ปรากฏการณ์พาเหรดชาวสีรุ้ง เต็มพื้นที่ย่านสยาม

นับเป็นกิจกรรมหนึ่งในเทศกาล Bangkok Pride Festival 2024 ซึ่งถือการเดินขบวนพาเหรดฉลองเดือนแห่งไพรด์ อย่างเป็นทางการของกรุงเทพมหานคร รวมพลังชาวสีรุ้งและผู้สนใจ ร่วมสนับสนุนและเห็นคุณค่าของทุกความหลากหลายอย่างเท่าเทียม โดยมี เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและร่วมเดินในขบวนพาเหรด

พร้อมด้วยเหล่ารัฐมนตรี อาทิ อรรณว์ ชุมาพร ประธานคณะทำงานบางกอกไพรด์, ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม., คณะทูตานุทูต, กลุ่มเครือข่ายคอมมูนิตี LGBTQIAN+, ผู้บริหารและผู้แทนองค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ พร้อมด้วยกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาจากนานาประเทศ ร่วมเดินขบวนแสดงพลังของชาวสีรุ้ง

นอกจากนี้ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ยังได้จัดงานภายใต้แคมเปญ The Celebration: Right to Love โดย สยามพารากอน เปิดพื้นที่สนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Forum 2024 จัดโดย บางกอกไพรด์ วันนี้-4 มิ.ย. 67 ณ SCBX Next Tech ชั้น 4 และยังมีเวทีฟอรัมที่ True5G PROHUB และ Lido Connect