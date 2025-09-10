xs
รวบ "ล๊อตติ้ง ซุปตาร์" อ้าง ผจก."ลำไย ไหทองคำ" ตุ๋นเงินมัดจำจองคิวงานคอนเสิร์ต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ตำรวจกองปราบตามรวบ "ล๊อตติ้ง ซุปตาร์"  อ้างเป็น ผู้จัดการ"ลำไย ไหทองคำ" นักร้องสาวชื่อดัง ก่อนหลอกเชิดเงินมัดจำจองคิวงานแสดงคอนเสิร์ตนับแสนบาท

วันนี้ (10 ก.ย. )พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. พ.ต.ต.จิรัฎฐวัฒน์ กิจรุ่งเรืองเดช สว.กก.4 บก.ป.นำกำลัง จับกุม นายณปภัช อายุ 35 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดสตูล ที่ จ.271/2568 ลงวันที่ 19 ส.ค. 2568 ข้อหา “ฉ้อโกงทรัพย์” ได้ที่บริเวณหน้าเดอะพูลสเปซวิลล่า ซ.เขามะกอก 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สืบเนื่องจากทราบว่า นายณปภัช หรือ "ล๊อตติ้ง ซุปตาร์" ผู้ต้องหารายนี้มักมีพฤติกรรมอวดอ้างตัวเองเป็นหนุ่มไฮโซมีฐานะ รวมถึงอ้างเป็นผู้สื่อข่าวและผู้จัดการศิลปินดารานักแสดงชื่อดังกว่า 100 ชีวิต สามารถติดต่อประสานงานได้ทุกค่ายในราคาพิเศษ แต่มีข้อแม้ว่าผู้ที่สนใจจะจองคิวศิลปินนักร้องดังจะต้องยอมจ่ายเงินค่ามัดจำล่วงหน้าก่อน

ต่อมามีผู้เสียหายรายหนึ่งหลงเชื่อติดต่อประสานงานจองคิวงานวงดนตรี "ลำไย ไหทองคำ" ศิลปินนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังผ่านนายณปภัช ก่อนมีการเรียกเก็บเงินค่ามัดจำก่อนล่วงหน้าจำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงินหลายแสนบาท แต่พอใกล้ถึงกำหนดวันแสดง กลับไม่สามารถติดต่อนายณปภัช ได้ จึงเริ่มเอะใจติดต่อสอบถามไปยังผู้จัดการตัวจริงของวงลำไย ไหทองคำ จึงทราบว่าไม่มีการจองคิวหรือรับเงินมัดจำแต่อย่างใด จึงเชื่อว่าถูกหลอก ก่อนนำเรื่องเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.เมืองสตูล จนมีการออกหมายจับและนำมาสู่การตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว

สอบสวน นายณปภัช ให้การรับสารภาพว่า หลอกเอาเงินค่ามัดจำจากผู้เสียหายมาจริง เนื่องจากต้องการเงินไปใช้ทำธุระส่วนตัว หลังเกิดเรื่องได้ทยอยคืนไปบ้างจึงนำตัวส่ง สภ.เมืองสตูล ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป





