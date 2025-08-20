HBO เปิดตัวนักแสดงบท “เฟร็ด–จอร์จ–เพอร์ซี่–จินนี่” แห่งตระกูลวีสลีย์ ในซีรีส์ Harry Potter ฉบับรีบูต

ซีรีส์ Harry Potter ฉบับใหม่จาก HBO ที่เตรียมออกอากาศในปี 2027 ได้เดินหน้าสู่ความสมบูรณ์ของบ้าน “วีสลีย์” อย่างเต็มตัว หลังมีการประกาศนักแสดงเพิ่มเติมในบทของ เฟร็ด, จอร์จ, เพอร์ซี่ และ จินนี่ วีสลีย์ โดยจะนำแสดงโดย ทริสตัน ฮาร์แลนด์ รับบท เฟร็ด, เกเบรียล ฮาร์แลนด์ รับบท จอร์จ, รูอารี สปูนเนอร์ ในบท เพอร์ซี่ และ เกรซี่ โคเครน ในบท จินนี่ วีสลีย์ ตามรายงานจาก Deadline
ก่อนหน้านี้ HBO ได้ประกาศแล้วว่า อลาสแตร์ สเตาต์ จะรับบทเป็น รอน วีสลีย์ โดยบทของ แฮร์รี่ พอตเตอร์ จะรับบทโดย โดมินิก แมคลาฟลิน และ เฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์ รับบทโดย อาราเบลลา สแตนตัน
ด้านนักแสดงรุ่นผู้ใหญ่ก็ไม่ธรรมดา คาเธอรีน พาร์กินสัน จะมารับบทเป็น “มอลลี่ วีสลีย์” แม่ของบ้าน ขณะที่บทของ อาเธอร์ วีสลีย์ และลูกชายคนโต ชาร์ลี ยังอยู่ระหว่างการเฟ้นหานักแสดง
นอกเหนือจากบ้านวีสลีย์ HBO ยังเสริมทัพด้วยนักแสดงชั้นนำระดับโลก ได้แก่ พาพา เอสซิเอดู รับบท เซเวอร์รัส สเนป, จอห์น ลิธโกว์ มารับบท อัลบัส ดัมเบิลดอร์, เจเน็ต แมคเทียร์ รับบท ศ.มักกอนนากัล และ นิค ฟรอสต์ กับการตีความบท แฮกริด ในแบบฉบับของตัวเอง
ซีรีส์นี้จะเขียนบทและอำนวยการสร้างโดย ฟรานเชสกา การ์ดเนอร์ โดยได้ มาร์ก ไมลอด ผู้กำกับจาก Succession มาร่วมกำกับและอำนวยการสร้างบางตอน
HBO ร่วมมือกับ Brontë Film and TV และ Warner Bros. Television พร้อมทีมผู้อำนวยการสร้างระดับตำนาน อาทิ เจ.เค. โรว์ลิง, นีล แบลร์, รูธ เคนลีย์-เล็ตส์ และ เดวิด เฮย์แมน จาก Heyday Films ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ต้นฉบับ
แผนของ HBO คือการดัดแปลงหนังสือ Harry Potter ทั้ง 7 เล่มให้เป็นซีรีส์ 7 ซีซัน โดยจะใช้เวลาร่วมสิบปีในการเล่าเรื่องทั้งหมดอย่างละเอียด ตั้งเป้าฉายซีซันแรกในปี 2027 และในเวลานี้ เมื่อครอบครัววีสลีย์เริ่มเติมเต็ม เหล่าแฟน ๆ ก็เริ่มนับถอยหลังสู่การผจญภัยครั้งใหม่ในโลกเวทมนตร์อีกครั้ง.