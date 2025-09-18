ส่องความเห็นชาวเน็ตเกาหลีกับชุดเดินพรมแดงของ “ลิซ่า” ที่ปูซาน

เพิ่งจะทำเอาอ้าปากค้างไปกับลุคเจ้าหญิงในชุดกลีบบัวบนพรมแดง Emmy Awards ไปได้ไม่กี่วัน ล่าสุด “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ก็ทำเอาตะลึงอีกครั้งกับชุดเดินพรมแดงในเทศกาลภาพยนตร์เมืองปูซาน งานนี้ชาวเน็ตเกาหลีต่างพากันวิจารณ์ชุดของเจ้าตัวกันเสียงแตกทีเดียว
งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองปูซาน ครั้งที่ 30 เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยมีพิธีเปิดงานเดินพรมแดงกันที่ Busan Cinema Center ซึ่งงานจะจัดจนถึงวันที่ 26 ก.ย. นี้
ฉลองครบรอบ 3 ทศวรรษครั้งนี้มีเหล่าคนดังตบเท้าเข้าร่วมงานมากมายรวมถึง ลิซ่า BlackPink ที่เรียกความสนใจจากสื่อได้ไม่น้อยกับลุคเดินพรมแดงของเจ้าตัว ที่มาในชุดสุดเก๋จาก Maison Margiela
งานนี้เรียกเสียงวิจารณ์ได้อย่างมากมาย ซึ่งส่วนมากชื่นชมว่า ลิซ่า เอาชุดยากๆได้อยู่หมัด ขณะที่บางส่วนมองว่าท่อนบนของชุด โดยเฉพาะบริเวณคอเสื้อและหน้าอกไม่เข้ากับรูปร่างของ ลิซ่า เลย แม้ว่าหุ่นของเธอจะน่าทึ่งก็ตาม
“ภาพเคลื่อนไหวดูไม่แย่นะ”
“ชุดแค่เรียกความสนใจได้ มันดูแย่จริงๆ”
“ไม่แย่นะ เมื่อเทียบกับนีกแสดงคนอื่นๆที่มา ลิซ่า ดูเหมือนนางแบบเลยและชุดของเธอก็สวยที่สุดบนพรมแดงด้วย ทั้งหน้าและผมเพอร์เฟคมาก” , “ชุดแย่จริงๆ”
“ตอนแรกก็ไม่ชอบชุด แต่พอดูชุดของคนอื่น ก็ทำให้รู้สึกว่าเธอเลือกได้ดีมากจริงๆ”
“มันเป็นชุดที่น่าสนใจมากนะ”
“ลิซ่าสวยมาก”
“ลิซ่าเอาชุดอยู่จริงๆ”
“พอเจอแสงชุดนี้ก็สวยอยู่นะ”
“แค่ท่อนล่างเท่านั้นที่สวย แต่ท่อนบนเป็นอะไรที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน แต่ลิซ่ามีไหล่ที่กว้างและหุ่นดี เธอเอาชุดยากๆอยู่หมด”
“ดูไกลๆก็โอเค แต่พอดูใกล้ๆมันโป๊ไปหน่อย” , “ชุดแย่ แต่ ลิซ่า ทั้งสวยทั้งน่ารัก”
“ชุดมีเอกลักษณ์มากๆ”
“ฉันไม่คิดว่าชุดมันแย่ขนาดนั้นนะ มันค่อนข้างน่าสนใจมากเลยแหละ ดีที่ ลิซ่า ใส่ชุดนี้ หุ่นของเธอทำให้ชุดดูสวยขึ้น”