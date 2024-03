RS LiveWell ร่วมทุน OCBFF ฟิลิปปินส์ รุกตลาดสินค้าสุขภาพ-ความงามในเอเชีย

ผู้จัดการรายวัน 360 - อาร์เอส ไลฟเวลล์ ในเครืออาร์เอส กรุ๊ป จับมือ บริษัท เดอะ โอซีบีเอฟเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (The OCBFF Corporation) ผู้จัดจำหน่ายและผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์สินค้าสุขภาพ-ความงามที่มีเครือข่ายร้านค้าที่แข็งแกร่งทั่วประเทศฟิลิปปินส์ โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ (Joint Venture) เพื่อกระจายสินค้าและปั้นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ภายใต้ RS LiveWell และแบรนด์ไทยอื่นๆ ผ่านเครือข่ายร้านค้าโมเดิร์นเทรดและแพลตฟอร์มออนไลน์ในประเทศฟิลิปปินส์นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “RS LiveWell เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามที่มีพอร์ตโฟลิโอสินค้าหลากหลาย ปัจจุบัน RS LiveWell ได้จัดจำหน่ายสินค้าไปยังตลาดสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ อยู่แล้วโดยในตลาดฟิลิปปินส์ เราได้ทำงานร่วมกับ The OCBFF Corporation ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงในด้านการกระจายสินค้าและมีผลงานโดดเด่นในการทำการตลาดให้กับแบรนด์สินค้าสุขภาพ-ความงามจนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง นอกจากนี้ ตลาดสินค้าสุขภาพ-ความงามในฟิลิปปินส์ยังมีโอกาสเติบโตอีกมากและยังมีผู้เล่นในตลาดไม่มากเมื่อเทียบกับประเทศไทย ทำให้บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ จึงร่วมลงนาม MOU กับ The OCBFF Corporation เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ในการกระจายสินค้าสุขภาพและความงามของไทยในประเทศฟิลิปปินส์ โดย RS LiveWell จะลงทุนในสัดส่วน 51% และทาง The OCBFF Corporation จะลงทุนในอัตราส่วน 49% ทั้งนี้ ตั้งเป้าจัดตั้ง JV เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 3/2567 และคาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 300 ล้านบาท ภายในหนึ่งปีนิคาร์โด ฟาลซิส ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เดอะ โอซีบีเอฟเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ในตลาดฟิลิปปินส์ เรามองหาโอกาสในการดึงผลิตภัณฑ์หลากหลายเข้ามาจัดจำหน่ายภายใต้เครือข่ายร้านค้าและแพลตฟอร์มพันธมิตรของเราอยู่เสมอ เพื่อต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจทั้งในแง่การกระจายสินค้าทั่วประเทศและในแง่การทำการตลาดให้แบรนด์แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในฟิลิปปินส์“เราได้ร่วมมือกับ RS LiveWell ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้านวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงในไทย และมีสินค้าหลากหลายที่ตอบโจทย์ความต้องการของชาวฟิลิปปินส์รุ่นใหม่ที่ใช้จ่ายกับสินค้าหมวดสุขภาพ-ความงามมากที่สุด ลูกค้าเป้าหมายประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ สินค้า Skincare สำหรับกลุ่ม Gen Z ผลิตภัณฑ์ Personal Care สำหรับกลุ่ม Gen Y และ สินค้าเสริมอาหาร สำหรับกลุ่ม Gen X เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต่อยอดโอกาสการดำเนินธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบที่หลากหลายภายใต้ JV ที่จะจัดตั้งเสร็จสิ้นเร็วๆ นี้”สำหรับThe OCBFF Corporation อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) และประสบความสำเร็จในการปั้นแบรนด์สุขภาพ-ความงามจากประเทศไทยจนเป็นที่นิยมในตลาดฟิลิปปินส์ นอกจากที่บริษัทฯ จะมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดจำหน่ายสินค้าที่แข็งแกร่ง มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งร้านค้าโมเดิร์นเทรดชั้นนำและร้านขายยาชื่อดัง รวมถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยมแล้ว บริษัทฯ ยังมีศักยภาพด้านการตลาดเป็นอย่างดี และมีเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์ที่พร้อมเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นไปอีก“ สินค้า House Brands ของ RS LiveWell ที่ทาง The OCBFF Corporation ได้นำไปจัดจำหน่ายในฟิลิปปินส์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ Premium Haircare และ Personal Care ยิ่งไปกว่านั้น JV ดังกล่าวจะช่วยต่อยอดโอกาสทางธุรกิจโดยมีการจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ไทยอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมนอกเหนือจากสินค้า House Brands ของ RS LiveWell ด้วย เราเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือหลังจากการจัดตั้ง JV เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสามารถสร้างรายได้ประมาณ 300 ล้านบาท ภายในหนึ่งปี” นายสุรชัย กล่าว