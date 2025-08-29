TACC คว้า 100 คะแนนเต็ม “AGM Checklist” 2 ปีซ้อน

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม (ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ถือเป็นการตอกย้ำในการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยมีการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน