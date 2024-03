HESÉ (เฮเซ่) ชวน #StartRight เริ่มต้นพื้นฐานผิวดีจากธรรมชาติ ด้วยชุดผลิตภัณฑ์ START-RIGHT SET

เพราะพื้นฐานผิวที่ดี จะส่งคุณให้ยิ่งใช่ ในแบบคุณเชื่อว่าทุกคนเป็นเจ้าของผิวสุขภาพดีอย่างยั่งยืนได้ในแบบฉบับของตัวเอง แค่เพียงเริ่มต้นจากพื้นฐานผิวที่แข็งแรง อันเป็นรากฐานของความมั่นใจและเสริมให้ตัวตนของคุณยิ่งชัด และใช่ ยิ่งกว่าเดิม ... ไม่ว่าเขา (HE) หรือเธอ (SHE) จึงเกิดเป็นความมุ่งมั่นในการคัดสรรสารสกัดจากธรรมชาติที่เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยคุณสมบัติทรงพลังในการดูแลลึกถึงกลไกของผิวชั้นใน พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์สกินแคร์คุณภาพสูง ที่ตอบโจทย์แม้ผิวบอบบาง แพ้ง่าย พร้อมรับมือทุกสภาวะ เผยผิวแข็งแรงในแบบของคุณ และต่อยอดตัวตนในแบบที่ใช่ ให้ยิ่งไกลขึ้นกว่าที่เคย ตามสโลแกนด้วยพลังแห่งความเรียบง่าย (The Power of Simplicity) สู่พื้นฐานผิวที่ดีและแข็งแรง HESÉ (เฮเซ่) ชวนเริ่มต้นพื้นฐานผิวที่ดี ผ่านชุดผลิตภัณฑ์กับ 3 กระบวนการทำงานใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ สู่จุดเริ่มต้นของการดูแลผิว เพื่อพื้นฐานผิวที่แข็งแรงการทำงานลึกถึงกลไกชั้นในของผิว สร้างสมดุล พร้อมปลอบประโลมผิวให้แข็งแรง ด้วยโครงสร้างของผิวและกระบวนการทำงานของผิวให้กลับมาสมบูรณ์ได้ตามธรรมชาติ ให้ผิวกระจ่างใสกว่าเคย ด้วยเสริมเกราะป้องกันให้แก่ผิว พร้อมแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ฟื้นฟูผิวลึกถึงระดับเซลล์ ด้วยจากความใส่ใจในกระบวนการการคัดสรรนวัตกรรมและสารสกัดจากธรรมชาติ ผสานองค์ความรู้ของเอเชียที่เปี่ยมด้วยคุณสมบัติอันทรงพลังเพื่อผิวคนไทยและคนเอเชียโดยเฉพาะ ผ่านขั้นตอนเรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก และซับซ้อน อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ HESÉ (เฮเซ่) และยังสามารถแก้ปัญหาผิวได้อย่างตรงจุด พร้อมบำรุง ป้องกัน ฟื้นฟู และกระตุ้นการทำงานถึงระดับกลไกชั้นในของผิว ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งผลิตภัณฑ์ของ HESÉ (เฮเซ่) ปราศจากสารกันเสีย, Paraben, Alcohol และสเตียรอยด์ อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิว ผ่านการทดสอบ Dermatologically Tested เหมาะกับผิวที่บอบบางแพ้ง่ายอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่สนใจ เริ่มต้น #StartRight¬¬ สู่พื้นฐานผิวที่ดีและแข็งแรง กับชุดผลิตภัณฑ์สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ ในราคาพิเศษเพียงจากราคาปกติ 3,730 บาท โปรโมชันราคาพิเศษนี้ เมื่อสั่งซื้อภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 นี้เท่านั้น! ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการร้านค้าออนไลน์ Shopee: https://shope.ee/6AML3F0E47 หรือ Lazada: https://s.lazada.co.th/s.mdE3Y และสามารถติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อผิวที่ดีจาก HESÉ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มอื่น ๆ ได้ที่ FACEBOOK: HESE – เฮเซ่ และ LINE OA: @HESE