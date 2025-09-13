ใจไม่แข็งห้ามส่อง! กังนัมฯ มือไวใจถึง! คว้าตัว “เก่ง-น้ำปิง” ขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์คู่ใหม่ ประกบคู่สุดเซ็กซี่

ท่าทาง เขมจิราจะไม่รอด! ซะแล้ว หลังจาก กังนัมคลินิก (Gangnam Clinic) มือไวใจถึง คว้าตัวคู่จิ้นซีรีส์วายแห่ง “เขมจิราต้องรอด (Khemjira The Series)” อย่าง “เก่ง–หฤษฎ์ บัวย้อย” และ “น้ำปิง–นภัสกร ปิงเมือง” มาก่อตำนานความฟินบทใหม่ ขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์คู่ที่ 2 ของ กังนัมคลินิก (Gangnam Clinic) สาดความจึ้งแบบจัดเต็ม ถ่ายแบบพรีเซ็นเตอร์ ทั้งภาพนิ่ง & วิดีโอ คอนเทนต์ โดยงานนี้ กังนัมคลินิก ไม่มีคำว่าเบา เรียกว่าเล่นใหญ่ใจฟูมาก
จับคู่จิ้นคู่เทพ เก่ง-น้ำปิง มาประกบคู่ 2 ลุคส์ 2 อารมณ์ ในแบบที่แฟนคลับไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ลุคแรก “เซ็กซี่ขยี้ใจ” อวดกล้ามแขน กล้ามอกเป็นมัดๆ เซ็กซี่มากถึงมากที่สุด เรียกว่าเซ็กซี่เป็นลม แฟนคลับเตรียมทำประกันชีวิตไว้ได้เลย ส่วนลุคที่สอง มาแนว “เกาหลีเกาใจ” งานผิวอมชมพูสไตล์เกาหลี น่ารัก มุ้งมิ้ง ผิวใส่วิ้งค์มีออร่าแบบเกาหลีเกาใจ
และในส่วนเบื้องหลังการทำงานของ เก่ง-น้ำปิง บอกเลยว่าเต็ม 10 ไม่หัก หน้า ผม สคริปท์ทุกอย่างเป๊ะสุดๆ กังนัมคลินิก คอนเฟิร์มใครที่เป็นแฟนคลับของคู่นี้ ถ้าได้เห็นภาพและคลิปพรีเซ็นเตอร์คู่ใหม่นี้ต้องหลงรักขึ้นอีกคูณสองแน่นอน นอกจากนั้นกังนัมคลินิกยังเตรียมโปรเจคส์สุดพิเศษของ เก่ง-น้ำปิง x กังนัมคลินิก เอาไว้อีกแน่นมาก ต้องติดตามเรื่องราวดีๆ ได้ที่กังนัมคลินิก ทั้ง 40 สาขาทั่วประเทศ และทุกช่องทางOfficial ของกังนัมคลินิก
ที่สำคัญห้ามพลาดชมทั้งภาพนิ่ง & วิดีโอ คอนเทนต์ ของ เก่ง-น้ำปิง พรีเซ็นเตอร์คู่ใหม่ของ กังนัมคลินิก (Gangnam Clinic) ก่อนการรับชม อย่าลืมเตรียมยาลม ยาดม ยาหม่อง พร้อมทำประกันชีวิตไว้ก่อน เพราะความเซ็กซี่ของ เก่ง-น้ำปิง อาจทำให้แฟนคลับหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ นาทีนี้บอกเลย เขมจิราจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ แต่ที่ กังนัมคลินิก สวยสั่งได้ รอดแน่นอน!!