บอยแบนด์วงนี้ พร้อมเป็นบอยเฟรนด์ของคุณแล้ว! “Big Time Rush” ประกาศทัวร์คอนเสิร์ตที่ไทยครั้งแรก “Big Time Rush Asia Tour 2024”

“Another Life” (อนาเธอร์ ไลฟ์) สตูดิโออัลบั้มล่าสุดที่ปล่อยออกมาเมื่อปี 2566 ซึ่งเป็นอัลบั้มแห่งการกลับมารวมตัวอีกครั้งของ 4 สมาชิก James Maslow (เจมส์ มาสโลว์), Kendall Schmidt (เคนดัลล์ ชมิดต์), Logan Henderson (โลแกน เฮนเดอร์สัน) และ Carlos PenaVega (การ์โลส เพน่า)หลังจากพวกเขาได้ประกาศดิสแบนด์ไปเมื่อปี2557 และแยกย้ายไปมอบความสุขให้กับแฟนๆ ในเส้นทางของตัวเอง ทั้งในบทบาทนักร้อง นักเต้น นักแต่งเพลง และนักดนตรีการกลับมารวมตัวของ Big Time Rush คือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่มีอะไรต้องสงสัย – The Post Athens ทัวร์คอนเสิร์ตของ Big Time Rush พิสูจน์ว่าวันนี้พวกเขายังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังทั้งในการแสดง เพลง ท่าเต้น ที่ทั้ง 4 สมาชิกร่วมกันส่งต่อความสุขให้กับแฟนๆ ได้ทุกเพศ ทุกวัย– Celeb SecretsBig Time Rush Asia Tour 2024 คอนเสิร์ตรียูเนี่ยนครั้งใหม่ ที่แฟนๆ ต้องไม่พลาด เพราะนอกจากอัลบั้มล่าสุดแล้ว ทั้ง 4 สมาชิกเตรียมเสิร์ฟความสุขด้วยเพลงฮิตที่ขนมาตั้งแต่อัลบั้มแรกให้หายคิดถึง ไม่ว่าจะ Boyfriend (บอยเฟรนด์), Big Time Rush (บิ๊ก ไทม์ รัช), Til I Forget About You (ทิล ไอ ฟอร์เก็ต อะเบาท์ ยู), Worldwide(เวิลด์ไวด์), Windows Down (วินโดวส์ ดาวน์), Weekends (วีคเอนด์ส) และอีกมากมายในบรรยากาศสุดอบอุ่นที่จะทำให้แฟนๆ ฟินสมการรอคอย1,500 / 2,500 / 3,200 บาทจำหน่ายบัตรและแพ็คเกจวีไอพีรอบพรีเซลส์แฟนคลับตั้งแต่วันนี้ เวลา10.00 – 22.00 น. สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพรีเซลส์ก่อนใคร ที่BigTimeRushOfficial.comรับสิทธิซื้อบัตรคอนเสิร์ตรอบพรีเซลส์ด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดในประเทศไทย ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม เวลา10.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก priceless.com/musicจำหน่ายบัตรรอบทั่วไป : วันอาทิตย์ที่ 21กรกฎาคม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทางthaticketmajor.com เคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และคอลเซ็นเตอร์ โทร 02 262 3838