"พิ้งค์พลอย-ปภาวดี ร่วมยินดี "Uranus Clinic” เปิดสาขาใหม่ ในงาน “Uranus Clinic Grand Opening Central Westgate”

สวยเก่งและดูแลตัวเองได้ดีเยี่ยมสำหรับนักแสดงสาวที่มาพร้อมกับเสน่ห์และความมั่นใจ พิ้งค์พลอย-ปภาวดี ชาญสมอน อีกหนึ่งพรีเซ็นเตอร์ของครอบครัว Uranus Clinic ตัวแทนความงามที่สมบูรณ์แบบและการดูแลผิวในยุคดิจิทัล แห่ง “Uranus Advanced Skincare” ล่าสุดมาร่วมงานเปิดตัวสาขาใหม่ GRAND OPENING URANUS Clinic สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต เมื่อวันที่
31 สิงหาคม ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้เหล่านักแสดงนายแบบหนุ่มสุดฮอต อาทิ กระทิง ขุนณรงค์, ป่าน-คมกฤษณ์, เกรท-สพล และ ลุค อิชิคาว่า มาร่วมเสริมทัพเปิดตัวความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรความงามแห่งใหม่ พร้อมพูดคุยและร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย
Uranus Clinic เติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปี โดย คุณฤชาภร คร้ามบุญลือ Chief Operating Officer ผู้บริหารยูเรนัส คลินิก เดินหน้าขยายความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรความงามแห่งใหม่ เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์แบรนด์ในฐานะแบรนด์ความงามที่หนึ่งในใจ ภายใต้แนวคิด “Unlock Your Beauty Boundaries” ปลดล็อกศักยภาพความงามในแบบของคุณ ให้ทุกคนมั่นใจในตัวเอง ซึ่งยูเรนัสเชื่อว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภายนอก แต่ต้องเริ่มจากการเข้าใจและดูแลจากภายในอย่างแท้จริง ให้ทุกคนได้เปล่งประกายความมั่นใจในแบบที่เป็นตัวเองที่สุด อีกทั้งยังมีบริการให้เลือกหลากหลาย และยังคงคุณภาพและมาตรฐานการดูแลความงามไว้ครบถ้วน ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 5 ปี และยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคัดสรรเทคโนโลยีความงามมอบให้กับลูกค้าได้เข้าถึงบริการง่ายยิ่งขึ้น ปัจจุบันเปิดให้บริการหลายสาขาทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ล่าสุดเปิดตัวสาขาใหม่พร้อมจัดงาน GRAND OPENING URANUS Clinic สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต ย่านธุรกิจใหม่แลนด์มาร์กของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก และยังเป็นศูนย์การค้ายอดนิยมที่ครองใจคนรุ่นใหม่ในย่านบางใหญ่ จ.นนทบุรี ที่พร้อมให้บริการความงามครบทุกด้านพร้อมให้ทุกคนได้ไปสัมผัส
เช่นเดียวกับพรีเซ็นเตอร์ที่อยู่คู่กับแบรนด์มายาวนานกว่า 5 ปี อย่าง รถเมล์-คะนึงนิจ ที่การันตีพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ได้สัมผัสกับประสบการณ์ความงามเหนือระดับ และตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ต้องการพัฒนาการให้บริการ และขยายสาขา เพื่อตอบรับกับความต้องการของลูกค้าให้สามารถเข้าถึงบริการง่ายยิ่งขึ้น โดยยูเรนัสเป็นศูนย์บริการความงามแบบครบวงจร ด้วยเครื่องมือทันสมัยและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด พร้อมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ระดับ Medical Grade และเทคโนโลยีที่ผ่านการรับรองจากต่างประเทศ
ทุกขั้นตอน
โดย พิ้งค์พลอย-ปภาวดี ได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมสร้างความเชื่อมั่นเชิญให้ได้สัมผัสกับประสบการณ์ความงามเหนือระดับว่า “ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ Uranus Clinic ด้วยนะคะ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมากว่า 5 ปี ล่าสุดเปิดตัวสาขาใหม่
สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์การค้าแลนด์มาร์กของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก ที่ครองใจคนรุ่นใหม่ในย่านบางใหญ่ จ.นนทบุรี ให้ลูกค้าได้เข้าถึงบริการสวยและมั่นใจภายใต้แนวคิด “Unlock Your Beauty Boundaries” ปลดล็อกศักยภาพความงามในแบบของคุณ ให้คุณได้สัมผัสการดูแลอย่างเป็นส่วนตัวให้คุณสวยครบทุกมิติ และเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุด ใครสะดวกสาขาไหนสามารถไปร่วมเปิดประสบการณ์ความงามในแบบฉบับ “ยูเรนัส คลินิก” กันได้แล้วทุกสาขาทั่วประเทศ และขอฝากสาขาน้องใหม่ สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต นะคะ”
