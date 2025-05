"ลิซ่า" มีลุ้นเข้าชิง Emmy Awards จากบทบาทใน ‘The White Lotus’

ไม่เพียงแต่ครองชาร์ตเพลงและเวทีคอนเสิร์ตทั่วโลก ลิซ่า BLACKPINK ยังสร้างกระแสในวงการทีวีสหรัฐฯ เมื่อผลงานการแสดงล่าสุดของเธอในซีซั่น 3 ของซีรีส์ดัง The White Lotus ทาง HBO ถูกเสนอชื่อเข้าพิจารณารางวัล Emmy Awardsตามรายงานจาก Gold Derby ทาง HBO ได้ส่ง The White Lotus เข้าประกวดถึง 39 สาขาในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในคุณภาพของซีรีส์และทีมนักแสดงโดยหนึ่งในนั้นคือการส่งลิซ่าเข้าพิจารณาในสาขา นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมประเภทดราม่า (Best Supporting Actress in a Drama Series) จากบท “มุก”นอกจากนั้นทางผู้สร้างก็ยังส่งชื่อ ภัทราวดี มีชูธน และ เมธี ทับทิมทอง เข้าชิงรางวัลด้วยซีรีส์เรื่อง The White Lotus ของ HBO ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล EmmyAwards ทั้งหมด 43 ครั้ง และคว้ารางวัลมาได้ 15 รางวัล โดยในซีซั่นแรก(2022) ซึ่งจัดอยู่ในหมวดซีรีส์จำกัดจำนวนตอน (Limited Series)ได้รับการเสนอชื่อ 11 สาขา และชนะรางวัลใหญ่ เช่น ซีรีส์ยอดเยี่ยม,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (เมอร์เรย์ บาร์ตเลตต์), นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม(เจนนิเฟอร์ คูลิดจ์), รวมถึงรางวัลด้านการเขียนบทและการกำกับโดย ไมค์ไวต์ส่วนในซีซั่นที่สอง (2023) ซึ่งย้ายไปอยู่ในหมวดซีรีส์ดราม่าได้รับการเสนอชื่อ 23 สาขา และคว้ารางวัลมา 5 รางวัลรวมถึงนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมอีกครั้งโดย เจนนิเฟอร์ คูลิดจ์