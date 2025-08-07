10 สตาร์ทอัพ Travel Tech เกาหลีใต้ บุกตลาดท่องเที่ยวไทย ผนึก ททท. ยกระดับท่องเที่ยวด้วย AI–บล็อกเชน

ผู้จัดการรายวัน 360 - 10 สตาร์ทอัพจากเกาหลีใต้เปิดตัวโซลูชันท่องเที่ยวในงาน “KTSC Demo Day 2025” ภายใต้มหกรรม Techsauce Global Summit 2025 โดยมีเป้าหมายเชื่อมต่อพันธมิตรธุรกิจไทย เพื่อร่วมพัฒนาโซลูชันด้าน AI, บล็อกเชน และคอนเทนต์คอมเมิร์ซ ที่ตอบโจทย์นักเดินทางเจเนอเรชันใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม K-Beauty, Wellness และนักเดินทางอิสระ (Independent Travelers) ซึ่งเป็นเซ็กเมนต์ที่เติบโตเร็วที่สุดในตลาดเอเชีย
ภายหลังจบงาน มีการเจรจาความร่วมมือเบื้องต้นแล้วกว่า 7 ราย และอีกหลายบริษัทอยู่ระหว่างทดลองใช้งานเทคโนโลยีกับตลาดจริงในไทย (PoC – Proof of Concept) ทั้งนี้โซลูชันที่นำเสนอครอบคลุมการจองอัตโนมัติ, แพลตฟอร์ม eSIM, เทคโนโลยีสุขภาพ–ความงาม, การแปลภาษาเรียลไทม์ และระบบท่องเที่ยวสำหรับนักเดินทางอิสระ โดยมีสตาร์ทอัพเด่น อาทิ DOWHAT (บริหารโรงแรมผ่านคลาวด์), ND Soft (แปลภาษาเรียลไทม์), Crosshub (บล็อกเชนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ), และ Nanugi World (แพลตฟอร์ม Edutrip เชื่อมท่องเที่ยวกับการศึกษาต่างประเทศ)
ข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (KTO) ระบุว่า ช่วงครึ่งปีแรก 2568 คนไทยเดินทางไปเกาหลีกว่า 180,000 คน เพิ่มขึ้นกว่า 40% สะท้อนแนวโน้มการเติบโตของนักท่องเที่ยวแบบ individual traveler ที่ให้ความสำคัญกับ K-Beauty, Wellness และการเดินทางเชิงคุณภาพ
นายยัง คยองซู รองประธานบริหาร สายงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (KTO) กล่าวว่า “ไทยไม่ใช่แค่ตลาด แต่คือพาร์ตเนอร์ที่พร้อมเติบโตไปด้วยกัน ธุรกิจไทยมีความแข็งแกร่งด้านบริการ ส่วนเกาหลีมีจุดแข็งด้านนวัตกรรม หากเชื่อมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันได้ เราจะเป็นผู้เล่นกลุ่มแรก ๆ ที่ได้เปรียบในยุคเปลี่ยนผ่านของการท่องเที่ยว”
ไฮไลต์ของงานคือการลงนาม MOU ระหว่าง KTO และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวในระยะยาว ผ่านกิจกรรมร่วม เช่น Travel Tech Startup Competition และการทดสอบบริการในตลาดจริงของไทย (PoC Sandbox)
นายชูวิทย์ ศิริเวชกุล ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก ททท. กล่าวว่า “MOU ฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นของระบบนิเวศความร่วมมือที่ต่อเนื่องระหว่างสองประเทศ ไม่ใช่แค่ในแง่เทคโนโลยี แต่รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การเชื่อมเครือข่ายสตาร์ทอัพ และการส่งเสริมนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงในบริบทของไทย”
KTSC ซึ่งเปิดตัวในไทยเมื่อปี 2567 เดิมเป็นแพลตฟอร์ม soft-landing แต่ปัจจุบันพัฒนาเป็นศูนย์กลางเชื่อมสตาร์ทอัพเกาหลีกับพันธมิตรไทย โดยมี 12 บริษัทเข้าร่วมแล้ว 2 ราย ได้แก่ Lala Station และ Star Secret Korea จดทะเบียนในไทยแล้ว ขณะที่ Healing Paper (GangnamUnni) มีผู้ใช้จากไทยกว่า 2,000 รายต่อเดือน และเตรียมเปิดไลน์ K-Beauty มากกว่า 300 รายการ
อีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จคือ GroundK ที่ร่วมมือกับ The Trago แพลตฟอร์มจองตั๋วเรือของไทย สะท้อนการขยายความร่วมมือทางธุรกิจจริงภายใต้การสนับสนุนของ KTSC
นายยัง กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเริ่มจาก ‘ระบบ’ ที่ยืดหยุ่น ทันสมัย และตอบสนองความคาดหวังของนักเดินทางยุคใหม่ ดิจิทัลไม่ใช่แค่เครื่องมือ — แต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ใครเข้าใจก่อน ย่อมได้เปรียบก่อน”