ONE OK ROCK กลับมาจุดไฟให้เอเชียอีกครั้ง เตรียมระเบิดความมันส์ใน ONE OK ROCK DETOX ASIA TOUR 2026 IN BANGKOK 21 กุมภาพันธ์ 2026 อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

AVALON LIVE (อาวาลอน ไลฟ์) ผู้จัดคอนเสิร์ต แถวหน้าของประเทศไทย สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ ประกาศพา ONE OK ROCK วงร็อกระดับโลกจากญี่ปุ่น กลับมาเปิดการแสดงเต็มรูปแบบในประเทศไทยอีกครั้ง ในทัวร์สุดยิ่งใหญ่ ONE OK ROCK DETOX ASIA TOUR 2026 IN BANGKOK วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี
หลังจากทัวร์อเมริกาเหนือที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม ต่อด้วยสเตเดียมและโดมทัวร์ทั่วญี่ปุ่น พร้อมเตรียมปิดท้ายปีด้วยยุโรปทัวร์ และแล้วก็ถึงเวลา ที่แฟนเอเชียจะได้ต้อนรับพวกเขากลับมาอย่างสมการรอคอย! ตลอดเส้นทางกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ONE OK ROCK ได้ฝากโชว์ระดับตำนานในไทย ทั้งที่ CentralWorld Live (2013), Thunder Dome (2016), Impact Arena (2018) จนถึงครั้งล่าสุดเมื่อ 12 ธันวาคม 2023 ที่บัตรหมดเกลี้ยงและแฟนๆ กว่าหมื่นคนต่างยกให้เป็น “หนึ่งในโชว์ที่ดีที่สุด” การกลับมาในปี 2026 จึงไม่ใช่เพียงคอนเสิร์ตอีกครั้ง แต่คือการต่อสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นกับแฟนเพลงไทยที่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อ
ครั้งนี้พวกเขาจะนำอัลบั้มล่าสุด “DETOX” มาเล่นสดเต็มรูปแบบ อัลบั้มที่ได้รับการยกย่องว่าลึกซึ้งที่สุดและก้าวสู่ระดับโลกที่สุดของวง โดยมีซิงเกิล “Tropical Therapy” ที่ทั้งแฟนและสื่อต่างพูดถึงในพลังทางดนตรี เนื้อหาสะท้อนชีวิต และซาวด์ที่ไร้กรอบจำกัด
จากการสร้างปรากฏการณ์ในโตเกียวโดม ไปจนถึงเวที Stade de France ที่ปารีสต่อหน้าผู้ชมกว่า 80,000 คนร่วมกับ Linkin Park ONE OK ROCK ได้ตอกย้ำสถานะ “หนึ่งในวงร็อกที่ต้องดูสักครั้งในชีวิต” ทุกทัวร์เต็มไปด้วยพลัง ความเชื่อมโยงทางอารมณ์ และความทรงจำที่ไม่เคยเลือนหาย
เส้นทางเอเชียทัวร์ครั้งนี้ ปักหมุดที่แรก ที่กรุงเทพฯ ก่อนเดินทางต่อไปยัง โซล, มะนิลา, สิงคโปร์, ไทเป, กัวลาลัมเปอร์, ฮ่องกง, เซี่ยงไฮ้ และจาการ์ตา รวมกว่า 10 รอบการแสดงทั่วเอเชีย AVALON LIVE การันตี! คอนเสิร์ตนี้จะจัดเต็มด้วยเวที โปรดักชัน และเสียงระดับเวิลด์คลาส ให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสค่ำคืนแห่งความทรงจำครั้งใหม่ สมการรอคอย
📌 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆ นี้ กับ AVALON LIVE ได้ที่ Facebook: AVALONLIVE , X: Officialavalon