สวนน้ำรามายณะ พัทยา จัดเต็มกิจกรรมความหลอน รับเทศกาลฮาโลวีน

สวนน้ำรามายณะ พัทยา เตรียมจัดบิ๊กอีเว้นท์สุดมันส์ ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน 2025 จัดเต็มกิจกรรมทั้งความหลอน และความสนุก เริ่ม! 11 ต.ค. – 2 พ.ย. 68
เตรียมหวีดให้สุดเสียงไปกับเทศกาลแห่งความสนุกสุดหลอน! “สวนน้ำรามายณะ พัทยา” แลนด์มาร์ก แหล่งท่องเที่ยวผจญภัยทางน้ำชั้นนำและยอดนิยมของประเทศไทย ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน 2025 จัดบิ๊กอีเว้นท์สุดมันส์ ขนทัพกิจกรรมความสนุกจัดเต็มทั้งความหลอน และความบันเทิง ตลอด 23 วันเต็ม! ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ไม่ว่าจะเป็น
วันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2568 สนุกสนานไปกับ
● แดนซ์มันส์ๆ สุดตื้ดกับ ดีเจ และ Foam Party ที่ Monkey Beach Club
● เวิร์กช็อปฮาโลวีนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ D.I.Y ถุงหอม และสร้อยข้อมือสุดชิค
● เพลิดเพลินไปกับการแสดงเต้นลิมโบ และระบำฮาวายพ่นไฟสุดตระการตา ที่ Double Wave Pool
● Meet & Greet สุดใกล้ชิด กับ Hanuman และผองเพื่อน
วันที่ 23 – 26 ตุลาคม 2568 และ วันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568
● หวีดให้สุดเสียงกับบ้านผีสิงสุดหลอน
● การแสดงผีสุดสยองที่ Double Wave Pool
● แดนซ์กระจายกับดีเจ และ Foam Party ที่ Monkey Beach Club
● สนุกสุดมันส์กับโซนเกมที่ Kids Kingdom ทั้งขว้างสายฟ้า เขาวงกต และแทททูสติ๊กเกอร์
● Meet & Greet สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเหล่ามาสคอตหลากหลายคาแรกเตอร์
พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายกับกิจกรรม Give Away สุดพิเศษ อาทิ
● Haunted House Mini Challenge ลุ้นรับพวงกุญแจ Hanuman เงือกน้อยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ (จำกัดจำนวนต่อวัน)
● อิ่มอร่อยกับขนมหวานสุดคิ้วต์สำหรับเด็ก ๆ ที่โซนเกม
เทศกาลฮาโลวีนปีนี้ ห้ามพลาด! ชวนครอบครัว และเพื่อนๆ มาสัมผัสประสบการณ์ความหลอน ในรูปแบบใหม่ที่ ‘สวนน้ำรามายณะ พัทยา’ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00 - 18.00 น. (ปิดบริการทุกวันพุธ) โดยสามารถจองบัตรเข้าสวนน้ำได้ที่ https://ramayanawp.com/42FXBAG พร้อมติดตาม รายละเอียดกิจกรรม และโปรโมชั่นได้ทาง
https://www.facebook.com/RamayanaWaterParkThailand และ www.ramayanawaterpark.com
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 033-005-929
