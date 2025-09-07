“อ.เชียง” คู่ขวัญ “ดีเจเชาเชา” หมอดูอัจฉริยะ ไอคิว 180

สนั่นแล้วตอนนี้หลังจากที่เพจบิ๊กเกรียน ได้โพสต์ชื่อผู้วิเศษคนต่อไปคือ “อาจารย์เชียง ปัณณวิชญ์” ดร.ปัณณวิชญ์ พิบูลธนาภิริมย์ หมอดูชื่อดัง ที่ดารารู้จักมากมาย โดยเฉพาะ “ดีเจเชาเชา” ชวลิต ศรีมั่นคงธรรม นับถืออ.เชียงมาก อ.เชียงไปที่ไหน มักจะเห็นภาพเชาเชาไปร่วมงานบุญไปช่วยงานเสมอ และออกรายการต่างๆ คู่กัน บอกเล่าเรื่องราวความศรัทธารีวิวกันแบบฉ่ำ
สำหรับอ.เชียงนั้น เคยให้สัมภาษณ์กับ ไทยรัฐ ทอล์ค ว่า ตัวเองไม่ใช่หมอดู ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์ แต่จะมีความสามารถพิเศษมองเห็นภาพนิมิตตั้งแต่อายุ 7 ขวบ สิ่งที่เกิดขึ้นคือสัญญาเก่าตั้งแต่อดีตชาติ แรกๆ คิดว่าเป็นจินตนาการของตัวเอง ก็เลยไปหาหมอ หมอบอกว่า ไอคิว 180 เรียกว่า มีสติปัญญาระดับอัจฉริยะ สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างลึกซึ้ง ทำความเข้าใจสิ่งที่ซับซ้อนได้อย่างยอดเยี่ยม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อ.เชียงศรัทธาและมักจะกล่าวถึงอยู่เสมอคือพระพิฆเนศ มักจะฝันถึงช้างวิ่งไล่ตามบ่อยๆ แล้วก็มีบัวแก้วลอยมาจากท้องฟ้า อ.เชียงก็รับไว้ หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสเผยแพร่เรื่องราวของพระพิฆเนศและพุทธศาสนา
ในส่วนของการดูดวงนั้น อ.เชียงไม่คิดค่าดู แม้แต่การไปดูฮวงจุ้ยก็ไม่คิดค่าดู ทั้งที่อ.ท่านอื่นคิดค่าดูฮวงจุ้ยกันหลายหมื่นบาท ทำให้คิวในการดูดวงดูฮวงจุ้ยของอ.เชียง ต้องจองกันข้ามปี แต่ทางทีมงานจะบอกว่า อ.เชียงกำลังจะทำบุญงานนี้ๆ หากต้องการจะร่วมบุญก็ใส่ซองตามศรัทธา
อย่างไรก็ตามอ.เชียง ก็ได้เปิดใจในรายการ ข่าวหมั่นเขี้ยว ช่อง 8 ถึงกระแสข่าวผู้วิเศษรายใหม่ที่บอกว่า พระไม่ได้รับเงินตรงตามยอด ทำให้หลายวัดไม่ร่วมบุญกับอ.เชียงแล้ว ซึ่งเจ้ตัวก็บอกว่า ไม่ได้ตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้น ถ้าอยู่ในพื้นฐานความดี การไปทำบุญที่ต่างๆ ก็จะมีการโอนเข้าวัดโดยตรง ปีนี้ก็มีทำบุญใหญ่ 4-5 มูลนิธิก็โอนโดยตรงไปที่มูลนิธิ แต่ก็มีบางครั้งที่เป็นส่วนตัว เช่น การทำหนังสือสวดมนต์ไว้แจก ก็จะมีการกำหนดเจ้าภาพกี่คน รายชื่อก็จะไปอยู่ในหนังสือ มีเอกสารตรวจสอบได้ การโอนเงินส่งวัดให้วัดที่บอกว่าไม่ตรงกัน มันจะไม่ตรงได้ยังไงเพราะเป็นการโอนตรงที่วัด ตลอดชีวิตความสุขของตนเอง คือการได้เห็นผู้อื่นมีความสุข