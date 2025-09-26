xs
“ศุภลักษณ์ อัมพุช” จัด EM DISTRICT HAUNTED HALLOWEEN 2025 ฮาโลวีนระดับโลก ดึง “แจ็คสัน หวัง” ร่วมจัด UNDER THE CASTLE บ้านผีสิงแบบอิมเมอร์ซีฟครั้งแรกในไทย

เอ็ม ดิสทริค เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ ปักหมุดกรุงเทพฯ บนแผนที่เทศกาลระดับโลกกับ “EM DISTRICT HAUNTED HALLOWEEN 2025” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ที่ เอ็ม ดิสทริค งานเทศกาลฮาโลวีนสุดยิ่งใหญ่ โดยดึง “แจ็คสัน หวัง” ศิลปินระดับโลก ร่วมสร้างประสบการณ์ฮาโลวีนครั้งประวัติศาสตร์ เปิด UNDER THE CASTLE บ้านผีสิงแฟนตาซีเสมือนจริงครั้งแรกในไทย ตอกย้ำภาพลักษณ์ของ เอ็ม ดิสทริค ในฐานะ Global Entertainment Hub เสริมบทบาทกรุงเทพฯ สู่มหานครบันเทิงระดับโลก พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ คาดกระตุ้นเศรษฐกิจ ผลักดันการใช้จ่ายในช่วงไฮซีซันให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ต่อยอดรายได้ทั้งภาคค้าปลีก โรงแรม และการท่องเที่ยวไทย

คุณศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหารกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ปและเอ็ม ดิสทริค เปิดเผยว่า ในช่วงหลายปีมานี้ฮาโลวีน (Halloween) กลายเป็นหนึ่งในเทศกาลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด รองจากเทศกาลปีใหม่และคริสต์มาส หลายประเทศมีการจัดงานฮาโลวีนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว จนสามารถสร้างรายได้จากเทศกาลนี้อย่างมหาศาล เรียกได้ว่าฮาโลวีนไม่ใช่แค่เทศกาลสนุกสนานที่มอบเพียงประสบการณ์ความบันเทิง แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมค้าปลีก ท่องเที่ยว และโรงแรม เอ็ม ดิสทริค จึงเห็นเป็นโอกาสของประเทศไทยในการจัดงานเทศกาลฮาโลวีนที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมา เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายให้คึกคักยิ่งขึ้น

“ปัจจุบันในประเทศไทย ฮาโลวีนนับเป็นเทศกาลสำคัญบนปฏิทินของธุรกิจค้าปลีก โรงแรม และการท่องเที่ยว เพราะเป็นเทศกาลที่ผู้บริโภคจำนวนมากให้ความสนใจและยินดีใช้จ่ายเพื่อมีส่วนร่วมกับเทศกาลนี้ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ในระดับสากลจากข้อมูลของ National Retail Federation ระบุว่าปี 2024 เฉพาะในสหรัฐอเมริกามีการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลฮาโลวีนพุ่งสูงถึง 12.2 พันล้านดอลลาร์ และความนิยมไม่ได้เติบโตแค่ในสหรัฐอเมริกา หลายประเทศเทศทั่วโลกก็ให้ความสนใจ มีการจัดงานให้ผู้คนร่วมฉลองฮาโลวีนมากขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่าฮาโลวีนคือเทศกาลที่มีความเป็นสากลและมีศักยภาพในการดึงดูดผู้คนให้มีส่วนร่วม ปีนี้ เอ็ม ดิสทริค จึงตั้งใจจัดงาน EM DISTRICT HAUNTED HALLOWEEN 2025 ขึ้น เพื่อสร้างกระแสให้กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในจุดหมายที่ต้องมาเยือนในช่วงเทศกาลนี้ และปั้นให้เทศกาลฮาโลวีนเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปี” คุณศุภลักษณ์กล่าว

“EM DISTRICT HAUNTED HALLOWEEN 2025” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 โดยมีไฮไลต์คือการดึงศิลปินระดับโลกอย่าง “แจ็คสัน หวัง” (Jackson Wang) โดยมีการร่วมงานกันระหว่างเอ็ม ดิสทริคกับ UNDER THE CASTLE ในการนำอีเวนท์ระดับโลก บ้านผีสิงแบบอิมเมอร์ซีฟแฟนตาซีเสมือนจริงซึ่งแจ็คสัน หวัง ร่วมสร้างสรรค์กับ เฮนรี่ จาง (Henry Cheung) ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง UNDER THE CASTLE ให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์สุดตื่นตาตื่นใจเป็นครั้งแรกในเมืองไทย ณ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ โดยไม่เพียงเป็นครั้งแรกของการเปิด UNDER THE CASTLE ในประเทศไทย แต่ครั้งนี้ยังเป็นการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะ โดยผู้ร่วมก่อตั้งทั้ง 2 ท่านจะร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดตัว UNDER THE CASTLE อย่างเป็นทางการ ณ ประเทศไทย ในวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ซึ่งนับเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของทั้งคู่ในงานนี้ นอกจากนี้ ภายในศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ ยังจัดเต็มกิจกรรมฉลองเทศกาลฮาโลวีนหลากหลายสไตล์ตลอด 1 เดือนเต็ม ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม Halloween Paw โดยหมาติดเที่ยว ที่ EM Yard@ EMSPHERE, กิจกรรม EM WONDER Halloween Party, กิจกรรม EMJOY KID Party & Halloween Haunted Troop สำหรับเด็ก และ EM DINING ที่จะเสิร์ฟเมนูพิเศษต้อนรับฮาโลวีนในร้านอาหารชั้นนำมากมาย ปักหมุดงานฮาโลวีนยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานคร รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยหวังให้ EM DISTRICT HAUNTED HALLOWEEN เป็นงานใหญ่บนปฏิทินเทศกาลโลกที่คนรักฮาโลวีนต้องมาเยือนในทุกปี ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เสริมความแข็งแกร่งด้านการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในช่วงไฮซีซัน ผลักดันการใช้จ่าย สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับทั้งภาคค้าปลีก โรงแรม การท่องเที่ยวไทย และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

“เราเชื่อว่าเทศกาลฮาโลวีนเป็นเทศกาลที่ได้รับความสนใจจากผู้คนอยู่แล้ว ยิ่งได้รับความร่วมมือจาก แจ็คสัน หวัง ศิลปินระดับโลกที่มีอิทธิพลสูงต่อแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จะเป็นซูเปอร์ไฮไลท์เพิ่มแรงดึงดูดให้ EM DISTRICT HAUNTED HALLOWEEN 2025 ได้รับความสนใจในวงกว้าง อีกทั้ง UNDER THE CASTLE ยังเป็นกิจกรรมที่นำเทรนด์สยองขวัญแบบป๊อปคัลเจอร์มาเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเคยสร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จมาแล้วในมหานครใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้และสิงคโปร์ จึงคาดว่าจะเป็นกิจกรรมหลักที่สามารถดึงดูดให้ชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกตัดสินใจเดินทางมาร่วมสนุกกับเทศกาลฮาโลวีนที่เอ็ม ดิสทริค และกรุงเทพมหานคร มากขึ้นกว่าปีก่อนๆ"

“หลายปีที่ผ่านมา เราจะเห็นว่าเทศกาลฮาโลวีนในหลายประเทศ แม้จะจัดขึ้นเพียงวันเดียวก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าร่วมงานได้ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลายแสนคน เอ็ม ดิสทริค จึงมั่นใจว่า EM DISTRICT HAUNTED HALLOWEEN 2025 ที่จะจัดขึ้นกับทาง UNDER THE CASTLE จะเป็นแม่เหล็กสำคัญ กระตุ้นความสนใจ เพิ่มความคึกคักให้เทศกาลฮาโลวีนในกรุงเทพฯ ได้อย่างแน่นอน” คุณศุภลักษณ์ ตอกย้ำความมั่นใจ

เตรียมพบกับเทศกาลแห่งความสยดสยองอันเต็มไปด้วยสีสันและความสนุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใน “EM DISTRICT HAUNTED HALLOWEEN 2025” ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 และห้ามพลาดกับ “UNDER THE CASTLE” บ้านผีสิงแบบอิมเมอร์ซีฟแฟนตาซีเสมือนจริงครั้งแรกในไทย ที่จะเปิดให้พิสูจน์ความหลอนตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 และกิจกรรมฉลองฮาโลวีนอีกมากมายที่เอ็ม ดิสทริค ตลอดเทศกาลฮาโลวีนปีนี้












