“Hong Kong Film Gala Presentation เทศกาลภาพยนตร์ฮ่องกง 2025” ฟิล์มเมคเกอร์และนักแสดงฮ่องกง บินตรงร่วมงานคึกคัก มีน พีรวิชญ์ – ท็อป ทศพล ยกทีมนักแสดงไทยร่วมเปิดตัวฉาย 8 หนังฮ่องกงคุณภาพ 29 สิงหาคม - 3 กันยายนนี้ ที่ “House สามย่าน”

เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ Hong Kong Film Gala Presentation เทศกาลที่คอหนังหลายคนเฝ้ารอ ได้มีการเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ที่โรงภาพยนตร์ “House สามย่าน” เบิดเทศกาลภาพยนตร์ด้วย “Papa” ภาพยนตร์ดราม่า - อาชญากรรมที่สร้างจากคดีสะเทือนขวัญที่ดังไปทั่วฮ่องกง โดยทีมนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังจากฮ่องกงและไทยมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง สร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งงาน Hong Kong Film Gala Presentation จะจัดขึ้นที่ โรงภาพยนตร์ House สามย่าน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 3 กันยายนนี้ โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “TOGETHER WE DARE TO CAPTURE” พร้อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถของวงการภาพยนตร์ฮ่องกงในการนำเสนอหลากหลายประเด็นได้อย่างรอบด้าน เตรียมพบกับภาพยนตร์ที่กลั่นมาจากความกล้าหาญที่จะนำเสนอประเด็นที่พร้อมสร้างแรงสั่นสะเทือนในสังคม และถึงจะต่างรสชาติแต่เข้มข้นไม่แพ้กัน
“ปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่ฮ่องกงได้จัดงาน Hong Kong Film Gala Presentation ในประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่แน่นแฟ้นและเติบโตระหว่างฮ่องกงและไทย รวมถึงความรักที่เรามีต่อวงการภาพยนตร์ งานนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์ของวงการภาพยนตร์ฮ่องกงเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีสำหรับการสนทนา ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนทางวิชาชีพระหว่างอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮ่องกงและไทยอีกด้วย” คุณพาร์สัน แลม ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ประจำกรุงเทพฯ กล่าว
งานนี้ “คุณเจสัน เจา” (Jason Chow) รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ประจำกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย “นางสาวรานี อิฐรัตน์” ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยในงานมีแขกมาร่วมพบปะพูดคุยอย่างคับคั่งรวมทั้งฟิล์มเมคเกอร์และนักแสดงจากฮ่องกง ได้แก่ โปรดิวเซอร์ “เอมี่ ชิน” และนักแสดงดาวรุ่ง “ดิแลน โซ” จากภาพยนตร์เรื่อง Papa ร่วมด้วยนักแสดงหนุ่ม “โลชุนยิป” จากภาพยนตร์เรื่อง Montages of a Modern Motherhood ที่แฟนภาพยนตร์คุ้นหน้าคุ้นตาเขาดีจากผลงาน Time Still Turns The Pages
และในงานนี้ยังได้พระเอกหนุ่ม “มีน พีรวิชญ์” จากภาพยนตร์เรื่อง ท่าแร่ มาเป็นตัวแทนคนในวงการภาพยนตร์ไทย เช่นเดียวกับนักแสดงหนุ่ม “ท็อป ทศพล” จากภาพยนตร์เรื่อง เสือ และนักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง “จั๊มพ์ พิสิฐพล” (เทอมสาม) ที่มาร่วมงานและแลกเปลี่ยนมุมมองกับฟิล์มเมคเกอร์และนักแสดงจากฮ่องกงด้วย