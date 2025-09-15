xs
xsm
sm
md
lg

"เจนน่า ออร์เตก้า" เกือบเปลือย! ปรากฏโฉมในชุดประดับอัญมณีบนพรมแดง Emmy Awards

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นักแสดงสาว เจนน่า ออร์เตก้า ดาวรุ่งจากซีรีส์ Wednesday ทำเอาพรมแดงงาน Emmy Awards 2025 ร้อนระอุ ด้วยการปรากฏตัวในชุดที่แทบจะเปลือยทั้งตัว แต่เต็มไปด้วยอัญมณีหลากสีที่ประดับเรียงรายอย่างวิจิตร

เจนน่าเข้าร่วมในฐานะหนึ่งในผู้ขึ้นเวทีประกาศรางวัลค่ำคืนนั้น ท่ามกลางความสนใจจากสื่อและแฟน ๆ ซึ่งต่างชื่นชมลุคกล้าแหวกแนวไม่เหมือนใคร โดยช่วงนี้เธอกำลังอยู่ในกระแสโปรโมต Wednesday ซีซัน 2 พาร์ต 2 ที่กำลังจะออกฉายทาง Netflix

นอกเหนือจากแฟชั่นสะกดตา เจนน่ายังเปิดใจกับ The Hollywood Reporter ถึงตัวละคร Wednesday ที่เธอรู้สึกผูกพันมากขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมเล่าประสบการณ์ในกองถ่ายว่าได้รับแรงบันดาลใจจากผู้กำกับชื่อดัง ทิม เบอร์ตัน ที่ปล่อยให้เธอได้ค้นหาวิธีการแสดงด้วยตนเองจนเกิดความมั่นใจและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เธอยังเผยความตั้งใจว่าอยากก้าวไปสู่การเป็นผู้กำกับในอนาคต โดยมองว่าทิม เบอร์ตัน คือแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เธออยากทดลองและก้าวข้ามขีดจำกัดในงานสร้างสรรค์
















"เจนน่า ออร์เตก้า" เกือบเปลือย! ปรากฏโฉมในชุดประดับอัญมณีบนพรมแดง Emmy Awards
"เจนน่า ออร์เตก้า" เกือบเปลือย! ปรากฏโฉมในชุดประดับอัญมณีบนพรมแดง Emmy Awards
"เจนน่า ออร์เตก้า" เกือบเปลือย! ปรากฏโฉมในชุดประดับอัญมณีบนพรมแดง Emmy Awards
"เจนน่า ออร์เตก้า" เกือบเปลือย! ปรากฏโฉมในชุดประดับอัญมณีบนพรมแดง Emmy Awards
"เจนน่า ออร์เตก้า" เกือบเปลือย! ปรากฏโฉมในชุดประดับอัญมณีบนพรมแดง Emmy Awards
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น