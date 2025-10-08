เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ จัดกิจกรรม ปิดเทอมสนุก สุขทุกโมเมนต์

เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และเดอะมอลล์โคราช จัดกิจกรรม “THE MALL LIFESTORE FAMILY FUN FEST 2025 ปิดเทอมสนุก สุขทุกโมเมนต์” ครั้งแรกกับการขับรถ ATV ลอดถ้ำชมวิถีสัตว์ยามค่ำคืน ใกล้ชิดสัตว์แปลกหาชมยาก, สัมผัสความงดงามใต้ท้องทะเลกับลีลาการว่ายของเงือกสาว ตลอดจนครั้งแรกในไทยกับการพบปะเหล่าฮีโร่ขบวนการ 5 สี ละครโทรทัศน์ดังจากญี่ปุ่น และเทศกาลฮาโลวีนสุดหลอนทุกบรรยากาศ ตลอดเดือนตุลาคมนี้
***
ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน และภริยา วีณารัตน์ เลาหภคกุล คู่สามีภรรยาที่หลงใหลการเดินทาง การเรียนรู้ และการแบ่งปันมุมมองต่อสังคม คู่รักนักคิด ผู้ใช้ชีวิตแบบ Global Citizens ที่เป็นแรงบันดาลใจด้านการใช้ชีวิตและการเดินทาง ทั้งคู่เชื่อว่าการท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงการพักผ่อน แต่คือการใช้ชีวิตและสร้างความทรงจำ โดยมีอีกหนึ่งเพื่อนร่วมทางก็คือ สิทธิพิเศษ ‘The 1 to The World’ ที่พร้อมมอบความสะดวกสบายและสิทธิพิเศษเหนือระดับให้กับสมาชิก The 1 ในทุกที่ทั่วโลก
***
ภูริพันธ์ บุนนาค, สิทธิกร ฑีฆะกุล, วิภว์ บูรพาเดชะ และชนะศักดิ์ นิยะถิรกุล แถลงข่าวเตรียมจัดงาน Bangkok Illustration Fair 2025 (BKKIF) ปีที่ 5 รวบรวมศิลปินนักวาดทุกรุ่น ทุกประเทศ เปิดรับผลงานทุกรูปแบบหลากสไตล์ มาจัดแสดงและจำหน่ายผลงาน เพื่อผลักดันศักยภาพของศิลปินนักวาดไทยไปสู่เวทีระดับโลก ในวันที่ 23-26 ต.ค. 68 ณ centralwOrld PULSE ชั้น 7 โดยมี ชลธิชา หอมกลิ่นแก้ว, ภาณพ คุณวัฒน์ และวีระชัย ดวงพลา ร่วมงาน ที่ เซ็นทรัลเวิลด์