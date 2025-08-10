ซีรีส์ที่คนไทยต้องดู ‘เขมจิราต้องรอด Khemjira The Series’ ‘เก่ง-น้ำปิง’ ชวนแก๊งเพื่อนมาขนลุกพร้อมกัน ประเดิม EP แรก ทำหลอนจนแทบนอนไม่หลับ

ซีรีส์ที่คนไทยต้องดู ! พลาดไม่ได้สักนาที เพราะเต็มไปด้วยเรื่องราวให้ชวนติดตาม สำหรับซีรีส์เรื่อง ‘เขมจิราต้องรอด Khemjira The Series’ จากค่าย ‘ดูมันดิ’ ภายใต้การผลิตของ ‘บริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด’ โดยได้ออนแอร์ EP แรก เป็นที่เรียบร้อยเมื่อคืนวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม ทำเอาใจเต้นแรงตั้งแต่ฉากแรก ด้วยเสียงเรียกหา ‘เขมจิรา’ ที่สะพรึงและเยือกเย็นจนติดหู ซึ่งทุกการปรากฏตัวของตัวละครเต็มไปด้วยซีนที่น่าทึ่งในเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์ของนักแสดง ตอกย้ำความปังและความชื่นชอบซีรีส์ของแฟน ๆ ด้วย #เขมจิราต้องรอดEP1 ที่ขึ้นเทรนด์อันดับในไทย 1 บนแอปพลิเคชัน X ตามติดด้วย #Khemjira The SeriesEP1 ที่ติดเทรนด์มาพร้อมกัน โดยแฟน ๆ ต่างโพสต์ชื่นชมในเรื่องการแสดงของนักแสดง และโปรดักชั่น ทั้งการถ่ายทำ การจัดฉาก สเปเชียลเอฟเฟกต์ และการตัดต่อที่ละเอียดทุกอย่าง จนไม่อยากกะพริบตา
ดูคนเดียวมีสะดุ้ง ดูเป็นกลุ่มก็ยังหลอนไปกับแต่ละฉาก โดยทีมนักแสดงนำอย่าง เก่ง หฤษฎ์ บัวย้อย, น้ำปิง นภัสกร ปิงเมือง, เติ้ล มติมันท์ ศรีบุญเรือง, เฟิร์สวัน วรรณกร เรืองรัตน์, และ ปัง พิรุฬห์วัตน์ พรมรัตน์ ได้มาชวนกันมาดู EP 1 ‘เขมจิราต้องรอด Khemjira The Series’ ไปพร้อมกัน ขนาดถ่ายทำและรู้ถึงทุกฉากแล้ว เมื่อได้มานั่งดูด้วยกันก็ยังลุ้นและชวนขนหัวลุกตาม แต่ก็ปลื้มใจที่ซีรีส์เรื่องนี้ที่เพิ่งจะออนแอร์ไป EP แรกก็ประทับใจแฟนคลับแล้ว
แค่ EP 1 ก็ทำเอาแฟน ๆ อยากดูต่อทันที ด้วยเนื้อเรื่องที่ทิ้งท้ายให้ชวนติดตามกับการเอาตัวชีวิตรอดของ ‘เขมจิรา’ จากการตามรังควานของผีสาวจากอดีตชาติอย่าง ‘รำพึง’ และ ‘พ่อครูภรัณ’ ที่จะยอมช่วย ‘เขมจิรา’ หรือไม่ ย้ำเลยว่าเป็นซีรีส์ที่คนไทยต้องดู ไม่ใช่แค่การฉากที่ชวนขนลุกเท่านั้น แต่ยังมีวัฒนธรรมอิสานที่สอดแทรกเข้ามาอย่างลงตัว พร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมือมากมาย ที่ไม่ควรพลาดสักฉากเดียว ติดตามซีรีส์ ‘เขมจิราต้องรอด Khemjira The Series’ ได้ทุกวันเสาร์เวลา 21.30 น. ทางช่อง One31 และ ชมออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT ได้เวลา 22.30 น. บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น