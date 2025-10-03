“นก-สินจัย” ชวนร่วมวิ่งกับ ซุปตาร์เมืองไทย ในกิจกรรมวิ่งการกุศล “ซุปตาร์รัน 2025”

มูลนิธิสวัสดิการนักแสดง และมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง จับมือร่วมจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ซุปตาร์รัน 2025” เพื่อเอาใจสายสุขภาพ ซึ่งภายในงานนอกจากจะได้ร่วมวิ่งกับเหล่าซุปตาร์เมืองไทย ยังพบกับกิจกรรมความบันเทิงเพียบ โดยกิจกรรมการกุศลครั้งนี้เป็นการจัดหารายได้เพื่อช่วยเหลือนักแสดงที่ประสบภาวะเจ็บป่วยยากไร้ ขาดที่พึ่งพา เสียชีวิต และเพื่อช่วยเหลืองานสาธารณกุศลทุกด้าน ซึ่งผู้สมัครทุกประเภทจะได้รับเสื้อวิ่ง ที่ออกแบบโดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งงานวิ่งการกุศลครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 เวลา 05.00 - 09.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร โดยจัด 2 แบบ ได้แก่ “วิ่งแบบทั่วไป” และ “แบบเวอร์ชวลรัน” (Virtual Run) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 68
โดยหนึ่งในคณะกรรมการมูลนิธิฯ อย่าง นก สินจัย เปล่งพานิช ขอเป็นตัวแทนมาเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ “งานนี้ถือเป็นงานใหญ่งานแรกของนกในฐานะคณะกรรมการมูลนิธิสวัสดิการนักแสดง หลังจากได้มาร่วมเป็นกรรมการในมูลนิธิฯ เราประชุมงานสรุปกันหลายรอบมากๆ กว่าจะสรุปกันว่าเราจะจัดกิจกรรมงานวิ่ง ด้วยปีนี้เป็นปีที่คนไทยหันมาใส่ใจกับสุขภาพตัวเองมากขึ้น ลงพื้นที่ดูสถานที่จริง นกในฐานะกรรมการจัดงาน ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมงานการกุศลในครั้งนี้ เงินทุกบาททุกสตางค์เราจะไปช่วยการกุศลในนามมูลนิธิฯ งานวิ่งซุปตาร์รัน 2025 เป็นงานแรกที่มูลนิธิฯได้จัดกิจกรรม ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเหล่านักแสดงทุกรุ่นที่มาร่วมสนับสนุน มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อยากขอเชิญชวนทุกท่านมาออกกำลังกายกัน วันที่ 7 ธันวาคมนี้ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร เราจะมีกิจกรรมนอกจากเดิน-วิ่งกันแล้ว เรายังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินหลากหลายท่านที่มาร่วมในครั้งนี้ด้วย แล้วพบกันวันงานนะคะ”
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางhttps://race.thai.run/suptarrun2025https://race.thai.run/suptarrun2025vr และhttps://thaijogging.org รัน..สุขภาพ รัน..ความสนุก รัน..กับซุปตาร์
