เดอะมอลล์ จับมือ พันทางอาร์ตเวิร์ค จัดงาน “THE MALL LIFESTORE HALLOWEEN HAUNTED HOSPITAL” 28 ต.ค. – 2 พ.ย.นี้ ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ

ต้อนรับเทศกาลวันฮาโลวีน เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ชวนหลอนไปกับโรงพยาบาลผีสุดเฮี้ยน สัมผัสทุกอณูความสยองทุกประสาทสัมผัส การันตีความขนหัวลุกจากทีมงาน PRODUCTION DESIGN พันธุ์ทางอาร์ตเวิร์ค ที่มีผลงานหนังสยองขวัญแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ แสงกระสือ, อย่ากลับบ้าน, ฮาลาบาลา ป่าจิตหลุด และผลงานในกระแสที่ที่คนต้องรู้จักอย่าง สงครามส่งด่วน ที่จะผ่านระทึกกับความสยองกับ 7 โซนโรงพยาบาล ได้แก่ เคาน์เตอร์พยาบาลหลอน, ทางเดินเยี่ยมญาติ, ผู้ป่วยรวมระทึก, ผ่าตัดกับหมอคลั่ง, หลอนเก็บหลอน, ห้องแช่ศพ และห้องทารกผีแม่ท้องกลม
ซื้อก่อน เฮี้ยนกว่า! ร่วมท้าพิสูจน์ความหลอนก่อนใครกับบัตร EARLY BIRD ราคาพิเศษ 120 บาท จากปกติ 200 บาท จำหน่ายบัตรตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 68 รับฟรี ตั๋วหนัง MAJOR CINEPLEX 1 ที่นั่ง และบัตรราคาปกติจำหน่ายวันที่ 1 – 27 ต.ค. 68 ราคา 200 บาท ผ่านทาง www.ticketmelon.com หรือซื้อบัตรได้บริเวณหน้างานในวันที่ 28 ต.ค. 68 – 2 พ.ย. 68 *จำกัดเด็กเข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุ 10 ปี ขึ้นไป
นอกจากนี้ สัมผัสความสยอง พร้อมกองทัพพาเหรดผี อิ่ม อร่อยกับเมนูสุดแปลกในธีมฮาโลวีนได้ในงาน “THE MALL LIFESTORE HALLOWEEN HAUNTED HOSPITAL” ระหว่างวันที่ 28 ต.ค. 68 – 2 พ.ย. 68 ณ M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ