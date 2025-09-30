“ลิซ่า” เซ็นสัญญาเข้าสังกัดฮอลลีวูด เตรียมรับงานแสดงรัวๆ

จากนักร้องเค-ป็อป ดูเหมือนว่า “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink” จะติดใจงานแสดงเข้าให้แล้ว เมื่อล่าสุดเจ้าตัวเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัด WME เพื่อเปิดโอกาสเดินหน้าสู่ฮอลลีวูด
ในอินสตาแกรมของ LLOUD สังกัดของ ลิซ่า ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความประกาศบทบาทใหม่ของไอดอลสาว โดยระบุว่า
“ลิซ่า ได้เซ็นสัญญากับ WME เพื่อเป็นตัวแทนในเส้นทางการแสดงของเธอ โดยเธอยังคงเดินหน้าสร้างอาชีพในวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์ต่อไป“
เรียกได้ว่า ลิซ่า ดูเหมือนจะติดใจการแสดงเข้าให้แล้ว หลังจากที่ได้เดบิวต์เต็มตัวรับบท มุก ในซีรีส์ The White Lotus การเซ็นสัญญาร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์ครั้งนี้ ส่งให้แฟนๆ ตั้งตารอผลงานเรื่องใหม่ของ ลิซ่า กันเป็นแถว
อย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็ยังไม่ทิ้งงานเพลง ล่าสุดก็อยู่ในช่วงเดินสายคอนเสิร์ต DEADLINE ร่วมกับสาวๆ BlackPink โดยจะจัดคอนเสิร์ตขึ้นที่ กรุงเทพฯ ในวันที่ 24-26 ต.ค.นี้