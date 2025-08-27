ญี่ปุ่นปฏิเสธรับผู้อพยพแอฟริกา สยบข่าวเท็จวีซ่าพิเศษ

ญี่ปุ่นปฏิเสธรับผู้อพยพแอฟริกาหลังข่าวลือวีซ่าพิเศษแพร่กระจาย โครงการเมืองบ้านเกิดแอฟริกาของ JICA ก่อความเข้าใจผิด รัฐบาลเร่งแก้ข่าว ย้ำไม่มีแผนรับผู้อพยพหรือออกวีซ่าพิเศษ
เกียวโดนิวส์ (27 ส.ค.) - รัฐบาลญี่ปุ่นปฏิเสธการสนับสนุนผู้อพยพจากแอฟริกาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ขณะที่กำลังพยายามขจัดข้อมูลเท็จที่เกิดจากการกำหนดให้เมืองเป็น "บ้านเกิดของแอฟริกา" หลังจากการประชุมว่าด้วยการพัฒนาแอฟริกาที่นำโดยญี่ปุ่น
หลังจากที่สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JCI) ได้กำหนดให้เมืองในญี่ปุ่น 4 เมืองในวันพฤหัสบดี เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนกับทวีปแอฟริกา รัฐบาลเมืองต่างๆ ของเมืองต่างๆ ก็ถูกโทรศัพท์และอีเมลประท้วงจากคนท้องถิ่นจำนวนมาก รวมถึงข้อกล่าวหาที่ว่าจำนวนผู้อพยพจากแอฟริกาที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ความสงบเรียบร้อยของประชาชนแย่ลง
กระทรวงการต่างประเทศกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าโตเกียว "ไม่มีแผนที่จะใช้มาตรการเพื่อส่งเสริมการรับผู้อพยพหรือออกวีซ่าพิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศแอฟริกา"
กระทรวงฯ ระบุในแถลงการณ์ว่า "มีรายงานและแถลงการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริง" พร้อมย้ำว่าหน่วยงานให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล หรือที่รู้จักกันในชื่อ JICA วางแผนที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมต่างๆ เท่านั้น
ภายใต้โครงการ JICA Africa Hometown เมืองสี่เมืองได้รับมอบหมายให้เป็นประเทศพันธมิตรในแอฟริกา ได้แก่ เมืองอิมาบาริในจังหวัดเอฮิเมะ จับคู่กับโมซัมบิก เมืองคิซาราซุในจังหวัดชิบะ จับคู่กับไนจีเรีย เมืองซันโจในจังหวัดนีงาตะ จับคู่กับกานา และเมืองนากาอิในจังหวัดยามากาตะ จับคู่กับแทนซาเนีย
รัฐบาลไนจีเรียกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า ญี่ปุ่นจะ "จัดตั้งประเภทวีซ่าพิเศษสำหรับเยาวชนไนจีเรียที่มีทักษะสูง มีนวัตกรรม และมีความสามารถพิเศษ ที่ต้องการย้ายมาอยู่ที่คิซาราซุเพื่ออยู่อาศัยและทำงาน"
เมื่อวันอังคาร โยชิมาสะ ฮายาชิ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวในการแถลงข่าวว่า "ญี่ปุ่นได้ขอให้ไนจีเรียแก้ไขข้อมูล"
รัฐบาลไนจีเรียได้ลบข้อความที่อ้างถึงประเภทวีซ่าพิเศษออกจากเว็บไซต์แล้ว โดยระบุว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "ความพยายามของ JICA ในการกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม" ระหว่างสองประเทศ
บน Google Maps สำนักงานเมืองคิซาราซุถูกแสดงเป็น "สำนักงานเมืองไนจีเรีย" ชั่วคราว
ด้านสื่อของแทนซาเนียรายงานว่า นากาอิ "ได้รับการอุทิศเพื่อเป็นเกียรติแก่แทนซาเนีย" และญี่ปุ่น "มอบ" เมืองนี้ให้กับประเทศในแอฟริกา
โยชิคุนิ วาตานาเบะ นายกเทศมนตรีเมืองคิซาราซุ ได้วิพากษ์วิจารณ์ JICA และกระทรวงการต่างประเทศว่า "มีการเตรียมการที่ไม่เพียงพอ"
โครงการนี้ประกาศในระหว่างการประชุมนานาชาติโตเกียวว่าด้วยการพัฒนาแอฟริกา ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นการประชุมสามปีที่นำโดยญี่ปุ่นในทวีปแอฟริกา จัดขึ้นเป็นเวลาสามวันจนถึงวันศุกร์ ณ เมืองโยโกฮามา ใกล้กับเมืองหลวง
โดยทั่วไปแล้ว ญี่ปุ่นใช้มาตรการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดและมีท่าทีระมัดระวังต่อแรงงานต่างชาติ ขณะเดียวกันก็ยอมรับ "แรงงานที่มีทักษะเฉพาะ" จากต่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อชดเชยปัญหาการขาดแคลนแรงงานเรื้อรังท่ามกลางสังคมผู้สูงอายุและอัตราการเกิดที่ลดลง