LINKIN PARK วงดนตรีสุดเก๋าได้หนักจัดเต็มเซอร์ไพรส์แฟนๆ ทั้งซิงเกิลใหม่ “The Emptiness Machine” พร้อมการแสดงสดแบบไลฟ์สตรีมทั่วโลก นอกจากนี้วงยังประกาศ WORLD TOUR ใน Los Angeles, New York, Hamburg, London, Seoul และ Bogota นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของทัวร์ ‘From Zero World Tour’ เท่านั้นLINKIN PARK ในยุคใหม่นี้ Mike Shinoda กล่าวว่า ก่อนที่เราจะเป็น LINKIN PARK วงแรกของพวกเราใช้ชื่อว่า ‘Xero’ สำหรับชื่ออัลบั้มใหม่นี้ (From Zero) มันได้สะท้อนให้เห็นถึงการเริ่มต้นที่เรียบง่ายของพวกเราและการเดินทางที่เรากำลังทำอยู่ในตอนนี้ ทั้งในแง่ของเสียงเพลงและความรู้สึกทางอารมณ์ที่เพลงนั้นส่งถึงผู้ฟังนั้นมันเกี่ยวกับอดีต ปัจจุบัน และอนาคต แต่พวกเรายังคงรักษาเอกลักษณ์ของเราไว้ แต่ได้เพิ่มความสดใหม่ที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาเข้าไปด้วย พวกเราทำอัลบั้มนี้ด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่อสมาชิกของวงทั้งใหม่และเก่า,เพื่อนๆ, ครอบครัว และแฟนๆ พวกเราภูมิใจในสิ่งที่ LINKIN PARK ได้เป็นมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และพวกเราตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้มากๆสำหรับ “The Emptiness Machine” ซิงเกิลใหม่ของ LINKIN PARK นี้เริ่มต้นด้วยพลังและความดุดันตั้งแต่ช่วงแรกของเพลง ด้วยดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของวงที่ถ่ายทอดออกมาอย่างชัดเจนทันทีที่เพลงเริ่มต้นขึ้น ร่วมด้วยเสียงร้องอันทรงพลังของ Emily Armstrong นักร้องหญิงคนใหม่ของวงก็ทำให้สัมผัสได้ถึงความร้อนแรงและความน่าตื่นเต้นของเพลงนี้ซึ่งอาจทำให้ต้องโยกหัวตามก็เป็นได้!!! ไมค์กล่าวเพิ่มเติมว่า ยิ่งได้ทำงานร่วมกับเอมิลี่และโคลินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสนุกกับความสามารถที่ล้นเหลือของพวกเขาและสิ่งที่พวกเรากำลังสร้างขึ้นมาด้วยกัน พวกเรารู้สึกมั่นใจในศักยภาพของสมาชิกใหม่และซิงเกิลนี้ที่พวกเราทำร่วมกันก็มีความสดใหม่และมีชีวิตชีวามากกว่าที่เคย เรากำลังผสมผสานเอกลักษณ์ของวงที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี และยังคงค้นหาสิ่งใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นอยู่เสมอ สุดท้ายนี้อัลบั้ม ‘FROM ZERO’ นี้ทางวงตั้งใจที่จะดึงเอาตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาทั้งจากอดีต, ปัจจุบัน และอนาคตของพวกเขามารวมกันและถ่ายทอดมันออกกมาให้ดีที่สุด ยุคใหม่ของ LINKIN PARK ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว!!!ติดตามข่าวสารอัพเดทของ LINKIN PARK ได้ที่นี่: