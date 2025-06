"รถเมล์ คะนึงนิจ" ร่วมฉลองสาขาใหม่ "Uranus Clinic Grand Opening Central Pinklao" ตอกย้ำแนวคิด ปลดล็อกศักยภาพความงามจากภายในสู่ภายนอก

เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ความสวยไม่เคยลดลงเลยสำหรับสาว “รถเมล์-คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์” การันตีความงามด้วย พรีเซ็นเตอร์ที่อยู่คู่กับแบรนด์ Uranus Clinic มากกว่า 5ปี เรียกได้ว่าสวยสมวิสัยทัศน์แบรนด์ในฐานะแบรนด์ความงามที่หนึ่งในใจ ภายใต้แนวคิด “Unlock Your Beauty Boundaries” ที่ล่าสุดมาร่วมงานเปิดตัวสาขาใหม่ GRAND OPENING URANUS Clinic สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา พร้อมด้วยนักแสดงนายแบบหนุ่มออร่าพุ่ง อาทิ กระทิง ขุนณรงค์, เกรท-สพล, ลุค อิชิคาว่า และ ป่าน-คมกฤษณ์ ที่มาร่วมพูดคุยพร้อมร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมายUranus Clinic โดย คุณฤชาภร คร้ามบุญลือ Chief Operating Officer ผู้บริหารยูเรนัส คลินิก เดินหน้าเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์แบรนด์ในฐานะแบรนด์ความงามที่หนึ่งในใจ ภายใต้แนวคิด “Unlock Your Beauty Boundaries” เพราะเราเชื่อว่า ความงามของแต่ละคนไม่ใช่กรอบตายตัว แต่คือเรื่องเฉพาะตัวที่คู่ควรกับการดูแลอย่างมืออาชีพ ทุกบริการของเรา ถูกออกแบบมาเพื่อปลดล็อกศักยภาพความงามจากภายในสู่ภายนอก ให้ทุกคนได้เปล่งประกายความมั่นใจในแบบที่เป็นตัวเองที่สุด เนรมิตให้ทุกคนเปล่งประกายและดูดีให้สวยใสแบบเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังมีบริการให้เลือกหลากหลาย และยังคงคุณภาพและมาตรฐานการดูแลความงามไว้ครบถ้วน ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 5ปี และยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อคัดสรรทั้งเทคโนโลยีความงามมอบให้กับลูกค้าได้เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการหลายสาขาทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ล่าสุดกับการเปิดตัวสาขาใหม่พร้อมจัดงาน GRAND OPENING URANUS Clinic สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ที่มาพร้อมการบริการความงามครบทุกด้านพร้อมให้ทุกคนได้ไปสัมผัสโดยพรีเซ็นเตอร์ที่อยู่คู่กับแบรนด์มายาวนานกว่า 5ปี อย่าง รถเมล์-คะนึงนิจ ได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมสร้างความเชื่อมั่นเชิญให้ได้สัมผัสกับประสบการณ์ความงามเหนือระดับว่า “ก่อนอื่นรถเมล์ต้องขอแสดงความยินดีกับURANUS Clinic ที่เติบโตอีกก้าว กับการเปิดตัวสาขาใหม่สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า รถเมล์เองร่วมเดินทางในฐานะพรีเซ็นเตอร์มากว่า 5 ปี นั่นพิสูจน์ได้ว่าแบรนด์สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวรถเมล์เป็นอย่างมาก ที่สำคัญยูเรนัส คลินิกเติบโตอย่างต่อเนื่องขยายสาขาให้บริการความงามมากกว่า26 สาขา ล่าสุดกับสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าในวันนี้ ยิ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นแบรนด์ความงามที่หนึ่ง ในใจลูกค้าจริง ๆ เพราะทุกนวัตกรรมความงามเป็นโปรแกรมเฉพาะบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะ และบริการในสไตล์ Private Luxury ที่ให้คุณได้สัมผัสการดูแลอย่างเป็นส่วนตัวให้คุณสวยครบทุกมิติ และเป็นคุณในเวอร์ชันที่ดีที่สุด ทุกคนสามารถไปเปิดประสบการณ์ความงามในแบบฉบับ “ยูเรนัส คลินิก” กันได้แล้วทุกสาขาทั่วประเทศ และขอฝากสาขาใหม่ป้ายแดง สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (ชั้น GF) ด้วยนะคะ”ติดตามรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ Official Fanpage https://www.facebook.com/uranusclinic.th/