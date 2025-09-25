“ทนายแก้ว” ทนาย “นุ่น-ต๊อด” เตรียมฟ้อง “อ.อุ๋ย” หมิ่นประมาททำลายสถาบันครอบครัว ลั่นสู้สบาย

หลังจากที่เพจดัง บิ๊กเกรียน ออกมาโพสต์ว่า… “ด่วน! คุณ ต.เต่า สามี ดารา น.หนู ให้ ทนายแก้ว ฟ้อง 'นางอุ๋ย' ใช้คลิปเสียง หมิ่นประมาทสถาบันครอบครัว” วันนี้ (25 ก.ย.68) ท้ายรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้สอบถาม “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล” ทนายส่วนตัวของ “นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี” หลังจาก “อาจารย์อุ๋ย ชนิษฐา สัตย์ซื่อ” อ้างว่า นุ่น วรนุช เป็นลูกศิษย์ มาปรึกษาบูชาเทพจนสามีกลับมารัก พร้อมเปย์บ้านให้ 120 ล้าน ให้เงินไปใช้เล่นๆ อีก 100 ล้าน โดยหนุ่มได้ถามทนายแก้ว ถึงเรื่องดังกล่าว….
หนุ่ม กรรชัย : “มันมีข่าวออกว่าทาง คุณนุ่น คุณต๊อด (ปิติ ภิรมย์ภักดี) เขาให้คุณไปฟ้องอาจารย์อุ๋ยจริงไหม”
ทนายแก้ว : “จริงครับ เตรียมฟ้องสัปดาห์หน้าครับ เรื่องเกี่ยวกับการไปใช้คำทำนองที่หมิ่นประมาททำลายสถาบันครอบครัว จากกรณีคลิปเสียงที่หลุดออกมาอ้างถึงคุณนุ่น”
หนุ่ม กรรชัย : “ซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงด้วย”
ทนายแก้ว : “ไม่ใช่เรื่องจริงเลยครับ คุณนุ่นไม่ได้ไปเช่าวัตถุมงคล แต่อาจารย์อุ๋ยเอาไปอ้างเพื่อที่จะไปทำให้คนอื่นมาศรัทธาเขามากขึ้น”
หนุ่ม กรรชัย : “เพื่อให้คนอื่นหลงเชื่อในการมาซื้อของของเขา ทางนุ่นกับต๊อดเขาเลยไม่พอใจ เขาก็เลยฟ้องเลย ทนายก็คือคุณ ทนายแก้วสู้ได้หรือเปล่า”
ทนายแก้ว : “อุ้ย (หัวเราะ) สู้สบายครับ ผมขึ้นศาลเองครับ”
หนุ่ม กรรชัย : “โทษสูงสุดของอุ๋ย”
ทนายแก้ว : “จำคุก 3 ปีครับ มีการอ้างอยู่ 2-3 ช่วงครับ ตอนนี้ขอคลิปอยู่ครับ ตอนนี้ได้ข้อมูลมาแล้วว่าคนคุยกับอ.อุ๋ยคือใคร”
พร้อมเผยว่าอาจารย์อุ๋ยมีการอ้างชื่อดาราอีกหลายราย รวมไปถึง พุฒ พุฒิช้ย เกษตรสิน และ จุ๋ย วรัทยา นิลคูหา ที่โดนไปด้วย