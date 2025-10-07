สุวิณ โกษีอำนวย ฉลองเปิดตัว Bespoke AI Laundry

สุวิณ โกษีอำนวย กก.ผจญ.บจก.เพาเวอร์บาย ร่วมกับ เซยุน คิม ประธาน บจก.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ฉลองเปิดตัว Bespoke AI Laundry ซีรีส์แฟลกชิปรุ่นใหม่ครบไลน์อัพ เครื่องซัก–อบอัจฉริยะที่ยกระดับจากการใช้งานแบบเดิม สู่มาตรฐานใหม่ของสมาร์ทโฮม พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเพาเวอร์บาย โดยมี บุ๊ค-กษิดิ์เดช ปลูกผล, ศิวาพร สัมมุตถี และ สารัช อักษราลิขิตสันติ ร่วมยินดี ณ เพาวเวอร์บาย เซ็นทรัลเวิลด์
พีพี-กฤษฎ์ อำนวยเดชกร เตรียมขึ้นเวที คอนเสิร์ต Mariah Carey: The Celebration of MIMI ในฐานะ Special Guest Opening Act ในวันที่ 11 ต.ค. 68 เวลา 20.00 น. ที่ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี พบกับการแสดงสดแบบจัดเต็มจากพีพี อุ่นเครื่องก่อนตำนาน Diva ระดับโลก "Mariah Carey* จะขึ้นเวที ให้ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด บัตรราคา : 20,000 / 15,000 / 12,000 / 9,000 / 7,500 บาท สำรองบัตรที่ www.thaiticketmajor.com
มร. ต่ง เจี้ยนผิง ประธานกรรมการบริหาร บจก.ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) พร้อมด้วย พล.ต. โอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการ สมาพันธ์กีฬาพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และอัจฉรา สิทธิองอาจ หัวหน้างานกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ในประเทศ ททท. แถลงข่าวเปิดตัว “Haier Run 2025” ปีที่ 6 คอนเซ็ปต์ “PLAY WITH THE NUMBER ONES” มินิมาราธอนย่านวิทยุ–พระราม 4 วันที่ 12 ต.ค. 68 ฟันรัน 5 กม. รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่ มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ณ วัน แบงค็อก