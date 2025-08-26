Butterbear x True เสิร์ฟไอเท็มสุดคิวท์แก่ลูกค้าทรู-ดีแทค เพียงทำรายการผ่าน True App และ True Store จำนวนจำกัด!

แฟนคลับน้องเนยเตรียมใจละลาย … ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบประสบการณ์สุดพิเศษและสร้างความสุขให้กับลูกค้าคนสำคัญ จับมือ Butterbear ไอดอลสาวชื่อดังแถวหน้าของไทยกับแคมเปญ Butterbear x True เติมความน่ารัก เสิร์ฟความสดใส ในสไตล์เอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่งคอลเล็กชันของพรีเมียมน่ารักเกินต้านจากน้องเนย เพียงทำรายการตามเงื่อนไข*ผ่าน True App หรือ เว็บไซต์ True Store รับเลยของพรีเมียมดีไซน์เก๋ ไอเท็มเด็ด ลิมิเต็ด อิดิชั่น ไม่ว่าจะเป็น หมวกบักเก็ต “So Sweet”, ผ้าห่ม “กอดอุ่นผึ้งเนย”, หมอน “Sundae Sweetheart”, กระเป๋า Tote Bag ลายพิเศษ รวมถึงเสื้อยืด Oversize ออกแบบเพื่อแคมเปญนี้เท่านั้น รีบตามสะสมด่วน ของมีจำนวนจำกัด เอ็กซ์คลูซิฟเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น ครอบคลุมทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ ไม่ว่าจะสมัครแพ็กเสริม เปิดเบอร์ใหม่ ซื้อเครื่องเปล่าและซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจรายเดือน ดังนี้
1. ลูกค้าปัจจุบัน ทั้งแบบเติมเงิน และรายเดือน เพียงทำรายการ ผ่าน True App รับของพรีเมียม Butterbear x True ลิมิเต็ด อิดิชั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2568
• สมัครแพ็กเสริม เน็ตเต็มสปีด 100GB 30 วัน ราคา 699 บาท รับ หมวกบักเก็ต So Sweet มูลค่า 590 บาท
• สมัครแพ็กเสริม เน็ต 10GB 30 วัน ราคา 799 บาท (ใช้ได้นาน 6 รอบบิล) รับ ผ้าห่ม กอดอุ่นผึ้งเนย มูลค่า 690 บาท
• สมัครแพ็กเสริม เน็ต 15GB 30 วัน ราคา 1,499 บาท (ใช้ได้นาน 12 รอบบิล) รับ กระเป๋า Tote Bag ลายเอี๊ยมเนย มูลค่า 1,390 บาท
2. ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ผ่านเว็บไซต์ True Store รับของพรีเมียม Butterbear x True ลิมิเต็ด อิดิชั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2568
• แพ็กเกจ 699 บาท/เดือน รับ หมอน Sundae Sweetheart
• แพ็กเกจ 899 บาท/เดือน รับ แก้วน้ำนางฟ้าเนย
• แพ็กเกจ 1,199 บาท/เดือน รับ เสื้อยืด Oversize Sundae Sweetheart
3. ลูกค้าซื้อเครื่องเปล่า ผ่านเว็บไซต์ True Store รับของพรีเมียม Butterbear x True ลิมิเต็ด อิดิชั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2568
• ราคา 5,000 บาทขึ้นไป รับ แก้วน้ำนางฟ้าเนย
• ราคา 15,000 บาทขึ้นไป รับ แก้วน้ำนางฟ้าเนย + หมวกบักเก็ต So Sweet + เสื้อยืด Oversize Back to School
4. ลูกค้าซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจรายเดือน ผ่านเว็บไซต์ True Store รับของพรีเมียม Butterbear x True ลิมิเต็ด อิดิชั่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2568
• ราคา 5,000 บาทขึ้นไป รับ เสื้อยืด Oversize Magician Noey
• ราคา 15,000 บาทขึ้นไป รับ เสื้อยืด Oversize Magician Noey + กระเป๋า Tote Bag Summer So Beautiful
รีบคว้าความน่ารักไว้ก่อนใคร ของมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย! กดสมัครแพ็กเสริม หรือช้อปออนไลน์ได้เลยที่ True App และ True Store วันนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม* คลิก https://ss.true.th/s/tZLB9cG