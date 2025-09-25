'Glassnode' มองตลาดคริปโตเข้าสู่ช่วงปลายวัฏจักร! ชี้พฤติกรรมเทขายทำกำไร แนะระวัง! ตลาดกระทิงอาจกำลังจะหมดแรง

ใครที่ถือบิทคอยน์อยู่เตรียมตัวให้พร้อม! เพราะล่าสุดแพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชนชื่อดัง Glassnode ออกมาเตือนว่า วงจรขาขึ้นของบิทคอยน์ได้เข้าสู่ "ช่วงปลายวัฏจักร" แล้ว ซึ่งมีสัญญาณหลายอย่างที่น่าเป็นห่วง ทั้งพฤติกรรมเทขายทำกำไรที่เพิ่มขึ้นและกระแสเงินทุนที่เริ่มอ่อนแรงลง จนดูเหมือนกับจุดสูงสุดของตลาดขาขึ้นในรอบที่ผ่านๆ มาแต่คำถามสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้ตอนนี้คือราคาจะยังมี All-Time High ใหม่ให้เห็นอีกไหม? หรือนี่คือสัญญาณเตือนสุดท้ายก่อนถึงฤดูหนาว?
"กระทิงบิทคอยน์" กำลังอยู่ในช่วงพักยก?
รายงานล่าสุดจาก Glassnode ได้สร้างความตื่นตัวในหมู่นักลงทุน เมื่อพวกเขาชี้ว่า บิทคอยน์ กำลังเข้าสู่ "ช่วงปลายวัฏจักร" หรือ 'late phase' ของตลาดขาขึ้น ซึ่งข้อมูลในอดีตยืนยันว่าสถิติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นคล้ายคลึงกับช่วงใกล้สิ้นสุดของตลาดวัวในปี พ.ศ. 2558-2561 และ พ.ศ. 2561-2565 อย่างน่าตกใจ โดยจุดสูงสุดใหม่ของราคา (ATH) มักจะตามมาภายใน 2-3 เดือนหลังจากที่ตลาดเข้าสู่สภาวะเช่นนี้
หนึ่งในสัญญาณที่น่าสนใจคือ ปริมาณ "การทำกำไร" ของนักลงทุนระยะยาว (Long-Term Holders: LTHs) ซึ่ง Glassnode พบว่าได้ทำกำไรไปแล้วในปริมาณที่สูงกว่าทุกวัฏจักรที่ผ่านมา ยกเว้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น! นี่สะท้อนให้เห็นว่า แรงขาย ในตลาดกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อล็อกกำไรที่สะสมมานาน
กำลังซื้ออ่อนแรง? แต่ก็ยังไม่มีใคร "ยอมแพ้"
แม้บิทคอยน์จะร่วงลงเกือบ 9% หลังจากทำจุดสูงสุดที่ $124,000 พร้อมกับกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ตลาดที่อ่อนแรงลง โดยการเติบโตของ Realized Cap (มูลค่าทุนที่แท้จริง) โตเพียง 6% ต่อเดือนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เทียบกับ 13% ในช่วงที่ราคาแตะ $100,000 เมื่อปลายปี พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา แต่สัญญาณจาก Glassnode ชี้ว่าแม้ปริมาณการทำกำไรจะลดลง แต่การขาดทุนที่แท้จริงยังคงอยู่ในระดับปกติที่ประมาณ 112 ล้านดอลลาร์ต่อวัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่มักจะเห็นในช่วงที่มีการปรับฐานของราคา
แรงซื้อใหม่ยังคงมี แต่ต้องจับตา "วาฬ" ให้ดี!
ในขณะที่นักวิเคราะห์หลายสำนักกำลังกังวล แต่ข้อมูลจาก CryptoQuant กลับชี้ให้เห็นถึงดีมานด์ใหม่ๆ ที่เริ่มกลับเข้ามาในตลาด โดยนักลงทุนกลุ่มที่อายุน้อยที่สุด หรือผู้ที่ถือครอง Bitcoin ไม่เกิน 1 เดือน ได้กลับมาซื้อสะสมสุทธิถึง 73,702 BTC ในเดือนกันยายน ขณะที่นักลงทุนระยะสั้น (STHs) ก็ทยอยสะสมเพิ่มกว่า 159,098 BTC ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่พบได้บ่อยในตลาดกระทิงที่ยังคงยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม Santiment แพลตฟอร์มวิเคราะห์ On-chain อีกเจ้า กลับเตือนว่าการที่นักลงทุนรายย่อยจำนวนมากรีบเข้า "ซื้อช่วงราคาที่ย่อลง" หรือ buy the dip นั้น ในอดีตมักจะเป็นสัญญาณนำที่บ่งบอกถึงการปรับฐานของราคาที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิม และถึงแม้ตอนนี้ความรู้สึกในตลาดจะเริ่มติดลบ แต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่นักลงทุนยอมแพ้ทั้งหมด (capitulation)
แต่สิ่งที่น่าจับตาและอาจเป็นตัวชี้วัดสำคัญคือ พฤติกรรมของ "วาฬ" หรือผู้ที่ถือบิทคอยน์ ระหว่าง 10-10,000 BTC ซึ่งยังคงสะสมเพิ่มขึ้นกว่า 56,000 BTC ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม ขณะที่ยอดบิทคอยน์ในกระดานแลกเปลี่ยนก็ลดลงกว่า 31,000 BTC ในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงแรงขายที่ลดลงในระยะสั้น
อย่างไรก็ดีตลาดคริปโต ณ ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน สัญญาณจาก Glassnode ชี้ให้เห็นว่าตลาดอาจเข้าสู่ช่วงปลายวัฏจักรแล้ว แต่แรงซื้อจากนักลงทุนกลุ่มใหม่และพฤติกรรมของวาฬที่ยังคงสะสมบิทคอยน์อยู่ อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนให้บิทคอยน์ยังคงรักษาระดับราคาไว้ได้ และอาจมีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่ได้อีกครั้ง แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือนักลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในการตัดสินใจแต่ละครั้ง เพราะในโลกการลงทุนนั้น ไม่มีอะไรแน่นอน