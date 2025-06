MJets คว้าสุดยอดผู้ให้บริการ FBO ประจำภูมิภาคเอเชีย ยืนหนึ่งผลสำรวจ AIN FBO Survey ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ด้วยมาตรฐานการบริการระดับโลก

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา MJets ผู้ให้บริการการบินส่วนบุคคลชั้นนำของเอเชียและรายแรกในประเทศไทย ยังคงเดินหน้าขยายการยอมรับในระดับนานาชาติ ด้วยความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นส่งมอบบริการเหนือระดับ การันตีด้วยคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าล่าสุด จากผลสำรวจ AIN FBO Survey 2025 โดย Aviation International News สื่ออุตสาหกรรมการบินชั้นนำของโลก เอกลักษณ์ของ MJets ไม่ได้อยู่เพียงแค่บริการมาตรฐานสากล หากแต่ยังรวมถึงการยืนหยัดยกระดับมาตรฐานการให้บริการในทุกมิติ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากนักบิน ลูกเรือ และผู้โดยสารทั่วโลกมาอย่างยาวนาน และสามารถครองอันดับหนึ่งผู้นำศูนย์บริการอากาศยาน Fixed Base Operator (FBO) ประจำภูมิภาคเอเชีย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ตั้งแต่ปี 2016 จากผลสำรวจดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานชั้นนำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรมการบิน โดยใช้เกณฑ์การประเมินจากประสบการณ์ตรงของผู้ใช้บริการตลอดทั้งปีที่ผ่านมา สะท้อนความมั่นใจของทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ต่อมาตรฐานการบริการระดับโลกของ MJets เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำ Mjets ยังเปิดตัวบริการหลักใหม่ล่าสุด ลำดับที่ 8 ของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อ “MJets Trip Support” พันธมิตรหลังบ้านเพื่อให้บริการการบินส่วนบุคคลครบวงจร ทั้งจากผู้ให้บริการรายใหญ่และรายย่อย ไม่ว่าประเภทอากาศยานหรือเส้นทางการบินใด MJets ก็พร้อมดูแลประสานงานทุกขั้นตอนอย่างรอบด้าน แม่นยำ และเป็นมืออาชีพ ให้ทุกเที่ยวบินดำเนินไปอย่างราบรื่นไร้ที่ติคุณแม็กซ์ ชญานินท์ สุขขะสันติกูล ประธานเจ้าหน้าที่สายพาณิชย์ บริษัท เอ็มเจ็ทส์ จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจ ว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ MJets ได้รับการยอมรับจากเวทีระดับนานาชาติอย่าง AIN Awards ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องหมายรับรองคุณภาพบริการที่ทรงคุณค่าที่สุดในอุตสาหกรรมการบินระดับโลก ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากความทุ่มเทของทีมงานเราทุกคน ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้โดยสารอย่างแท้จริง และก็เป็นเพราะการยึดมั่นในความเป็นเลิศด้านการให้บริการนี้ ที่เป็นแรงผลักดันสำคัญให้เรายกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เราได้เปิดตัว ‘MJets Trip Support’ บริการสนับสนุนการบินส่วนบุคคลครบวงจร บริการใหม่สำหรับผู้ให้บริการการบินส่วนบุคคลทั่วเอเชีย ที่ออกแบบมารองรับภารกิจเบื้องหลังแต่ละเที่ยวบิน ซึ่งเต็มไปด้วยความซับซ้อนและข้อกำหนดเฉพาะตัว โดย MJets จะเข้ามาทำหน้าที่พันธมิตร คอยประสานงานหลังบ้านทุกขั้นตอนอย่างไร้รอยต่อ ด้วยเครือข่ายที่แข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน เราสามารถรับประกันความราบรื่นและประสิทธิภาพสูงสุดในทุกภารกิจการบิน ทั้งนี้ MJets จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถอย่างไม่หยุดยั้ง เดินหน้าเสริมความเป็นผู้นำในเอเชีย และขยายความไว้วางใจไปสู่ระดับโลกอย่างมั่นคงในทุกก้าวต่อไป”มาตรฐานการให้บริการที่ทำให้ MJets โดดเด่นเหนือใคร MJets โดดเด่นในหลากหลายมิติสำคัญ โดยได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในด้านต่างๆ ได้แก่:● ความเป็นมืออาชีพของทีมภาคพื้นและลูกค้าสัมพันธ์ ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น มีประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการลูกค้าระดับสูงจากทั่วโลกอย่างไร้ที่ติ● ความสะดวกสบายและหรูหราของพื้นที่รับรองผู้โดยสารและลูกเรือ ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน มอบความเป็นส่วนตัว ความเงียบสงบ และความผ่อนคลายสูงสุด ทั้งก่อนและหลังการเดินทาง● สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสนามบินครบครัน พร้อมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ระบบบริหารจัดการอากาศยาน และบริการเฉพาะทางที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล● มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก ผ่านการปฏิบัติตามข้อกำหนดสากลอย่างเคร่งครัด พร้อมตรวจสอบควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอบริการสนับสนุนการบินส่วนบุคคลครบวงจร MJets Trip Supportเบื้องหลังความสำเร็จของทุกเที่ยวบิน คือความใส่ใจในรายละเอียดของ MJets ด้วยการเล็งเห็นศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในฐานะ “ศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์” MJets จึงเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถอย่างไม่หยุดยั้ง จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการให้บริการการบินส่วนบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในภูมิภาค ด้วยเครือข่ายบริการที่ครอบคลุม ความเชี่ยวชาญอันลึกซึ้ง และระบบประสานงานแบบครบจบในจุดเดียว บริษัทฯ พร้อมนำเสนอ MJets Trip Support โซลูชันเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้ให้บริการทุกขนาด ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริการ MJets Trip Support สนับสนุนทุกเที่ยวบินด้วยบริการอันหลากหลาย ตั้งแต่การให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ ไปจนถึงการประสานงานเชิงปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน ขับเคลื่อนโดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้มั่นใจได้ ว่าทุกเที่ยวบินของคุณจะดำเนินไปอย่างราบรื่น ไร้กังวล และเปี่ยมประสิทธิภาพ บริการ Trip Support ประกอบด้วย:● การจัดการภาคพื้น (Ground Handling) ประสานงานการปฏิบัติการภาคพื้นอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล● การประสานงานที่พักสำหรับผู้โดยสารและลูกเรือ (Crew/Passenger Accommodation Coordination) จัดหาพื้นที่รับรองระดับพรีเมียม พร้อมดูแลรายละเอียดทุกขั้นตอน● การจัดการการเดินทางสำหรับลูกเรือและผู้โดยสาร (Crew/Passenger Transportation) ให้บริการรับส่งแบบส่วนตัว ตอบสนองทุกความต้องการ● การจัดการใบอนุญาตส่งออกเที่ยวบิน บินผ่าน ลงจอด และสิทธิ์การขึ้น–ลงจอดเครื่องบิน (Dispatch, Overfly, Landing, and Slot Permit Management) ดูแลการยื่นคำขอ บริหารจัดการใบอนุญาต และการจัดสรรพื้นที่หลุมจอดอากาศยาน● การเช่าโรงเก็บเครื่องบิน (Hangar Rental) รองรับทั้งการเก็บอากาศยานระยะสั้นและระยะยาว● การจัดการเชื้อเพลิง (Fuel Arrangement) บริหารการเติมเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ● การจัดอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (Catering Arrangement) บริการอาหารและเครื่องดื่มระดับกูร์เมต์● การช่วยเหลือแบบเฉพาะตัวตลอด 24 ชั่วโมง (24/7 Personalized Assistance) พร้อมทีมสนับสนุนที่ดูแลในทุกเวลา● การสนับสนุนกรณีเครื่องบินจอดฉุกเฉินและงานซ่อมบำรุง (AOG and Maintenance Support) ประสานงานการซ่อมแซมเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน● การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องบิน (Aircraft Cleaning & Disinfection) ให้บริการทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอากาศยาน พร้อมฆ่าเชื้อครบวงจร● การประสานงานด้านความปลอดภัย (Security Coordination) วางแผนและจัดทีมรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เพื่อความมั่นใจในทุกเที่ยวบินบินกับ MJets:คู่แท้การบินส่วนบุคคล ครอบคลุมทั่วเอเชียด้วยมาตรฐานโลกเกี่ยวกับ AIN FBO SurveyAIN FBO Survey เป็นผลสำรวจประจำปี จัดทำโดย Aviation International News สื่ออุตสาหกรรมการบินชั้นนำของโลก โดยรวบรวมความคิดเห็นจากนักบินและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อนำมาประเมินคุณภาพของสถานีบริการอากาศยาน (FBO) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริการ มาตรฐานความปลอดภัย และความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ MJetsMJets คือผู้ให้บริการด้านการบินส่วนบุคคลแบบครบวงจรชั้นนำของเอเชียจาก กรุงเทพฯ ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นส่งมอบบริการเหนือระดับในทุกจุดสัมผัส ด้วยมาตรฐานสูงสุดด้านความแม่นยำ ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว ความเป็นเลิศนี้ทำให้ MJets ไม่เพียงแต่เป็นบริษัทสัญชาติไทยแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกทั้ง IS-BAO และ IS-BAH หากแต่ยังยืนหยัดยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของผู้ให้บริการสถานีบริการอากาศยานในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก นำมาซึ่งความไว้วางใจจากลูกค้าระดับสูงที่ต้องการการเดินทางที่ราบรื่น ปลอดภัย และน่าจดจำอย่างแท้จริง MJets ให้บริการหลักครอบคลุม 8 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย● บริการเช่าเหมาลำเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว (Bespoke Private Jet Charter) ออกแบบตามความต้องการเฉพาะบุคคลอย่างพิถีพิถัน● บริการเครื่องบินพยาบาล (State-of-the-Art Air Ambulance) รองรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยวิกฤตครบวงจร● บริการบริหารจัดการอากาศยานโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Aircraft Management) ครอบคลุมการจัดหาและจัดการอากาศยานตามข้อกำหนด CAMO ตลอดจนวางแผนประสานงานเที่ยวบินอย่างมืออาชีพ● บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับอากาศยาน (Aircraft Consultancy) มอบคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ในการจัดซื้อและบริหารอากาศยาน ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าทางสินทรัพย์● บริการอาคารผู้โดยสารส่วนตัวพร้อมพื้นที่รับรอง และบริการอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่องระดับพรีเมียม (Exclusive Private Jet Terminal with Lounge & Premium In-Flight Catering and Amenities) มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสุดหรู ที่มอบความเป็นส่วนตัว อาหารรสเลิศ และประสบการณ์เหนือระดับบนเครื่องบิน● บริการการจัดการภาคพื้นแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Ground Handling) ประสานงานด้านความปลอดภัยและโลจิสติกส์ตามมาตรฐานสากล● บริการสนับสนุนการบินส่วนบุคคลครบวงจร (Trip Support) บริการใหม่ล่าสุด สำหรับวางแผนเที่ยวบินและประสานงานการเดินทางอย่างไร้รอยต่อ● บริการการบำรุงรักษาอากาศยานตามมาตรฐานสากล (International-Standard Aircraft Maintenance) ตรวจสอบและดูแลเชิงป้องกันอย่างมืออาชีพ เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดด้วยเครือข่ายพันธมิตรระดับภูมิภาคพร้อมทั้งความเชี่ยวชาญด้านการบินส่วนบุคคลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ MJets พร้อมทำหน้าที่ตัวกลางให้กับผู้ให้บริการทุกขนาด ไม่ว่าภารกิจการบินของคุณจะซับซ้อนแค่ไหน เราพร้อมดูแลทุกขั้นตอน ทุกเที่ยวบิน ตั้งแต่เครื่องขึ้นจนเครื่องลง ให้การเดินทางของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย และไร้กังวลอย่างแท้จริง ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศคือแรงผลักดันให้ MJets ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการให้บริการการบินส่วนบุคคลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมในระดับสากล