจากภายนอก อิเกีย ประเทศไทยยังสามารถสร้างผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6.3% จากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน อิเกียให้ความสำคัญกับการปรับปรุงระบบจัดส่งสินค้าและโลจิสติกส์ เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานมีความคล่องตัวและยกระดับการให้บริการทั่วประเทศ
แม้จะสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์หลายด้าน แต่การเติบโตโดยรวมยังคงทรงตัว โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเพียง 1% ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นคงของธุรกิจ และความจำเป็นในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง ส่วนแบ่งยอดขายในปี 2568 มีความสมดุลระหว่างสโตร์ 73% และ IKEA.co.th 27%
ทั้งนี้ปีนี้ได้วางแคมเปญใหญ่ ในการลงทุนด้านราคา – “Everyday More Value คุ้มค่ากว่าในทุกวัน” ของอิเกีย ในการปรับลดราคาสินค้าลงจำนวนมาก โดยใช้งบประมาณมากกว่า 200 - 250 ล้านบาท หรือประมาณ 6 ล้านยูโร ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วที่ใช้ 2.5 ล้านยูโรเท่านั้น และปีนี้จะตรึงราคาที่ปรับลดลงตลอดทั้งปีงบประมาณ มากกว่าปีที่แล้วที่ทำเพียงครึ่งปีเท่านั้น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อหาได้ง่ายขี้นท่ามกลางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่และกำลังซื้อที่ลดลง
นอกจากนั้นยังได้ใช้กลยุทธ์ดับเบิ้ลเดย์ แต่จะไม่ใช่เป็นการลดราคาเหมือนที่มาร์เก็ตเพลซทำกันรุนแรง แต่จะปรับให้มีความแตกต่าง เช่น 9.9 ลูกค้าสามารถนำเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อที่อิเกียนำมาขายคืนได้ เช่นขายคืนได้ราคา 1,000 บาท ตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนด ก็สามารถเพิ่มราคาที่ขายเป็นสองเท่าคือจะได้รับมูลค่า 2,000 บาท ที่นำไปซื้อสินค้าที่อิเกียต่อได้อีก ซึ่งจะทำต่อเนื่องตั้งแต่ 9.9 , 10.10 , 11.11 และ 12.12
ส่วนการขยายสาขาใหม่จากนี้ มองไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นจังหวัดใด แต่เป็นรูปแบบการร่วมมือร่วมทุนกับกลุ่มเดิมคือ ซีพีเอฟซีเหมือนอิเกียที่ทำที่เชียงใหม่ที่ตั้งอยู่ในโครงการไลฟ์ เอ็กซ์เพรส ที่มีแม็คโคร หางดง ด้่วย ซึ่งเรียกว่า จุดสั่งซื้อสินค้า พื้นที่ 750ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม การพิจารณาดูทำเลหรือสถานที่จะขยายไปนั้น ปัจจัยหลักหนึ่งอิเกีย มองจากยอดสั่งซื้อทางออนไลน์ว่ามีออเดอร์จากที่ใดมากเป็นพิเศษ
ปัจจุบัน อิเกีย ในไทย มีสาขาและยอดขายดีเรียงลำดับคือ ที่ เมกาบางนา บางใหญ่ ภูเก็ต เอ็มสเฟียร์สุุขุมวิท และเชียงใหม่
นางสาวพรภัคย์ จินตโกวิท ผู้จัดการ หน่วยธุุรกิจ IKEA for Business กล่าวว่า อิเกียมีแผนที่จะรุกธุรกิจช่องทางด้านบีทูบีอย่างเต็มที่ในปีนี้ (ปีงบประมาณ อิเกีย เริ่มกันยายน ค.ศ. 2025 – สิงหาคม ค.ศ.2026) หลังจากที่ได้ตั้งหน่วยธุรกิจนี้มาประมาณ 3 ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้เน้นมากนัก โดยปีที่แล้วมียอดขายช่องทางนี้ 137ล้านบาท ส่วนปีนี้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 170 ล้านบาท และอีก 4 ปี จะเพิ่มเป็น 300 ล้านบาท
โดยกลยุทธ์ที่ใช้จะหาพาร์ทเนอร์ในทุกกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม อาคารสำนักงาน รีเทล หมู่บ้าน สถาบันการศึกษา เป็นต้น เพื่อเจาะเข้าหาแต่ละโครงการในการสั่งซื้อจำนวนมาก เนื่องจากออเดอร์เหล่านี้มีจำนวนมากและต่อเนื่อง ซึ่งมีหลายองค์กรที่อยู่ระหว่างการเจรจาก่อนที่จะสรุปอีกหลายรายในปีนี้
ในต่างประเทศของอิเกียหลายแห่งก็มีรูปแบบนี้เช่นกัน แตจ่จะแตกต่างกันในรายละเอียดการทำงาน ซึ่งช่องทางนี้อิเกียมองว่านี้เป็นช่องทางในการสร้างการเติบโตได้อย่างดี ซึ่งขณะนี้ในไทยมีสัดส่วนรายได้ประมาณ 3%-5%
