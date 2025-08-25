“เอ ศุภชัย จูงมือ อั้ม พัชราภา” ลุยต่อเนื่อง เปิดงาน “A fair”อร่อยเกรดเอ 26 สิงหาคมถึง 7 กันยายน 13 วันเต็มที่ เซ็นทรัล ชลบุรี

เสียงตอบรับดีต่อเนื่อง เสียงเรียกร้องจากต่างจังหวัดอยากมาเที่ยวตลาด “A fair อร่อยเกรดเอ by A Supachai” อยากมากินไข่พะโล้กัน ดังนั้นผู้จัดงานคนเก่ง เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร ก็เลยจัดให้ตามคำเรียกร้อง ยกทีมไปจัดงานกันที่เซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม ถึง 7 กันยายนนี้
โดยครั้งนี้ พี่เอ ศุภชัย เปิดใจว่า“การจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้ว พี่เอ ก็รู้สึกดีใจมาก ที่เสียงตอบรับจากแฟนๆทุกคนเยอะมากจริงๆ เจอคนต่างจังหวัดก็เรียกร้องกันมามากมาย อยากให้ไปเปิดตลาดที่จังหวัดของพวกเค้าบ้าง คราวนี้พี่เอ จัดให้อีกครั้ง ไปกันที่เซ็นทรัล ชลบุรี ยกร้าน อร่อยจากทั่วทุกจังหวัดไปให้ช็อปให้ชิมกันเต็มที่มากๆ ห้ามพลาดกันเลย แล้วงานนี้น้องอั้ม พัชราภาก็ขอไปลุยกับพี่เอด้วย ไปพบปะกับแฟนละครด้วยกัน เรียกว่านานๆครั้งเลยทีเดียวที่จะได้เจอกับน้องอั้ม พบกันแน่นอนตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคมนี้ บอกเลยว่าของกินแน่นๆ กิจกรรมมันส์ๆรอกันเพียบ”
ใครที่เป็นสายกิน สายติ่งศิลปิน รับรองไม่ผิดหวัง มาซื้อของกินที่ร้านค้า
อร่อยๆที่งาน” เอแฟร์ อร่อยเกรดเอ โดยพี่เอ ศุภชัย เจอกันวันที่ 26 สิงหาคมถึง
7 กันยายน ที่เซ็นทรัล ชลบุรี ห้ามพลาดนะคะ รับรองว่าได้สนุกกับกิจกรรม
และอาหารอร่อยทุกวันเลยค่ะ..