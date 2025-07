MJets จับชีพจรการบินธุรกิจ ฉายภาพเทรนด์ใหม่ ในงาน Asian Sky Forum 2025

MJets ผู้ให้บริการการบินส่วนบุคคลชั้นนำของเอเชียและรายแรกในประเทศไทย เข้าร่วม Asian Sky Forum 2025 สุดยอดงานประชุมการบินธุรกิจแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จัดขึ้นที่โรงแรม Avani+ Riverside Bangkok งานนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนภาพรวมอุตสาหกรรม แต่ยังนำเสนอแนวโน้มใหม่ร่วมกับผู้นำระดับแนวหน้า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกำหนดทิศทางของวงการการบินธุรกิจในเอเชีย เวทีดังกล่าวประกอบด้วยงานเสวนา งานพูดคุย และงานพบปะสังสรรค์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ให้ผู้เล่นหลักได้แลกเปลี่ยน สานเครือข่าย บ่มเพาะความคิด สร้างแรงบันดาลใจ โดยแต่ละเซสชันได้ผู้บริหาร MJets ผู้มากด้วยประสบการณ์ในภูมิภาคต่างตบเท้าเข้าร่วม พร้อมถอดรหัสความเคลื่อนไหวล่าสุดที่จะกำหนดทิศทางวงการการบินธุรกิจในอนาคต พิสูจน์บทบาทผู้นำที่พร้อมพาการบินส่วนบุคคลก้าวไปข้างหน้าเปิดฉากวันแรก ด้วยเซสชัน Indochina Dynamics ผู้บริหาร MJets นำเสนอภาพรวมตลาดการบินธุรกิจไทยในจังหวะขยายตัวรวดเร็ว ชี้ให้เห็นโครงสร้างเจ้าของอากาศยานที่กำลังเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค โดยเปรียบเทียบกับจำนวนและประเภทอากาศยานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ รวมถึงลงลึกถึงข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญ หากไม่จัดการอย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตามสิ่งที่เห็นชัด คือประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงตลาดศักยภาพ หากแต่ยังเป็นสัญญาณเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ทั้งภูมิภาค MJets มองเห็นแรงส่งนี้ จึงพร้อมเป็นแรงหนุนให้อุตสาหกรรมเติบโตได้เต็มศักยภาพ ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ชัดเจนแนวโน้มดังกล่าว ได้รับการยืนยันอย่างหนักแน่น จาก นายณัฏฐภัทร สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็มเจ็ทส์ จำกัด ในเซสชัน Burning Questions เมื่อถามถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ต่อตลาดการบินธุรกิจไทย “MJets ยังคงขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เราเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย และมุ่งมั่นที่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้การบินส่วนบุคคลในภูมิภาคเติบโตอย่างยั่งยืน” นายณัฏฐภัทรกล่าว ตอกย้ำถึงบทบาทของบริษัทฯ ที่ตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินส่วนบุคคลในภูมิภาควิสัยทัศน์ด้านศักยภาพตลาดการบินธุรกิจไทยของ MJets ถูกสะท้อนออกมาอย่างโดดเด่นภายในงาน Unseen MJets Party: A Timeless Experience Where Dreams Take Flight งานสังสรรค์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รวบรวมผู้นำอุตสาหกรรมมาร่วมเฉลิมฉลองการเติบโตและการเชื่อมต่อระดับภูมิภาค โดยมีบรรยากาศอันงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นฉากหลัง งานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการพบปะพูดคุย แต่ยังเป็นการนำเสนอเสน่ห์และวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยสู่สายตานานาชาติอย่างมีเอกลักษณ์ ตำนานดวงจันทร์เหนือกาลเวลาตีความใหม่ เติมกลิ่นอายฟูลมูนปาร์ตี้ ถ่ายทอดออกมาด้วยรสชาติแสนละเมียด การแสดงสุดพลิ้วไหว ร้อยเรียงเรื่องเล่าแสนคุ้นเคย ให้เปล่งประกายในโลกร่วมสมัย บรรยากาศแห่งการสังสรรค์เป็นไปอย่างชื่นมื่น ก่อนมาบรรจบกับโชว์การแสดงพลุเหนือผืนน้ำ สะท้อนเงาพระจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้า สร้างความตื่นตาตรึงใจให้กับผู้ชมเบื้องล่าง นับเป็นประสบการณ์ค่ำคืนแสนดื่มด่ำที่ MJets เท่านั้นที่ส่งมอบได้ความประทับใจยังคงเอ่อล้นถึงวันที่สอง ที่ผู้บริหาร MJets กลับขึ้นเวทีอีกครั้ง ในเซสชัน AsBAA Update เคียงข้างคณะกรรมการสมาคมการบินธุรกิจแห่งภูมิภาคเอเชีย (Asia Business Aviation Association หรือ AsBAA) ขยายบทสนทนาจากระดับประเทศสู่ระดับภูมิภาคครอบคลุมตั้งแต่ทิศทางนโยบายไปจนถึงความร่วมมือไร้พรมแดน ยืนยันศักยภาพตลาดการบินธุรกิจไทยที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง ในบริบทภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกซึ่งเชื่อมโยงใกล้ชิดกว่าเดิม ชี้ชัดว่า MJets เป็นส่วนสำคัญในขับเคลื่อนการบินส่วนบุคคลให้ไปถึงจุดหมายดั่งหวังการปรากฏตัวบนเวที Asian Sky Forum 2025 สะท้อนถึงบทบาทของ MJets ในฐานะหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินส่วนบุคคล ไม่เพียงในประเทศไทย แต่ยังรวมถึงภูมิภาคอินโดจีนและเอเชีย–แปซิฟิก มุมมองผู้บริหารได้เชื่อมโยงกลยุทธ์เข้ากับเรื่องราวและความรับผิดชอบ จนได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้คนในแวดวงอุตสาหกรรมจากทั่วภูมิภาค ตอกย้ำว่าตลาดการบินธุรกิจไทยกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดย MJets ก็พร้อมเป็นอีกแรงหนุนให้การเติบโตนี้เดินหน้าไปด้วยวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น และความใส่ใจAsian Sky Forum จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดย Asian Sky Group โดยดึงผู้เล่นหลัก ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผู้กำหนดนโยบายอุตสาหกรรมการบินธุรกิจจากทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด การซื้อขายอากาศยาน การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทการบินส่วนบุคคลที่ขยายกว้างขึ้น เริ่มต้นจากกัวลาลัมเปอร์ (2566) สู่จาการ์ตา (2567) ก่อนจะมาจัดที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2568 เวทีหลักจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 และ 26 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 17:30 น. โดยแต่ละวันจะปิดท้ายด้วยงานพบปะสังสรรค์ยามค่ำคืนเกี่ยวกับ MJetsMJets คือผู้ให้บริการด้านการบินส่วนบุคคลแบบครบวงจรชั้นนำของเอเชียจาก กรุงเทพฯ ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นส่งมอบบริการเหนือระดับในทุกจุดสัมผัส ด้วยมาตรฐานสูงสุดด้านความแม่นยำ ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว ความเป็นเลิศนี้ทำให้ MJets ไม่เพียงแต่เป็นบริษัทสัญชาติไทยแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกทั้ง IS-BAO และ IS-BAH หากแต่ยังยืนหยัดยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของผู้ให้บริการสถานีบริการอากาศยานในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก นำมาซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้าระดับสูงที่ต้องการการเดินทางที่ราบรื่น ปลอดภัย และน่าจดจำอย่างแท้จริง MJets ให้บริการหลักครอบคลุม 8 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย● บริการเช่าเหมาลำเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว (Bespoke Private Jet Charter) ออกแบบตามความต้องการเฉพาะบุคคลอย่างพิถีพิถัน● บริการเครื่องบินพยาบาล (State-of-the-Art Air Ambulance) รองรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยวิกฤตครบวงจร● บริการบริหารจัดการอากาศยานโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Aircraft Management) ครอบคลุมการจัดหาและจัดการอากาศยานตามข้อกำหนด CAMO ตลอดจนวางแผนประสานงานเที่ยวบินอย่างมืออาชีพ● บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับอากาศยาน (Aircraft Consultancy) มอบคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ในการจัดซื้อและบริหารอากาศยาน ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าทางสินทรัพย์● บริการอาคารผู้โดยสารส่วนตัวพร้อมพื้นที่รับรอง และบริการอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่องระดับพรีเมียม (Exclusive Private Jet Terminal with Lounge & Premium In-Flight Catering and Amenities) มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสุดหรู ที่มอบความเป็นส่วนตัว อาหารรสเลิศ และประสบการณ์เหนือระดับบนเครื่องบิน● บริการการจัดการภาคพื้นแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Ground Handling) ประสานงานด้านความปลอดภัยและโลจิสติกส์ตามมาตรฐานสากล● บริการสนับสนุนการบินส่วนบุคคลครบวงจร (Trip Support) บริการใหม่ล่าสุด สำหรับวางแผนเที่ยวบินและประสานงานการเดินทางอย่างไร้รอยต่อ● บริการการบำรุงรักษาอากาศยานตามมาตรฐานสากล (International-Standard Aircraft Maintenance) ตรวจสอบและดูแลเชิงป้องกันอย่างมืออาชีพ เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดด้วยเครือข่ายพันธมิตรระดับภูมิภาคพร้อมทั้งความเชี่ยวชาญด้านการบินส่วนบุคคลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ MJets พร้อมทำหน้าที่ตัวกลางให้กับผู้ให้บริการทุกขนาด ไม่ว่าภารกิจการบินของคุณจะซับซ้อนแค่ไหน เราพร้อมดูแลทุกขั้นตอน ทุกเที่ยวบิน ตั้งแต่เครื่องขึ้นจนเครื่องลง ให้การเดินทางของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย และไร้กังวลอย่างแท้จริง ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศคือแรงผลักดันให้ MJets ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการให้บริการการบินส่วนบุคคลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมในระดับสากล