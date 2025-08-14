ไอเดียล้ำ เทรนด์แฟชั่นรับฤดูฝน

หลายคนอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับฤดูฝนที่กำลังพรึมพรำอยู่ขณะนี้ แต่ควรเปลี่ยนช่วงเวลานี้ให้กลายเป็นฤดูแห่งความสนุกสนานในการแต่งตัวเพื่อให้เข้ากับธรรมชาติที่เราไม่อาจกำหนดได้ แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนสไตล์ของตัวเองให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างครื้นเครง
วันนี้จึงขนไอเดียในการแต่งตัวให้เข้ากับฤดูฝนมาฝากกัน ซึ่งเป็นโชว์ของแบรนด์แฟชั่นจากเดนมาร์ก อย่าง “เรนส์” (Rains) ที่ได้นำเรื่องราวทั้งหมดกลับมายังจุดเริ่มต้น นั่นคือเมืองออร์ฮูส ในประเทศเดนมาร์ก บ้านเกิดของผู้ก่อตั้งแบรนด์อย่าง “ฟิลิป ลอตโก” และ “แดเนียล บริกซ์ เอสเซเลเกอร์” กับคอลเลกชันที่มีชื่อว่า “Forever”
เปิดรันเวย์ด้วยคำถามที่ว่า “เราจะยึดมั่นในตัวเองได้อย่างไรในช่วงเวลาที่ยากลำบาก” คำตอบของแบรนด์คือการสนับสนุนดีไซน์กันน้ำอันเป็นเอกลักษณ์ตลอดหนึ่งทศวรรษ ผ่านมุมมองที่ทันสมัย ผลลัพธ์ที่ได้คือการผสมผสานระหว่างความใช้งานได้จริงและความล้ำสมัย สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของแบรนด์ในการยึดมั่นในมรดก ไม่ว่าภาษาการออกแบบในปัจจุบันจะดูจะแหวกแนวเพียงใด
เสื้อกันฝนที่เป็นมันวาวแวววาวราวกับถูกชุบด้วยของเหลวสีรุ้งแล้ว โครงร่าง PU ที่คมชัดนั้นเรียบง่ายเป็นพิเศษ ทำให้มองเห็นเพียงซิปตรงกลางได้ด้วยตาภายนอก และสิ่งทอขนแกะก็เพิ่มสัมผัสคล้ายขนฟูให้กับแจ็คเก็ตและกางเกงที่ดูเพรียวบางของแบรนด์เรนส์
“เราต้องการให้เข้ากับเนื้อผ้าหลากหลายแบบในฤดูกาลนี้ เราผูกพันกับผ้า PU มากในเชิงแนวคิด และฉันต้องการแบ่งมันออกด้วยการนำเสนอเนื้อผ้าหลากหลายแบบ” โจฮันน์ ดินด์เลอร์ หัวหน้านักออกแบบกล่าว “ดังนั้นกางเกงจึงดีไซน์มาให้ดูสนุกๆ แสดงให้เห็นว่าเราสามารถพัฒนาผ้าฟลีซไปได้ไกลแค่ไหน และซิปที่ด้านหลังของแจ็กเกตหรือบนกางเกงก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นวิธีง่ายๆ ที่จะเพิ่มความโดดเด่นให้กับเสื้อผ้าหลักของเรา” แฟชั่นบางไอเท็มจึงให้ความรู้สึกสบายราวกับผิวชั้นที่สอง และแน่นอนว่าไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงหรือถอดมันออก