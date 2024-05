ทำถึงเกิน! “FANSLAND MUSIC FESTIVAL 2024 in BANGKOK” ขนศิลปินตัวท๊อประเบิดความมันส์ 2 วัน โปรดักชั่นอลังการ

กรี๊ดดังลั่นฮอลล์ เมื่อถึงเวลาของ 2 ศิลปิน “BILLKIN & PP KRIT” (บิวกิ้น และ พีพี) HEAD LINER ขึ้นปิดเวที ขนเพลงฮิตมาเอ็นเตอร์เทนแฟนๆ ในฮอลล์ เริ่มด้วย “บิวกิ้น” สมดีกรีศิลปินสายโวคอล มาโชว์เพลงที่แฟนคลับร้องตามกันสุดเสียง ทั้ง Daily Magic, ก้าวก่าย, สวยงามเสมอ, ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ และ Mr. Everything จากนั้น “พีพี กฤษฏ์” ขึ้นมาสร้าง

บรรยากาศให้สนุกต่อเนื่อง โปรยเสน่ห์กับเพลง เสนอตัว, I'll Do It How You Like It, เส้นเรื่องเดิม, ลังเล ที่ชวนทุกคนแดนซ์ไปด้วยกัน ส่วนเพลงช้าก็อินกันถ้วนหน้า เรียกว่ามีครบจบในคนเดียวของแท้ และยังเซอร์ไพรส์พิเศษชวน “24KGOLDN” มาแจมในเพลง ’FIRE BOY’ ส่งท้ายเทศกาลดนตรีแห่งปีอย่างสุดปัง!!

จัดเต็ม 2 วัน โกยคำชมเริ่ดเวอร์! เทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5-8 เมืองทองธานี "ไอมี่ไทยแลนด์" ผู้จัดทุ่มหนักโปรดักชั่นสุดอลังการระดับอินเตอร์ พร้อมทัพศิลปินฝั่งเกาหลี ฝั่งอินเตอร์ ฝั่งไทยแบบไม่จำกัดค่าย รวมถึงดีเจ และเกสต์พิเศษเกือบ 70 ชีวิตขึ้นเวทีจัดเต็มความมันส์ให้แฟนเพลงหลายพันคนได้โดด ได้จอย เต็มอิ่มกว่า 6 ชั่วโมงวันแรกเปิดเวทีด้วยบอยกรุ๊ปมาแรงเรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่น สดใส เท่ห์ มีครบทั้งโชว์ ก่อนที่จะส่งเวทีให้วงน้องใหม่ขึ้นมาคอนทีนิวความสนุกให้แฟนคลับในงาน ต่อเนื่องด้วยบอยกรุ๊ปฝั่งเกาหลี 8 หนุ่มขึ้นเวทีปุ๊ปสาดเสน่ห์ปั๊ปแฟนๆ กรี๊ดกันแทบเจ็บคอ แต่เสียงเชียร์จากแฟนๆ ดังมากขึ้นอีก เมื่อทั้ง 3 วงขึ้นโชว์สเปเชียลสเตจเพลงฮิต K-POP เริ่มที่ "BUS because of you i shine" กับเพลง 'Fact Check' , ตามด้วย "DICE" ในเพลง 'Bite Me' , "8TURN" กับเพลง 'HOT' และส่งท้ายด้วย 'Permission To Dance'ตัวแม่ฝั่งเกาหลีท็อปฟอร์มสุดๆ กับเพลย์ลิสต์ที่ผู้ชมแดนซ์ตามแบบนอนสต็อป สาวไม่ปล่อยให้ทุกคนได้พัก ขึ้นเวทีโซโล่สมมงตัวแม่ของแท้ ฝั่งไทยรับไม้ต่อมาครบทั้งเพลงเร็ว เพลงช้า ส่วนหนุ่มหล่อกระชากใจออนสเตจพร้อมเพลงฮิตติดชาร์ตเรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่น มันส์กันต่อกับศิลปินหนุ่มมากความสามารถ "ที่ไม่เคยทำให้แฟนไทยผิดหวัง จัดเต็มอัดแน่นทุกโชว์ให้แฟนทั้งฮอลล์ได้จอยตามกัน เวทีร้อนแรงแซงอากาศเมืองไทยทันทีที่ HEAD LINER ของงานปรากฎตัวขนเพลงฮิตมาโชว์ให้แฟนๆ ได้เต้นกันยับ เป็นการปิดเวทีวันแรกได้ปังสมดีกรีตัวพ่อแห่งเค-ป็อปวันที่สองก็อัดแน่นไม่แพ้กัน ศิลปิน ดีเจ และเกสต์พิเศษขึ้นโชว์ เริ่มช่วงแรกด้วยความน่ารักของสาวๆ เกิร์ลกรุ๊ป ทั้งแห่งวงการที-ป็อป ต่อด้วยฝั่งเกาหลีตอกย้ำความสดใสด้วยจากรายการ CHUANG ASIA ที่นอกจากจะชวนแฟนๆ ร้องเต้นไปด้วยกันแล้ว ยังมีโชว์สุดพิเศษที่ได้เห็นสาวๆ เพอร์ฟอร์มที่นี่ที่เดียวกับสเปเชียลสเตจเริ่มด้วย "PRETZELLE" กับเพลง 'Shooting Star' , "DREAMNOTE" เพลง 'Boombayah' และ "GEN1ES" ในเพลง 'Queencard' แฟนๆ กดเลิฟถูกใจกันทั้งงานบรรยากาศยิ่งคึกคัก เมื่อ EDISON CHAN & 3 CORNERZ ขึ้นเวทีโชว์กว่า 10 เพลง จากนั้นส่งต่อเวทีให้ "มามอบความสุข ได้เจอพลังเอลี่ไทย และผู้ชมในฮอลล์ร้องเพลง ชานท์เสียงดัง ถึงกับยกนิ้วให้ 3 เยี่ยม!! เอนเนอร์จี้คนดูยังเหลือล้นยิ่งเจอความเซ็กซี่กร้าวใจของศิลปินหนุ่มที่ขึ้นเวทีต่อก็ยิ่งจอยกันสุดๆ ก่อนจะปรับโหมดไปโย่วกับแร็ปเปอร์หนุ่มที่มาโชว์ที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกก็สร้างความประทับใจไม่น้อยเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายเสียงครั้งนี้ยังเต็มอิ่มจุใจขนาดนี้ ครั้งต่อไปจะกลับมาสร้างความสนุกเมื่อไหร่ และจะขนทัพศิลปินเบอร์ท๊อปคนไหนมาสร้างความสุขอีก