เหล่าคนดังแห่ร่วม “STAND UP จับโกง ลุกขึ้นแฉ อย่าแค่แชร์” ชวนคนไทย “กล้าพูด กล้าเปลี่ยน” จุดกระแสต้านทุจริตทั่วประเทศ

ปัญหาการทุจริตในสังคมไทย เป็นปัญหาที่ฝังรากมาอย่างยาวนาน และในปัจจุบันก็ขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ การทุจริตถูกแทรกซึมอยู่ในทุกวงการ ทุกสังคม ทุกภาคส่วน และแนบเนียนไปกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน จนกลายเป็นเรื่องปกติ การโกงอาจเกิดขึ้นจากนิสัยเราตั้งแต่เด็กที่ทำเรื่องเล็กๆ น้อยๆ จนติดเป็นนิสัย แล้วค่อยๆ วิวัฒนาการการโกงมาเป็นเรื่องใหญ่ในตอนโต เช่น การยักยอกทรัพย์ หรือ การจ่ายสินบน ฉะนั้นผู้คนในสังคมจึงไม่ควรที่จะนิ่งเฉย ต้อง “กล้าพูด กล้าเปลี่ยน” เรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดโครงการ "STAND UP จับโกง" ที่มุ่งหวังให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบร้ายแรงในระดับชาติ โดยหวังให้พลังของประชาชนในการเป็นหูเป็นตา “กล้าพูด กล้าเปลี่ยน” ในสิ่งที่ถูกต้อง ปลุกกระแสต่อต้านการทุจริตในทุกระดับ ผลักดันให้สังคมไทยก้าวไปสู่ความโปร่งใสและยุติธรรม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศ เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของคนรุ่นต่อๆ ไปโดยโครงการ "STAND UP จับโกง" ได้รับความร่วมมือจากเหล่าคนดังในสังคมศิลปิน นักแสดง ไม่ว่าจะเป็น ต้นหอม-ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ , ดีเจเชาเชา-ชวลิต ศรีมั่นคงธรรม , ซาร่า-นลิน โฮเลอร์ , ภูวิน-ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน ,ลี-ฐานัฐพ์ โลห์คุณสมบัติ , จูดี้-จารุกิตติ์ ศรีสวัสดิ์ , ปิงปอง-ธงชัย ทองกันทม , ฟรอยด์-ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์ , ก๊อตจิ-ทัชชกร บุญลัภยานันท์ นอกจากนี้ยังมี Influencer อาทิ แก๊งค์ Powerpuff GAY รวมไปถึงเหล่าผู้มีอิทธิพลทางความคิด (KOL) ที่จะมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ที่พบเจอเกี่ยวกับการทุจริตในรูปแบบต่างๆ พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองให้รู้เท่าทันกลโกงที่มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญ เพื่อมาเปิดประเด็น ปลุกกระแสต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หวังให้เกิดแรงกระเพื่อมในสังคม ผ่าน Online Content ชื่อว่า “STAND UP จับโกง ลุกขึ้นแฉ อย่าแค่แชร์” ที่สามารถรับชม ในรูปแบบ LIVE สด ได้ทาง Facebook Page : Workpoint Entertainment และ YouTube : WorkpointOfficial ในวันที่ 27 มี.ค. 2568 เวลา 16.00 น. มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ หยุดโกง!!! ไปพร้อมๆ กันทั่วประเทศ ห้ามพลาด!!!