“มิราเคิล เอ็กซ์” เปิดตัว ดึงผู้เชี่ยวชาญวงการอีเวนต์-โลจิสติกส์ ระดับโลก จับมือพันธมิตรภาครัฐเตรียมจัดงานใหญ่ชูนวัตกรรมสุดล้ำ พร้อมประเดิมงานแรก “Tech Mania Network”
วันที่ 8 สิงหาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้บริหารบริษัท มิราเคิล เอ็กซ์ จำกัด ประกอบด้วยนายเปรมินทร์ ภคเดช ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มิราเคิล เอ็กซ์ฯ นายวีรชัย เพชราเวช ผู้จัดการโครงการ และนายเชิดชัย กำลังสง่า ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเปิดตัว บริษัท มิราเคิล เอ็กซ์ จำกัด และการจัดงานTech Mania Network วันที่ 11-13 ธันวาคมนี้ ณ ฮอลล์ EH 99 ไบเทค บางนา ซึ่งเป็นการจัดงานแสดงสินค้าครั้งแรกของบริษัทฯ
นายเปรมินทร์ กล่าวว่า MiracleX ก่อตั้งในปีนี้ โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการจัดงานแสดงสินค้า งานอีเว้นท์ การจับคู่ธุรกิจ “ Business Matching” และงานโลจิสติกส์ ที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มาทำงานร่วมกัน ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของบริษัท ทั้งบริษัท ASL Logistic และ Pro Marine ที่เชี่ยวชาญด้าน Forwarding & Logistic มากกว่า 10 ปี โดยดูแลด้านการขนส่งในไทยและต่างประเทศอย่างมืออาชีพ ผลงานหลักๆอย่างการทำForwarder ให้กับงานอีเวนต์มามากมาย ยกตัวอย่างงาน Forwarder ของ HARRY POTTER EXHIBITION, Christmas in the Wizarding World exhibition โดยบริการขนส่งทั้งหมดให้กับงาน AVATAR EXHIBITION, Discover Pandora Bangkok exhibition ที่เดอะมอลล์บางกะปิ, งานประกวด Miss Universe ปี 2018 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นต้น
“Miracle X ดำเนินธุรกิจด้านเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้า งานอีเว้นท์ งาน business Matching รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการสร้างความสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้พบปะและเกิดการซื้อขายจริง ตามที่ปณิธานที่ว่า Experience The power of Connected Business ศูนย์กลางการเชื่อมต่อทุกธุรกิจ โดยงานแรกของปีนี้ คืองาน Tech Mania Network จัดวันที่ 11-13 ธันวาคม 2568 ที่ฮอลล์ EH 99 ไบเทค บางนา บนพื้นที่จัดงานกว่า 5,500 ตร.ม. มีผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 ราย คาดว่ามีผู้แสดงสินค้ากว่า 250 ราย ผู้ซื้อตัวจริงกว่า 8,000 รายทั้งไทยและต่างประเทศ คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 300 ล้านบาท “นายเปรมินทร์ กล่าวว่า ในอนาคตจะไปตั้งสำนักงานสาขาที่ประเทศเวียดนาม เพราะมองว่าเป็นอีกประเทศที่น่าสนใจและมีแนวโน้มการเติบโตค่อนข้างสูงในการทำธุรกิจจัดแสดงสินค้า
นายวีรชัย กล่าวว่า ขณะนี้การเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Tech Mania Network ก้าวหน้าไปมาก โดยมีพันธมิตรร่วมสนับสนุนงานทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรสื่ออีกหลายหน่วยงาน ซึ่งงาน Tech Mania Network เน้นการนำเสนอด้านอินโนเวชั่น โซลูชั่น ซอฟแวร์ อย่างครบวงจรเพื่อผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆสามารถนำไปใช้ได้จริง “สาเหตุที่เราจัดงานด้านไอทีเป็นงานแรก เพราะกำลังอยู่ ในกระแส โดยเฉพาะเรื่องAI และมองว่ามีช่องทางที่จะเติบโตได้อีก ถ้าหาจุดยืนที่แตกต่างจากงานอื่นๆที่จัดในท้องตลาด อีกทั้งสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ด้วย โดยงานนี้เน้นในรูปแบบ B2B Business to Business เพื่อสร้างความแตกต่าง พร้อมเน้นการจับคู่ธุรกิจ ซึ่งได้ใช้AI เข้ามามีบทบาทในการคัดเลือกผู้ประกอบการด้วย งาน Tech Mania Networkครั้งนี้ บริษัท มิราเคิล เอ็กซ์ ทุ่มเทตั้งใจจัดให้เป็นงานใหญ่ในระดับอาเซียนเลยทีเดียว”
นายวีรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท มิราเคิล เอ็กซ์ จำกัด ได้วางแผนการจัดงานแสดงสินค้าระดับประเทศ อีกหลายงาน นอกจากงาน Tech Mania Network ที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมปีนี้แล้ว ในปี2569 บริษัทฯ ยังมีแผนจัดงานแสดงสินค้าใหญ่อีกสองงานคือ งานด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม TFBI Expo หรือ Thailand Food & Beverage Innovation Expo และงาน WellAge Asia : Technology & Wellness for Elderly Life ซึ่งการจัดงานแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะแตกต่างจากงานที่จัดกันอยู่ในบ้านเรา โดยจะเน้นการนำเครื่องจักรและนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในกระบวนการผลิต ส่วนงานเวลเอจ เอเชียฯ ไม่ได้เน้นเฉพาะผู้สูงวัยเท่านั้น แต่มองไปถึงการเตรียมความพร้อมของผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไปด้วย ซึ่งในอนาคตจะเป็นธุรกิจที่มีอนาคต และมีโอกาสเติบโตมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงวัยแบบสมบูรณ์ที่มีผู้สูงวัยมากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ
ด้านนายเชิดชัย กล่าวว่า ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจมาชมงาน Tech Mania Network ในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2568 ที่ไบเทคบางนา ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยี ด้านดิจิทัล ด้านของ Cloud ด้านโซลูชัน IoT หรือการปรับใช้ในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของ AI ไม่ควรพลาดเด็ดขาด ”ขอย้ำ ต้องมาร่วมงานครั้งนี้ให้ได้เพราะเป็นงานที่จะรวบรวมกลุ่มเทคโนโลยีทั้งหมด ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จะได้เห็นนวัตกรรมด้านไอทีจากทั่วโลก ขณะเดียวกัน ทางบริษัทมิราเคิล เอ็กซ์ จะคัดสรรกลุ่มผู้ซื้อตัวจริงมาพบกับผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาโชว์ เพื่อให้เกิดการซื้อขายกันอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนผู้ที่มาชมภายในงาน กลุ่มผู้ประกอบการฝั่งแบรนด์ หรือฝ่ายจัดซื้อที่ต้องการโซลูชันต่างๆสามารถมาร่วมชมงานเพื่ออัปเดตเทคโนโลยีล้ำๆ ได้เลย ขอเชิญชวนอีกครั้ง สิ้นปีนี้มาเจอกันที่งาน Tech Maniaฯ รับรองไม่ผิดหวัง”นายเชิดชัย กล่าว