King Gnu ประกาศทัวร์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์! “King Gnu CEN+RAL Tour 2026” ประเทศไทยสิ้นสุดการรอคอย กรุงเทพฯ เตรียมเป็นเจ้าภาพเปิดเอเชียทัวร์ พบกัน 23 พ.ค. นี้

“King Gnu CEN+RAL Tour 2026” ครอบคลุม 15 เมือง 29 รอบการแสดง พร้อมเยือนกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก วงร็อกชื่อดังแห่งยุค King Gnu ประกาศกำหนดการและสถานที่จัดคอนเสิร์ตสำหรับทัวร์ใหม่ล่าสุด “King Gnu CEN+RAL Tour 2026” ซึ่งนับเป็นทัวร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งวง โดยจะเดินสายรวม 15 เมืองทั่วญี่ปุ่นและเอเชีย รวมถึง กรุงเทพ, ฮ่องกง, ไทเป, เซี่ยงไฮ้ และโซล
ไฮไลต์สำคัญคือการกลับไปแสดงที่ ทาคามัตสึ และ ฮิโรชิมา หลังห่างหายกว่า 7 ปี ขณะที่ นีงาตะ, กรุงเทพฯ และฮ่องกง จะเป็นการแสดงครั้งแรกของวงในเมืองเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวสู่เวทีระดับนานาชาติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ทัวร์จะเปิดฉากวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2026 ที่ เซ็นได เซคิสุอิไฮม์ซูเปอร์อารีนา และปิดท้ายอย่างยิ่งใหญ่ที่ KSPO Dome กรุงโซล วันที่ 21 มิถุนายน 2026 รวมทั้งสิ้น 29 รอบการแสดงในระยะเวลา 5 เดือน ซึ่งนับเป็นจำนวนรอบการแสดงมากที่สุดของ King Gnu ในประวัติศาสตร์เช่นกัน
King Gnu CEN+RAL Tour 2026
กำหนดการแสดง
[ญี่ปุ่น]
· 21 ก.พ. (เสาร์) เซ็นได - เซคิสุอิไฮม์ซูเปอร์อารีนา
· 22 ก.พ. (อาทิตย์) เซ็นได - เซคิสุอิไฮม์ซูเปอร์อารีนา
· 3-4 มี.ค. (อังคาร–พุธ) โอซาก้า - โอซาก้าโจฮอลล์
· 11-12 มี.ค. (พุธ–พฤหัส) ทาคามัตสึ - อนาบุกิอารีนา คางาวะ
· 18-19 มี.ค. (พุธ–พฤหัส) โตเกียว - อาริอาเกะอารีนา
· 28-29 มี.ค. (เสาร์–อาทิตย์) นาโกย่า - พอร์ตเมสเสะนาโกย่า
· 4-5 เม.ย. (เสาร์–อาทิตย์) ฮิโรชิมา - ฮิโรชิมากรีนอารีนา
· 14-15 เม.ย. (อังคาร–พุธ) ชิบะ - LaLa arena TOKYO-BAY
· 21-22 เม.ย. (อังคาร–พุธ) ฟุกุโอกะ - มารินเมสเสะ ฟุกุโอกะ A Hall
· 1-2 พ.ค. (ศุกร์–เสาร์) ซัปโปโร - มะโคมัยเซคิสุอิไฮม์ไอซ์อารีนา
· 9-10 พ.ค. (เสาร์–อาทิตย์) นีงาตะ - โทกิเมสเสะ
[เอเชีย]
· 23 พ.ค. (เสาร์) กรุงเทพฯ - One Bangkok Forum
· 29-30 พ.ค. (ศุกร์–เสาร์) ฮ่องกง - AsiaWorld-Arena
· 6-7 มิ.ย. (เสาร์–อาทิตย์) ไทเป - Taipei Arena
· 13-14 มิ.ย. (เสาร์–อาทิตย์) เซี่ยงไฮ้ - สถานที่จะประกาศภายหลัง
· 20-21 มิ.ย. (เสาร์–อาทิตย์) โซล - KSPO Dome
※ การแสดงใช้เวที Center Stage อาจมีบางมุมมองที่ถูกบดบัง
※ รูปแบบการยืนอาจเปลี่ยนเป็น Block Standing ตามแต่ละสถานที่
เอเชีย (กรุงเทพฯ, ฮ่องกง, ไทเป, เซี่ยงไฮ้, โซล) ข้อมูลบัตรและเวลาการแสดง จะประกาศเร็ว ๆ นี้
สำหรับแฟนๆ ชาวไทยที่รอการมาถึงของหนุ่มๆ King Gnu งานนี้ Avalon Live ผู้จัดมากคุณภาพไม่ปล่อยให้คอยนาน เพราะได้ เทียบเชิญ หนุ่มๆ มาร่วมเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทย ณ One Bangkok Forum กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก และเปิดฉากเอเชียทัวร์ให้กับแฟนๆ ชาวไทยอย่างยิ่งใหญ่ ในสเกลสุด เอ็กซ์คลูซีฟ
เตรียมใจไว้ให้ดี เพราะครั้งนี้คุณจะได้ SPECIALZ ไปกับเสียงดนตรีสดสุดเท่ของ King Gnu ที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นแรงตั้งแต่โน้ตแรกจนจบโชว์! 🎶