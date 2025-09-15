"เจนน่า ออร์เตก้า" เกือบเปลือย! ปรากฏโฉมในชุดประดับอัญมณีบนพรมแดง Emmy Awards

นักแสดงสาว เจนน่า ออร์เตก้า ดาวรุ่งจากซีรีส์ Wednesday ทำเอาพรมแดงงาน Emmy Awards 2025 ร้อนระอุ ด้วยการปรากฏตัวในชุดที่แทบจะเปลือยทั้งตัว แต่เต็มไปด้วยอัญมณีหลากสีที่ประดับเรียงรายอย่างวิจิตร
เจนน่าเข้าร่วมในฐานะหนึ่งในผู้ขึ้นเวทีประกาศรางวัลค่ำคืนนั้น ท่ามกลางความสนใจจากสื่อและแฟน ๆ ซึ่งต่างชื่นชมลุคกล้าแหวกแนวไม่เหมือนใคร โดยช่วงนี้เธอกำลังอยู่ในกระแสโปรโมต Wednesday ซีซัน 2 พาร์ต 2 ที่กำลังจะออกฉายทาง Netflix
นอกเหนือจากแฟชั่นสะกดตา เจนน่ายังเปิดใจกับ The Hollywood Reporter ถึงตัวละคร Wednesday ที่เธอรู้สึกผูกพันมากขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมเล่าประสบการณ์ในกองถ่ายว่าได้รับแรงบันดาลใจจากผู้กำกับชื่อดัง ทิม เบอร์ตัน ที่ปล่อยให้เธอได้ค้นหาวิธีการแสดงด้วยตนเองจนเกิดความมั่นใจและสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เธอยังเผยความตั้งใจว่าอยากก้าวไปสู่การเป็นผู้กำกับในอนาคต โดยมองว่าทิม เบอร์ตัน คือแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เธออยากทดลองและก้าวข้ามขีดจำกัดในงานสร้างสรรค์