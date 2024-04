“Tate McRae” เจ้าของเพลงฮิต “greedy” กับคอนเสิร์ตเดี่ยว “Tate McRae: THINK LATER WORLD TOUR” 2 พ.ย. นี้ ที่ยูโอบี ไลฟ์ เอ็มสเฟียร์

“Think Later” สตูดิโออัลบั้มที่ 2 ต่อจาก “I Used to Think I Could Fly” ซึ่ง Tate ปล่อยออกมาเมื่อปลายปี 2566 ทะยานขึ้นสู่อันดับ 4 ของชาร์ต Billboard’s albumรวมทั้งมียอดสตรีมจากทั่วโลกกว่า 2.1 พันล้านครั้ง “greedy” เพลงไตเติ้ลแทร็กของอัลบั้มนี้ยังเคยติดชาร์ตอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard Global 200 รวมถึงชาร์ต Spotify’s Global นอกจากไตเติ้ลแทร็กที่ฮิตติดหูอย่าง greedy แล้ว ยังตามมาด้วย “exes”, “grave”, “run for the hills”, “we’re not alike” และอีกกว่า 10 แทร็กที่Tate ได้ปล่อยของทั้งในฐานะนักร้อง นักแต่งเพลง และนักเต้นมาแรงแห่งยุคTHINK LATER WORLD TOUR ทัวร์ครั้งใหม่ที่ใหญ่กว่าครั้งที่ผ่านมา หรือโชว์ในงานเฟสติวัลไหนๆ และยังเป็นครั้งแรกที่แฟนชาวไทยจะได้มันส์ไปกับเพลงฮิตและเพอร์ฟอร์มานซ์ของ Tate อีกด้วย เคลียร์คิวล่วงหน้าแล้วไปแดนซ์กันในวันเสาร์ที่ 2 พ.ย. 2567 ที่ยูโอบี ไลฟ์ เอ็มสเฟียร์ราคาบัตร : 1,500 บาท / 2,500 บาท / 3,200 บาท / แพ็คเกจวีไอพี 9,000 บาท (บัตรยืนทั้งหมด)จำหน่ายบัตรรอบพรีเซลส์ :• รับสิทธิซื้อบัตรคอนเสิร์ตรอบพรีเซลส์ด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดของธนาคารยูโอบี ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 เม.ย. เวลา 10.00 น. ถึงวันเสาร์ที่ 27 เม.ย. เวลา 10.00 น.• รับสิทธิซื้อบัตรคอนเสิร์ตรอบพรีเซลส์ด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดในประเทศไทย ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 เม.ย. เวลา 12.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. เวลา 10.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก priceless.com/music• สมาชิก ไลฟ์ เนชั่น เทโร ซื้อบัตรรอบพรีเซลส์ได้ในวันจันทร์ที่ 29 เม.ย. เวลา 10.00 – 22.00 น. ที่livenationtero.co.th.จำหน่ายบัตรรอบทั่วไป : วันอังคารที่ 30 เม.ย. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่ thaticketmajor.com และจำหน่ายผ่านทางเคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ในวันพุธที่ 1 พ.ค. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปแพ็คเกจวีไอพี : สัมผัสประสบการณ์การชมคอนเสิร์ตแบบเหนือระดับปังกว่าใครไปกับแพ็คเกจวีไอพีจากพวกเรา ลูกค้าสามารถซื้อแพ็คเกจวีไอพี หรือดูรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของแพ็คเกจได้ที่ vip.livenation.asia