แฉอีก! แม่หมอ อ. อ่าง ชอบอ้าง “มอดอ” หลอกบูชาวัตถุมงคล สูญกว่า 30 ล้าน!

แฉอีก ผู้วิเศษรายต่อไป แม่หมอ อ. อ่าง ชอบอ้าง “มอดอ” หลอกบูชาวัตถุมงคล ผู้เสียหายอยู่อเมริกา โดน 30 ล้าน ที่ไทยโดน 3 ล้าน บูชาจนหมดตัว ไม่รับคืน อ้างบูชาแบบสมยอมเอง เชื่อรวมๆ เกือบ 100 ล้าน
เหล่าผู้วิเศษในเมืองไทย พากันร้อนๆ หนาวๆ หลังหลายรายถูกถล่มโจมตียับเยิน ทั้งเรื่องเงินบริจาค หลอกลวงต่างๆ นานา บางรายคอตกเข้าคุก บางรายขาเข้าคุกไปแล้วข้างหนึ่ง ทุกสื่อพากันประโคมข่าวเรื่องนี้ทุกวัน
ล่าสุดเพจบิ๊กเกรียน เดินหน้าแฉรายต่อไป เป็นเจ้าแม่ อ.อ่าง ผู้วิเศษซึ่งชอบอ้าง “มอดอ”
“บิ๊กเกรียน Next station เจ้าแม่ อ.อ่าง ผู้วิเศษออกรายการ (มอดอ)อีกแหละ
ผสห.ที่ USA โดนไป เกือบ 30 ล้านหรือมากกว่านั้น”
พร้อมเผยต่อว่า “สวัสดีค่ะ บิ๊กเกรียน ไหนๆ เปิดเรื่องคนวิเศษมาแล้ว ฝากไว้อีกคนนะคะ #ผู้เสียหายอยู่อเมริกาเพียบ
.
บางคนให้บูชาองค์ #จนหมดเนื้อหมดตัว บูชากันคนละ $50,000 ถึงแสนเหรียญ ค่าเงินอเมริกา
.
ส่วน ผู้เสียหายที่ไทย #หมดไป3ล้านบาทบูชาจนหมดตัว
.
พอขอให้ช่วยซื้อองค์คืน #กลับส่งจดหมายทนาย มาขู่ #ไม่รับคืนขอ
.
อ้าง #เป็นการบูชาแบบสมยอมเอง
.
ผู้เสียหายรายนี้เป็นมะเร็ง ลำบากมาก และน่าจะมีคนเสียหายอีกเยอะ
.
ส่วนยอดผู้เสียหายที่ อเมริกา ต่ำๆ 30 ล้านบาท แต่คิดว่าถึง 100 ล้าน กำลังรวบรวมผู้เสียหายแบบจริงจัง
.
#วิธีการดูดวงเขา (ดู ไพ่ )แล้วจะบอกว่าแต่ละคนติดกรรมอะไรกัน แล้วใช้วิธีเรื่องให้เกิดความกลัวแต้ต้องแก้ด้วยการองค์ไปบูชา
.
พอเริ่มจากองค์แรก ก็จะไปเรียกว่าองค์อื่นๆ ขะมาช่วย #ให้บูชาอีกจนหมดตัว แล้ว #ค่อยตัดหางปล่อยวัด
.
(มาบอกก็เหมือน มาแฉความโง่ของตัวเอง)
.
นางใช้เครดิตดารา ที่ไปหานางที่บ้าน ทำให้ทุกคนเชื่อมากๆๆๆ จนอยากปังตาม (ส่งให้บิ๊กเกรียนใน google drive )
.
มีพวกข้อความส่วนตัวดาราที่นางใช้มาเคลม ว่า #สนิทกัน ดาราศรัทธา (ไม่รู้เหล่าดารารู้ตัวไหม) มีแคปหน้า (มอดอ)เวลาโทรหา แล้วอัดเสียงไว้ทุกสาย (ไม่รู้ว่ารู้ตัวไหม) บางสายไม่ปิดเบอร์ ที่อยู่ดาราไม่มีปิดให้เขา”