“อ.อุ๋ย” แจง ถูกแฉเพราะมีปัญหากับลูกศิษย์ ไม่ใช่เรื่องฉ้อโกง

“อาจารย์อุ๋ย” โผล่ชี้แจง ไม่ได้ฉ้อโกง แต่ถูกแฉเพราะมีปัญหากับลูกศิษย์เรื่องซื้อขายองค์เทพ ยันไม่ได้หลอกขาย ไม่ได้อ้างชื่อคนดัง
หลังจากที่เพจบิ๊กเกรียน ได้เปิดชื่อ "อาจารย์ อ." ที่สร้างความน่าเชื่อถือด้วยการออกรายการของ “มอดอ” หลอกบูชาวัตถุมงคล ผู้เสียหายอยู่อเมริกา โดน 30 ล้าน ที่ไทยโดน 3 ล้าน บูชาจนหมดตัว ไม่รับคืน อ้างบูชาแบบสมยอมเอง เชื่อเสียหายร่วม100 ล้าน
ล่าสุดด้าน “อาจารย์อุ๋ย” นางสาวชนิษฐา สัตย์ซื่อ ก็ได้ส่งจดหมายชี้แจงมายังสื่อมวลชนว่า เรื่องที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่เรื่องฉ้อโกงแต่เป็นเรื่องของลูกศิษย์ที่มีข้อพิพาทกันเกี่ยวกับเรื่องของซื้อขายองค์เทพ ยันไม่เคยแอบอ้างคนมีชื่อเสียง ไม่ได้หลอกให้บูชาองค์เทพ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคน
“ตามที่ได้มีกระแสข่าวและ มีเพจบางเพจ โพสต์ข้อความในลักษณะที่ กล่าวหาว่ามีผู้วิเศษ แอบอ้างดารา นักการเมืองและดูดวงในราคาแพง อีกทั้งมีการหลอกให้บูชาองค์เทพเพื่อแก้เคล็ดนั้น ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ทราบว่าทางเพจนั้นมีเจตนาอย่างไรหรือสื่อถึงบุคคลใดไม่อาจทราบได้ แต่อย่างไรก็ดี เพื่อป้องกัน ความสับสน และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมและเพื่อความบริสุทธิ์ใจ”
“ข้าพเจ้าขอชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่า ในส่วนของการดูดวง ข้าพเจ้ามีลำดับขั้นตอน ซึ่งมีการจองคิว มีราคาแจ้งอย่างชัดเจนและทำโดยเปิดเผย”
“ข้าพเจ้าไม่เคยแอบอ้าง ดารานักแสดง หรือ นักการเมือง หรือบุคคลผู้มีชื่อเสียง คนใด เพื่อให้บุคคลอื่นหลงเชื่อเข้ามาดูดวง ซึ่งบุคคลที่เข้ามาดูดวงนั้น ย่อมสามารถ ตรวจสอบ ได้จากรายการข่าว หรือเพจต่างๆ อยู่แล้ว และข้าพเจ้าไม่เคยหลอกให้บุคคลใดบูชาองค์เทพจากข้าพเจ้าเพื่อแก้เคล็ดหรือ เพื่อขจัดปัดเป่าทุกข์ ยกเว้นในกรณีว่าผู้นั้นจะมีความเชื่อและเคารพศรัทธาในองค์เทพเช่นเดียวกัน”
“ข้าพเจ้าก็จะแนะนำ ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของบุคคลนั้นเอง มิเคยหลอกหรือบังคับแต่อย่างใด และข้าพเจ้าจะแนะนำเสมอว่าให้ไป วัดกราบไหว้และปฏิบัติตนเป็นคนดีเสมอ ในกรณีที่มีผู้บุคคลอ้างว่าเป็น เสียหายเกี่ยวกับการถูกฉ้อโกงซึ่งที่ประเทศอเมริกานั้น”
“จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทราบว่า เป็นเรื่องของลูกศิษย์ที่มีข้อพิพาทกันเกี่ยวกับเรื่องของซื้อขายองค์เทพเท่านั้น มิใช่เรื่องฉ้อโกงกัน ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด”