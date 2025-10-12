เบื้องหลังความสำเร็จคอนเสิร์ตระดับโลก บริษัทธนบุรีพานิช (เบนซ์ธนบุรี) จับมือ Maximage และ ททท. ปลุกเวทีไทยด้วยเสียงของ Mariah Carey

เวทีเมืองไทยสะเทือนด้วยพลังเสียงจากดีว่าระดับตำนาน มารายห์ แครี่ (Mariah Carey) กับคอนเสิร์ต “Mariah Carey: The Celebration of MIMI – Live in Bangkok” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2568 ณ อิมแพ็คชาเลนเจอร์ ฮอล์ล เมืองทองธานี โดยเป็นโชว์เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถ่ายทอดความยิ่งใหญ่ของทัวร์ระดับโลก The Celebration of Mimi Tour ฉลองครบรอบ 20 ปีอัลบั้มในตำนาน The Emancipation of Miami
บรรยากาศค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยพลังแห่งความสุข เสียงกรี๊ด และแสงแฟลชทั่วฮอลล์ เมื่อมารายห์ปรากฏตัวท่ามกลางเสียงต้อนรับจากแฟนคลับ “แลมบิลี่” (Lambily) ชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางมาชมโชว์คับคั่ง หลังจากเธอเดินทางถึงกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเบื้องหลังความสำเร็จของโชว์ระดับโลกในครั้งนี้ คือความร่วมมือขององค์กรชั้นนำ ได้แก่กลุ่ม บริษัทธนบุรีพานิช (เบนซ์ธนบุรี), Maximage และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมสนับสนุน เพื่อใช้ศิลปะและดนตรีเป็นสื่อกลางเชื่อมโลกกับประเทศไทย ผ่านศิลปินระดับนานาชาติ นอกจากนี้ มารายห์ ยังสวมชุดฟินาเล่จากแบรนด์ SIRIVANNAVARI โดยมารายห์เจาะจงเลือกใช้ผ้าไหมไทย เพื่อเป็นการยกย่องงานฝีมือของชาติไทย ในโทนสีม่วงชมพู ที่โปรดปราน
“คอนเสิร์ต Mariah Carey: The Celebration of MIMI – Live in Bangkok เกิดขึ้นได้จากความตั้งใจของ เบนซ์ธนบุรี ที่ต้องการมอบประสบการณ์ระดับโลกให้แก่ลูกค้าและคนไทยทุกคน นี่ไม่ใช่เพียงกิจกรรมบันเทิง แต่คือการตอกย้ำแนวทางของเราที่มุ่งสร้างสรรค์ประสบการณ์คุณภาพในทุกมิติของไลฟ์สไตล์ ไม่ใช่แค่ในฐานะตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ แต่ในฐานะผู้นำในการส่งมอบความประทับใจเหนือระดับที่ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจมาโดยตลอด”
ขณะที่ นางสาววิวรรณ กรรณสูต กรรมการผู้จัดการ Maximage กล่าวเสริมว่า “Mariah Carey: The Celebration of MIMI – Live in Bangkok ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ต แต่คือหลักฐานถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดอีเวนต์ระดับโลก ทีมงานเราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสร้างสรรค์คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์นี้ ตลอดเวลากว่า 30 ปี Maximage ยืนอยู่เบื้องหลังโชว์ระดับโลกมากมาย แต่ครั้งนี้ถือเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้ต้อนรับมารายห์ แครี่ ศิลปินหญิงระดับตำนานสู่เวทีไทยอย่างเต็มรูปแบบ และขอขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำให้ค่ำคืนนี้เกิดขึ้นได้จริง”
ภายในคอนเสิร์ตเปิดตัวด้วย Special Guest Opening Act พีพี-กฤษฎ์ อำนวยเดชกร เป็นการอุ่นเครื่อง ก่อนตำนาน Diva ระดับโลก "Mariah Carey” จะขึ้นเวที ถ่ายทอดบทเพลงสุดอมตะให้แฟน ๆ ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด มารายห์จัดเต็มด้วย เซตลิสต์ 26 เพลงฮิตระดับโลก ไล่เรียงจากบทเพลงยุคทองจนถึงผลงานล่าสุดจากอัลบั้ม Here For It All อาทิ Type Dangerous, Emotions, Touch My Body, Vision of Love, Hero, Fantasy, Honey / Heartbreaker, My All, Always Be My Baby, Play This Song, In Your Feelings, Sugar Sweet, Say Something, Shake It Off, We Belong Together พร้อมเสียงหวีดในตำนาน
และปิดท้ายด้วยบทเพลงทรงพลัง Fly Like a Bird ที่สะกดทุกสายตาและทุกหัวใจในฮอลล์ โชว์ของมารายห์ทุกนาทีคือการขับเคลื่อนด้วย “พลังเสียง” ที่ทรงพลังและอบอุ่น จนแฟน ๆ พากันลุกขึ้นร้องและเต้นตาม โดยเฉพาะ เพลง Hero ที่ทั้งฮอลล์ร่วมร้องประสานเสียงจนกลายเป็นหนึ่งในโมเมนต์สุดซึ้งของค่ำคืน