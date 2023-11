ฉีกทุกกฎกั้นประตูเงินประตูทอง! เจ้าบ่าวใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที เข้าไปรับตัวเจ้าสาวด้วยวิธีนี้...(มีคลิป)

โดยนายเจียว ได้เข้าพิธีแต่งงานเมื่อวันที่ 9 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งตามธรรมเนียมเจ้าบ่าวจะต้องไปรับตัวเจ้าสาวที่บ้าน และจะต้องผ่านด่านประตูเงินประตูทอง เพื่อทดสอบความมุ่งมั่นของเจ้าบ่าว โดยครอบครัวของเจ้าสาวและเพื่อนฝูงจะเป็นฝ่ายจัดกิจกรรมต่างๆ ในการแกล้งเจ้าบ่าว พร้อมทั้งเรียกร้องอั่งเปาถ้าหากฝ่ายเจ้าสาวไม่พอใจกับอั่งเปาที่ได้รับ ก็จะไม่ยอมเปิดทางให้เจ้าบ่าวไปรับเจ้าสาว ส่งผลให้งานแต่งงานล่าช้าอย่างไรก็ตาม ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อน ซึ่งเป็นช่างทำกุญแจ นายเจียวสามารถเข้าไปในห้องของเจ้าสาวได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 นาทีนายเจียว กล่าวเนื่องจากเขาและภรรยารู้จักกันมานานกว่า 6 ปี จึงทำให้เขารู้จักบ้านภรรยาทุกซอกทุกมุมราวกับเป็นบ้านของตัวเองนายเจียว กล่าวคลิปวิดีโอถูกแชร์บนโลกฺโซเชียลเผยภาพใบหน้าของเจ้าสาวและครอบครัวที่ตกตะลึง เมื่อเห็นเจียวเข้าไปในห้องอย่างง่ายดายนายเจียวเล่าด้วยความภาคภูมิใจ“ฉันแต่งงานในโรงแรมแห่งหนึ่ง สามีของฉันพบกับพนักงานทำความสะอาดระหว่างทาง และขอบัตรห้องพักจากเธอโดยตรง” และ "ฉันไปบ้านแม่สามีล่วงหน้าและขโมยกุญแจไปหนึ่งชุด มันใช้เวลานานมากก่อนที่แม่สามีจะรู้ว่ากุญแจหายไป"ที่มา: Groom in China games gatecrashing custom by hiring locksmith to unlock bride's door (SCMP)