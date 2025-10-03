ห้างแตก! อั้ม พัชราภา พาคู่จิ้นสุดฮอต เก่ง - น้ำปิง เปิดตลาด AUMAUM ครั้งที่ 3

คึกคักเนืองแน่นสุด ๆ เมื่อซุปเปอร์สตาร์ตัวแม่ อั้ม พัชราภา เปิดตลาด ”AUMAUM อั้มเลือกแล้ว แซ่บทุกสิ่ง ครั้งที่ 3“ อย่างอลังการ ที่ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค โดยดึง 2 นักแสดงซีรีส์สุดฮอต เก่ง หฤษฎ์ และ น้ำปิง นภัสกร จากซีรีส์ เขมจิราต้องรอด มาร่วมเปิดตลาดด้วย เรียกว่าโมเมนต์ในงานมีแต่ความน่ารัก ซึ่งเจ้าของตลาดอย่างอั้ม ก็บอกว่า เก่ง น้ำปิง น่ารัก น่าเอ็นดู โดนตกจากในซีรีส์แล้ว ชีวิตจริงก็อยาก
จะซัปพอร์ตและเป็นมัมหมีของคู่นี้ไปยาว ๆ
ทางด้าน เก่ง และ น้ำปิง ก็ตื่นเต้นมาก ๆ ที่พี่อั้ม ชวนมาเปิดตลาด AUMAUM ตกใจเมื่อรู้ว่าซุปเปอร์สตาร์ในดวงใจ เชิญมาร่วมงานด้วยตัวเอง โดยทั้งคู่เป็นแฟนคลับพี่อั้มมานาน วันนี้ก็ดีใจที่คนมาเที่ยวตลาดกันเยอะ
พร้อมเชิญชวนทุกคน มาร่วมชอป ชิม ชิลล์ในตลาด AUMAUM ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 8 ตุลาคม ที่ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค