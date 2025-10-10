“BNK48” ร่วมเซอร์ไพรส์ในกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟต้อนรับฮาโลวีนสุดหลอน MBK Center Haunted School โรงเรียนสยองขวัญ ขนหัวลุกพร้อมกัน 23 ต.ค. นี้

ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK Center) จับมือค่ายไอดอลชื่อดัง Independent Artist Management หรือ iAM (ไอแอม) ผู้ดูแลศิลปินกลุ่ม BNK48 ประกาศความร่วมมือระยะยาว ประเดิมกิจกรรมแรกสุดเอ็กซ์คลูซีฟสร้างปรากฏการณ์ใหม่ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนในงาน “MBK Center Haunted School โรงเรียนสยองขวัญ” ครั้งแรกกับสาวๆ BNK48 ชวนทุกคนสัมผัสประสบการณ์ความหลอนครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อน สยองสุดขีดพร้อมกัน 23 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ปักหมุดมาสัมผัสโรงเรียนสยองขวัญชวนขนหัวลุกที่ Meeting Point ชั้น G
สมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กิจกรรมแรกเพื่อเปิดตัวความร่วมมือกันระยะยาว ระหว่าง ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ BNK48 เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ BNK48 ในการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนสุดพิเศษครั้งนี้กับกิจกรรม MBK Center Haunted School โรงเรียนสยองขวัญ โดยมีศิลปิน BNK48 มาร่วมสร้างสีสัน เติมเต็มความหลอนสุดแฟนตาซีให้กับแฟนคลับและผู้มาเยือน โดยได้เนรมิตพื้นที่ Meeting Point ชั้น G โซน A เปิดตำนานหลอนรอบรั้วโรงเรียนให้ทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์ความหลอนครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 เราเชื่อมั่นว่าด้วยคอนเซ็ปต์โรงเรียนสยองขวัญที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน ผสานกับภาพลักษณ์ของ BNK48 ไอดอลที่เป็นที่รักของคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ที่ทุกคนสามารถมาพบได้ การปรากฏตัวของศิลปิน BNK48 ที่จะหมุนเวียนมาสร้างประสบการณ์สุดพิเศษ ให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์สุดสยองขวัญในคาบเรียน ภาคพิเศษ เชื่อว่าจะดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่และแฟนคลับให้มาร่วมสนุกและตื่นเต้นไปกับเรื่องราวสุดเฮี้ยนรอบรั้วโรงเรียนที่เราเตรียมไว้ได้อย่างแน่นอนครับ”
“เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พร้อมที่จะเติบโตไปกับทุก Generation และยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวเสมอ เราเชื่อว่า พลังของคนที่มีความชื่นชอบในเรื่องเดียวกัน สามารถสร้างการรวมตัวที่มีพลังอย่างมหาศาล และความร่วมมือระยะยาวในครั้งนี้จะนำประสบการณ์ใหม่ ๆ ส่งมอบให้กับลูกค้า แฟนคลับที่จะได้ใกล้ชิดศิลปินที่ชื่นชอบ โดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลับ BNK48 ที่มีพลังการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ คาดว่าจะช่วยสร้างบรรยากาศในศูนย์การค้าให้คึกคัก”
ด้าน ณัฐพล บวรวัฒนะ ผู้บริหารบริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ในฐานะผู้ดูแล BNK48 เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอประสบการณ์ที่หลากหลายและน่าจดจำให้กับแฟนคลับและสาธารณชน การร่วมมือกับ MBK Center ในงาน MBK Haunted School ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เห็นน้องๆ BNK48 มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แปลกใหม่และท้าทายในรูปแบบฮาโลวีน การผสมผสานความหลอนเข้ากับความน่ารักสดใสของไอดอล จะสร้างมิติใหม่ให้กับงานเทศกาลนี้ และเราหวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกสนานและความประทับใจกลับไปครับ”
MBK Center Haunted School โรงเรียนสยองขวัญ จะพาผู้เข้าชมดำดิ่งสู่เรื่องราวโศกนาฏกรรมในรั้วโรงเรียน ที่ถูกถ่ายทอดผ่าน 4 ห้องประสบการณ์สุดเฮี้ยนเต็มไปด้วยเรื่องราวชวนขนหัวลุก เปิดประตูกระตุ้นต่อมกรี๊ดตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 ในเวลา 11.00 น. – 20.00 น. แบ่งตารางคาบเรียนให้เข้าชม ดังนี้ คาบที่ 1 เวลา 11.00 น. – 12.30 น. / คาบที่ 2 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. / คาบที่ 3 เวลา 16.00 น. – 17.00 น. / คาบที่ 4 เวลา 17.00 น. – 18.30 น. และ คาบที่ 5 เวลา 19.00 น. – 20.00 น. ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดสยองขวัญและถ่ายภาพในบรรยากาศสุดพิเศษนี้ได้ ฟรี! เพียงกดรับสิทธิ์ผ่าน MBK Plus เตรียมตัวมาท้าทายความกล้าและสนุกไปกับความหลอนที่เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดเต็มให้ในฮาโลวีนปีนี้!!
ไฮไลท์!! คาบเรียน ภาคพิเศษกับความหลอนสุดเซอร์ไพรส์กับศิลปิน BNK48 เฉพาะวันจันทร์ที่ 27 - วันพุธที่ 29 ตุลาคมนี้เท่านั้น ได้แก่ คาบที่ 3 เวลา 15.30 น. – 16.30 น. / คาบที่ 4 เวลา 17.00 น. – 18.00 น. / คาบที่ 5 เวลา 18.30 น. – 19.30 น. จำหน่ายบัตรรอบพิเศษในราคา 200 บาท
ติดตามกิจกรรมและโปรโมชันดี ๆ ของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ที่ https://www.mbk-center.co.th/ หรือ เฟซบุ๊กเพจ mbkcenterth อินสตาแกรม mbkcenter
##
#MBKCenter #BNK48 #MBKXBNK48 #MBKCenterHauntedSchoolโรงเรียนสยองขวัญ #MBKHauntedSchool