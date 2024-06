‘หมอริท’ คัมแบ็ก! พร้อมเช็คคลื่นหัวใจแฟนเพลง ‘รับบทเป็นหมอ (Your Doctor)’ ซิงเกิลใหม่ในรอบ 3 ปี

ถึงเวลาคนไข้ต่อคิว ... รับความน่ารักจากคุณหมอ ‘RITZ’ หรือ ริท - เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช กับซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่า ‘รับบทเป็นหมอ (Your Doctor)’ ที่กลับมาในรอบ 3 ปี พร้อมเช็คคลื่นหัวใจคนฟังไปกับจังหวะดนตรีสนุก ๆ ทั้งร้องและแร็ปด้วยตัวเอง โดยเนื้อเพลงนี้เป็นฝีมือการเขียนจากเพื่อนซี้อย่าง ‘โดม จารุวัฒน์’ ที่จะมาทำให้ ‘หมอริท’ กลายเป็นหนุ่มขี้อ้อนของแฟน ๆ อีกครั้ง หวนคืนความเป็นศิลปินให้ทุกคนหายคิดถึง แถมยังมี Hashtag มาให้ร่วมสนุกกันได้ที่ #รับบทเป็นหมอChallenge สามารถฟังพร้อมกันได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป‘หมอริท’ ที่หลายๆคนรู้จัก ก่อนหน้านี้โด่งดังมากๆ จากการแข่งขันรายการเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาวปี 6 ซึ่งมีดีกรีตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และในขณะนั้น มีซิงเกิลฮิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเพลง ชอบก็จีบ, How to, รักหนึ่งคำ จดจำตลอดไป หรือล่าสุดเพลง อาการงี้ (Hello Doctor) ที่ได้ทำร่วมกับ เพิร์ท ธนพนธ์ ในโปรเจกต์ ‘BOYFRIENDS’ เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาโดยปีนี้ ’หมอริท’ ขอสลับบทบาท คุณหมอ จากการเปิดคลินิก ‘The Ritz Clinic’ ที่มีกว่า 8 สาขา กลับมาปล่อยซิงเกิลอีกครั้ง ซึ่ง ‘หมอริท’ ก็ขอลงทุนทำเองทุกขั้นตอน และยังชวนเพื่อนซี้ The Star คนที่ 8 ของเมืองไทย ที่ตอนนี้มีดีกรีเป็นผู้บริหารค่าย Lit Entertainment อย่าง ‘โดม - จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม’ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปิน T- POP ในปัจจุบัน มาลงมือเขียนเพลงนี้ ร่วมกับโปรดิวเซอร์มากฝืมือ ‘เบนซ์ วรเชษฏฐ์’ อีกด้วยเนื้อหาเพลง ‘รับบทเป็นหมอ (Your Doctor)’ มาจากตัวตนของ ‘หมอริท’ ที่เป็นคนเอาใจใส่ เหมือนหมอในชีวิตจริงที่คอยดูแลเอาใจใส่ ทั้งช่วยดูแลสุขภาพ และคอยมอบความสุข พร้อมส่งพลังบวกให้ทุกคนรอบตัวอยู่ตลอด มาสวมบทเป็นคุณหมอหนุ่มกำลังจีบสาว พร้อมตรวจเช็คความถี่ของหัวใจ โดยการคอยป้อนข้าว ป้อนยา ทั้งรับ-ส่ง พร้อมรับรองว่าจะไม่มีผลข้างเคียง แต่จะมีแค่คนที่พร้อมเคียงข้างคุณ …สำหรับ MV ทุกคนจะได้เห็นลุคใหม่ของหมอริทครั้งนี้ ที่หล่อกระชากใจหน้าใสสุด ๆ จะมาดำเนินเรื่องราวของคุณหมออาสามาดูแลรักษาคนไข้ที่กำลังมีอาการน่ารักมากเกินไป! งานนี้มี Dance Challenge ให้ทุกคนที่อยากรับบทเป็นหมอ ลองมาเช็คสเต็ปการเต้นของหัวใจ ร่วมสนุกกันได้ที่ Hashtag #รับบทเป็นหมอChallengeสามารถฟังเพลง ‘รับบทเป็นหมอ (Your Doctor)’ ได้พร้อมกันในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ทุก Streaming Platform เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป (เที่ยงคืนเช้าวันที่ 24) และ MV ในวันเดียวกัน เวลา 19.00 น. ทาง Youtube : MhorRitz ( https://www.youtube.com/watch?v=0RPXihtM7Y0 )ติดตาม ‘หมอริท’ ได้แล้วทุกช่องทางFacebook : https://www.facebook.com/ritzisadoctorInstagram : https://www.instagram.com/ritz_rueangritz/Youtube : https://www.youtube.com/@MhorRitzTikTok : https://www.tiktok.com/@mhorritz.official?is_from_webapp=1&sender_device=pcX : @MhorRitz