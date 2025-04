แฟนๆ ลุ้นตัวเกร็ง “ปอนด์-ดิว-กัน-ป่าน” เปิดปมปริศนาสุดตื่นเต้น!! ในงาน “LEAP DAY วันแก้ตาย : FIRST SCREENING”

ตื่นเต้นกันตั้งแต่ตอนแรกกับความแปลกใหม่ที่คาดเดาไม่ได้ ในซีรีส์เรื่อง “LEAP DAY วันแก้ตาย” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย เพราะในงาน “LEAP DAY วันแก้ตาย : FIRST SCREENING” เมื่อเหล่าแฟนๆ ต่างระทึกใจไปกับความลึกลับซับซ้อนที่มาพร้อมปมชวนสงสัยมากมาย ผ่านฝีมือการแสดงแบบทุ่มสุดตัวของเหล่านักแสดงนำ อย่าง “ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, ดิว จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์, กัน อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์” และ “ป่าน ปทิตตา พรจำเริญรัตน์” ซึ่งรังสรรค์ความสนุกโดยผู้กำกับมากฝีมือ “ฉิก สกล เตียเจริญ” ที่แท็คทีมกันมาแชร์เรื่องราวเบื้องหลังการทำงาน ทั้งโหดทั้งฮา และไขปริศนาที่คนดูสงสัยกันตัวต่อตัวเกี่ยวกับซีรีส์ “LEAP DAY วันแก้ตาย” แบบละเอียดทุกฉากพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองสุดประทับใจร่วมกันอย่างอบอุ่น จนส่งผลให้ #LeapDaySeriesEP1 ทะยานพุ่งติดเทรนด์ X “อันดับ 1” ของประเทศไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และยังติดเทรนด์ในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก เมื่อวันอังคารที่ 1 เมษายน 2568 ณ CINEMA 15, SF WORLD CINEMA, CENTRAL WORLD ชั้น 9เริ่มต้นความสุขสนุกไปกับเรื่องราวเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ทุกคนทุ่มเทกันอย่างหนักหน่วงกับซีนสำคัญต่างๆ ที่จะนำคนดูเข้าสู่เรื่องราวที่ลึกลับซับซ้อนในซีรีส์ โดยพิธีกรอารมณ์ดี “ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์” ที่ได้เชิญเหล่านักแสดงนำอย่าง “ปอนด์ , ดิว, กัน, ป่าน” และผู้กำกับ “ฉิก” มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกว่าจะเป็น “LEAP DAY วันแก้ตาย” ในแต่ละซีน ไม่ว่าจะเป็น CG โหด, ซีนหินของนักแสดงที่ทำเอาบางคนลืมไม่ลงเลยทีเดียว รวมไปถึงเรื่องราวฮาๆ ที่ไม่คาดคิดของ “ปอนด์” กับ “ดิว” ที่คนดูยิ้มตามไปกับตัวละคร “เดย์” และ “ไนท์” ที่ทั้งคู่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างกลมกล่อม เช่นเดียวกับบทของ “กัน” ที่แฟนๆ ต่างตื่นตาตื่นใจเพราะไม่เคยเห็น “กัน” เล่นแบบนี้มาก่อน ในขณะที่ “ป่าน” ก็ได้รับการชื่นชมกับฝีมือการแสดงที่ไม่ธรรมดาสามารถดีไซน์ตัวละคร “ดรีม” ได้อย่างน่าสนใจ นอกจากได้ฟังเบื้องหลังสนุกๆ กันแล้วทุกคนยังได้ร่วมชม MV เพลงประกอบซีรีส์ครั้งแรก กับเพลง “อยู่เพื่อรักเธอ” (Here For You) จากเสียงร้องของ “หลุยส์ ธณวิน, ฟอร์ด อรัญญ์, ฟลุ๊ค ณัฐนนท์” พร้อมๆ กันด้วย ก่อนจะปิดท้ายด้วยการดูซีรีส์ตอนแรกพร้อมกันและไขปริศนาความลึกลับซับซ้อนของซีรีส์ที่แฟนๆ คาใจกับ ช่วง “SPECIAL QUESTIONS” บอกเลยว่าจึ้งทุกซีน อึ้งทุกปม แถมยังมีประเด็นใหม่ๆ ให้คนดูได้ไปตามต่อเตรียมเกาะขอบจอรอดูซีรีส์ “LEAP DAY วันแก้ตาย” จนจบอย่างแน่นอนติดตามชมซีรีส์เรื่อง “Leap Day วันแก้ตาย” ทุกวันอังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังทาง Viu เวลา 22.30 น. และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTVDAY IN LEAP DAY EP1#LeapDaySeriesEP1#LeapDaySeries#dew_jsu #GunAtthaphan#ppnaravit #pahnthitta